பெண்களை ஆபத்தில் இருந்து காப்பாற்றும் செருப்பு! எப்படி தெரியுமா?

Electroshoe to make women safer from danger: புதுமையும் தைரியமும் ஒன்றிணைந்தால் உலகமே பாதுகாப்பாகவும் வலிமையாகவும் மாறும். இதற்குக் சிறந்த உதாரணமாக, ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த 17 வயதான சித்தார்த் மண்டல் உருவாக்கிய கண்டுபிடிப்பு விளங்குகிறது.
பெண்கள் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு அவர் கண்டுபிடித்துள்ள ElectroShoe இன்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
இந்த ElectroShoe சாதாரண காலணியல்ல. இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிறப்பு சென்சார்கள், பெண்கள் ஆபத்தில் சிக்கும்போது அவர்களின் இருப்பிடத்தை உடனடியாக அனுப்புகிறது. அதோடு, தாக்குதல் நடத்த முயற்சிப்பவர்களுக்கு மின்சாரம் பாய்ந்து அதிர்ச்சி கொடுத்து தடுக்கிறது. மேலும் வியப்பூட்டும் அம்சம் என்னவென்றால், இந்த காலணி தனியாக சார்ஜ் ஆகிறது – பெண்கள் நடப்பதன் மூலம் தேவையான மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது.
சிறுவயதிலேயே இப்படியான புதுமையை உருவாக்கிய சித்தார்த், வயது எவ்வளவு குறைவாக இருந்தாலும் பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் என்பதற்குச் சான்று. பெண்கள் நம்பிக்கையுடன் நடக்கவும், தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உதவும் இந்த ElectroShoe, ஒரு கண்டுபிடிப்பு மட்டுமல்ல; அது பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையை அளிக்கும் ஒரு அடையாளமாகும்.
சித்தார்த் மண்டலின் முயற்சி, இன்றைய இளைஞர்கள் சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் விதத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இப்படிப் பட்ட புதுமையாளர்களை நாம் கொண்டாடி ஊக்குவிக்கும்போது தான், ஒவ்வொரு பெண்ணும் பயமின்றி வாழும் சமூகத்தை உருவாக்க முடியும்.
சுருக்கமாக:
- ஹைதராபாத் சேர்ந்த 17 வயது இளைஞர் சித்தார்த் மண்டல் இந்த கண்டுபிடிப்பை செய்துள்ளார்.
- பெண்கள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ElectroShoe உருவாக்கப்பட்டது.
- இந்த காலணியில் சிறப்பு சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
- ஆபத்து ஏற்பட்டால் உடனடியாக இருப்பிடத்தை அனுப்பும் வசதி உள்ளது.
- தாக்குதல் நடத்துவோருக்கு மின்சாரம் பாய்த்து தடுக்கிறது.
- நடக்கும் போதே தானாக சார்ஜ் ஆகும் வசதி உள்ளது.
- பெண்களுக்கு நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் அளிக்கும் கண்டுபிடிப்பு இது.
- இளைஞர்கள் சமூக பிரச்சினைகளுக்கு புதுமையான தீர்வுகளை காண முடியும் என்பதற்கு இது சான்று.
மேலும் படிக்க | ஒடிசாவில் இத்தனை மெட்ரிக் டன் தங்கம் புதைந்து இருக்கா... இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?
மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் கண்டுபிடிப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக மாறும் பதஞ்சலி பிசினஸ் மாடல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ