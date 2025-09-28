English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண்களை ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றும் செருப்பு! எப்படி தெரியுமா?

Electroshoe to make women safer from danger: ஒரு காலணியே மின்சாரம் செலுத்தி பெண்களை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றும் என்று சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீர்களா?

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 28, 2025, 04:10 PM IST
  • ஹைதராபாத் சேர்ந்த 17 வயது இளைஞர் சித்தார்த் மண்டல் இந்த கண்டுபிடிப்பை செய்துள்ளார்.
  • பெண்கள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ElectroShoe உருவாக்கப்பட்டது.
  • இந்த காலணியில் சிறப்பு சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

பெண்களை ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றும் செருப்பு! எப்படி தெரியுமா?

Electroshoe to make women safer from danger: புதுமையும் தைரியமும் ஒன்றிணைந்தால் உலகமே பாதுகாப்பாகவும் வலிமையாகவும் மாறும். இதற்குக் சிறந்த உதாரணமாக, ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த 17 வயதான சித்தார்த் மண்டல் உருவாக்கிய கண்டுபிடிப்பு விளங்குகிறது.

பெண்கள் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு அவர் கண்டுபிடித்துள்ள ElectroShoe இன்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்த ElectroShoe சாதாரண காலணியல்ல. இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறப்பு சென்சார்கள், பெண்கள் ஆபத்தில் சிக்கும்போது அவர்களின் இருப்பிடத்தை உடனடியாக அனுப்புகிறது. அதோடு, தாக்குதல் நடத்த முயற்சிப்பவர்களுக்கு மின்சாரம் பாய்ந்து அதிர்ச்சி கொடுத்து தடுக்கிறது. மேலும் வியப்பூட்டும் அம்சம் என்னவென்றால், இந்த காலணி தனியாக சார்ஜ் ஆகிறது – பெண்கள் நடப்பதன் மூலம் தேவையான மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது.

சிறுவயதிலேயே இப்படியான புதுமையை உருவாக்கிய சித்தார்த், வயது எவ்வளவு குறைவாக இருந்தாலும் பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்பதற்குச் சான்று. பெண்கள் நம்பிக்கையுடன் நடக்கவும், தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உதவும் இந்த ElectroShoe, ஒரு கண்டுபிடிப்பு மட்டுமல்ல; அது பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அளிக்கும் ஒரு அடையாளமாகும்.

சித்தார்த் மண்டலின் முயற்சி, இன்றைய இளைஞர்கள் சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் விதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இப்படிப் பட்ட புதுமையாளர்களை நாம் கொண்டாடி ஊக்குவிக்கும்போது தான், ஒவ்வொரு பெண்ணும் பயமின்றி வாழும் சமூகத்தை உருவாக்க முடியும்.

சுருக்கமாக:

  • ஹைதராபாத் சேர்ந்த 17 வயது இளைஞர் சித்தார்த் மண்டல் இந்த கண்டுபிடிப்பை செய்துள்ளார்.
  • பெண்கள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ElectroShoe உருவாக்கப்பட்டது.
  • இந்த காலணியில் சிறப்பு சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
  • ஆபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாக இருப்பிடத்தை அனுப்பும் வசதி உள்ளது.
  • தாக்குதல் நடத்துவோருக்கு மின்சாரம் பாய்த்து தடுக்கிறது.
  • நடக்கும் போதே தானாக சார்ஜ் ஆகும் வசதி உள்ளது.
  • பெண்களுக்கு நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் அளிக்கும் கண்டுபிடிப்பு இது.
  • இளைஞர்கள் சமூக பிரச்சினைகளுக்கு புதுமையான தீர்வுகளை காண முடியும் என்பதற்கு இது சான்று.

ElectroshoeInventionSensorWomen SafetyElectricity

