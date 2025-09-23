English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

எப்புற்றா? விமான சக்கரத்தில் அமர்ந்து பயணம் செய்த 13 வயது சிறுவன்!

A Boy flying in an Aircraft Wheel: ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியா வந்த சிறுவன், பயணச்சீட்டுமில்லாமல் லேண்டிங் கியர் பகுதியில் ஒளிந்திருந்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 23, 2025, 06:30 PM IST
    • 13 வயது ஆஃப்கானிஸ்தான் சிறுவன் விமானத்தில் லேண்டிங் கியர் சக்கரப்பகுதியில் பயணம்.
    • விமானம் தரையிறங்கியதும் பராமரிப்பு குழுவினர் கண்டுபிடித்தனர்.
    • விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிர்ச்சியில் உள்ளது.

எப்புற்றா? விமான சக்கரத்தில் அமர்ந்து பயணம் செய்த 13 வயது சிறுவன்!

A Boy flying in an Aircraft Wheel: இந்தியா வந்த ஒரு விமானப் பயணத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்த 13 வயது சிறுவன், பயணச்சீட்டும் இல்லாமல், “வீல்-வெல் ஸ்டோவே” (Wheel-Well Stowaway) முறையில் விமானத்தில் ஒளிந்து வந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் (IGI Airport) நடந்தது. காம் ஏர் (Kam Air) என்ற தனியார் விமான நிறுவனத்தின் விமானத்தில், பயணிகள் அமரும் இடத்தில் அல்லாமல், விமானத்தின் லேண்டிங் கியர் சக்கரப்பகுதியில் அந்த சிறுவன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான். விமானம் தரையிறங்கியதும் பராமரிப்பு குழுவினர் பரிசோதனை செய்யும் போது தான் சிறுவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான்.

விமான நிலைய அதிகாரிகள் உடனடியாக அவனை பாதுகாப்பில் எடுத்தனர். மருத்துவர்கள் பரிசோதித்தபோது, அவனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படாமல் இருந்தது அதிர்ஷ்டமாக கருதப்படுகிறது. பொதுவாக விமான சக்கரப்பகுதியில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருக்கும்; மேலும் கடும் குளிர் நிலை காரணமாக அங்கு உயிர்வாழ்வது மிகவும் கடினம். அதனால், இந்தச் சம்பவம் விமான நிலைய பாதுகாப்பு துறையையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விசாரணையில், அந்த சிறுவன் ஆஃப்கானிஸ்தானில் இருந்து டெல்லிக்கு வந்து விட்டான் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவன் எதற்காக விமானத்தில் இவ்வாறு ஒளிந்து வந்தான் என்ற விவரம் இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை. இந்திய குடிவரவு அதிகாரிகள் அவனை தற்காலிகமாக காவலில் வைத்துள்ளனர். மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ஆஃப்கான் தூதரகம் மற்றும் பிற அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் உலகளாவிய பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்புகிறது. விமான சக்கரப்பகுதி வழியாக யாரும் பயணிக்க முடியாத இடமாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால் ஒரு சிறுவன் அதில் நுழைந்திருப்பது, விமான நிலையங்களின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வளவு கடுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

சுருக்கமாக:

  • 13 வயது ஆஃப்கானிஸ்தான் சிறுவன் டெல்லி வந்தார்.
  • விமானத்தில் பயணச்சீட்டில்லாமல் ஒளிந்தார்.
  • லேண்டிங் கியர் சக்கரப்பகுதியில் (“Wheel-Well Stowaway”) இருந்தார்.
  • விமானம் தரையிறங்கியதும் பராமரிப்பு குழுவினர் கண்டுபிடித்தனர்.
  • சிறுவன் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாமல் இருந்தார்.
  • விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிர்ச்சியில் உள்ளது.
  • காரணம் இன்னும் தெளிவாக தெரியவில்லை.
  • இந்திய குடிவரவு அதிகாரிகள் சிறுவனை தற்காலிகமாக காவலில் வைத்தனர்.
  • சம்பவம் விமான பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
  • உலகளாவிய விமான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் சீர்திருத்தம் தேவை.

