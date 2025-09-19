33 ஆண்டுகள் உணவு இல்லாமல் வாழும் ஆசாமி! உயிர் வாழ்ந்ததற்கு இதுதான் காரணமா?

A Man Drinking Engine Oil Viral: சிவமோகா, கர்நாடகாவில் இருந்து வந்த ஒரு வியப்பூட்டும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் சர்ச்சையாக பேசப்படுகிறது.
பொதுவாக மனிதர்கள் தினசரி உணவாக அரிசி, சப்பாத்தி, காய்கறி போன்ற சத்தான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால், “ஆயில் குமார்” என அழைக்கப்படும் இந்த நபர் கடந்த 33 ஆண்டுகளாக சாதாரண உணவைத் தொட்டதே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. அதற்கு பதிலாக அவர் தினமும் 7 முதல் 8 லிட்டர் வரை இன்ஜின் ஆயில் குடிப்பதையே தனது வாழ்க்கை முறையாக மாற்றிக் கொண்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் வெளிவந்த ஒரு வீடியோவில், மக்கள் அவருக்கு உணவு கொடுக்க முயன்றபோதும், அவர் அதை மறுத்து கையில் இருந்த பாட்டிலில் ஆயிலை ஊற்றி குடிப்பது தெளிவாகக் காணப்படுகிறது. இந்த வீடியோ தான் அவரை ஒரே இரவில் வைரல் ஆக்கியது. இதுவரை மருத்துவ ரீதியாக அவருக்கு பெரிய பிரச்சினைகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்றும், அவர் நல்ல உடல்நலத்துடன் வாழ்ந்து வருகிறார் என்றும் அங்குள்ளவர்கள் கூறுகின்றனர்.
மனித உடலுக்கு ஆபத்தானதாக கருதப்படும் இன்ஜின்ஆயிலை இப்படிப் பெருமளவில் தினசரி குடித்து வருவது எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது என்பது அனைவருக்கும் புதிராக இருக்கிறது. மருத்துவர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் பார்வையில், இது ஒரு மிக அபாயகரமான பழக்கமாகும்; நீண்ட காலத்தில் உடல்நலத்திற்கு பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பும் அதிகம்.
ஆயினும், ஆயில் குமார் தனது விசித்திரமான வாழ்க்கை முறையால் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளார். சிலர் இதை ஆச்சரியமாக பார்க்க, சிலர் இது மனித உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தான ஒரு பழக்கமாகவே கூறுகின்றனர். எப்படியிருந்தாலும், ஒரு சாதாரண மனிதன் தினசரி உணவைத் தவிர்த்து, ஆயிலையே மட்டும் குடித்து வாழ்ந்து வருவது அனைவரையும் வியக்க வைத்திருக்கிறது.
சுருக்கமாக:
- கர்நாடகா சிவமோகா நபர்.
- 33 ஆண்டுகளாக உணவில்லாமல் வாழ்கிறார்.
- தினமும் 7–8 லிட்டர் இன்ஜின் ஆயில் குடிக்கிறார்.
- வைரல் வீடியோவால் உலகம் அறிந்தது.
- மருத்துவ பிரச்சினையில்லாமல் வாழ்கிறார் என கூறப்படுகிறது.
- மருத்தவர்கள் இதை அபாயகரம் என எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள்.
- சமூக வலைதளங்களில் அதிர்ச்சி, ஆச்சரியம்.
மேலும் படிக்க | இந்திய ரயில்வே: ரயில் என்ஜின்கள் எவ்வளவு மைலேஜ் கொடுக்கிறது எனத் தெரியுமா..!!
மேலும் படிக்க | நடுவானில் ஏற்பட்ட இன்ஜின் கோளாறு.. அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்ட இண்டிகோ விமானம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ