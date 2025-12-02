ஆதார் - பான் கார்ட் இணைப்பு! EPFO வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்!

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎஃப்ஓ (EPFO), ஆதார் எண்ணை யுஏஎன் (UAN - Universal Account Number) கணக்குடன் இணைப்பதற்கான காலக்கெடுவை இனி நீட்டிக்கப்போவதில்லை என்று அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வந்த கால அவகாசம் முடிவுக்கு வருவதால், குறிப்பிட்ட சில தொழில்துறையினர் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் உடனடியாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. டிசம்பர் 1, 2025 தேதியிட்ட புதிய சுற்றறிக்கையில், ஆதார் - யுஏஎன் இணைப்பிற்கான கடைசி தேதி அக்டோபர் 31, 2025 உடன் முடிவடைந்துவிட்டதாகவும், இனி எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படாது என்றும் இபிஎஃப்ஓ திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
யாருக்கு பாதிப்பு?
ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் மற்றும் நிர்வாக காரணங்களுக்காக சில குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
1. வடகிழக்கு மாநிலங்கள்: அசாம், அருணாச்சல பிரதேசம், மணிப்பூர், மேகாலயா, மிஸோரம், நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா ஆகிய ஏழு மாநிலங்கள்.
2. தொழிலாளர் சார்ந்த துறைகள்: பீடித் தொழில், கட்டட கட்டுமானம், மற்றும் தேயிலை, காபி, ரப்பர் போன்ற தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் சார்ந்த தொழில்கள்.
இந்த துறைகளில் பணியாற்றும் புலம் பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் தற்காலிக பணியாளர்களின் நலன் கருதி இவ்வளவு காலம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இனி இவர்களுக்கும் இந்த விதிமுறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏன் இந்த கெடுபிடி?
ஜூன் 1, 2021 முதல் இபிஎஃப்ஓ, மின்னணுச் சலான் (ECR - Electronic Challan-cum-Return) தாக்கல் செய்ய ஆதார் சரிபார்ப்பை கட்டாயமாக்கியது. அதாவது, ஆதார் இணைக்கப்படாத ஊழியர்களின் பிஎஃப் (PF) சந்தா தொகையை நிறுவனங்களால் செலுத்த முடியாது. பிஎஃப் கணக்குகளில் ஏற்படும் தவறுகளை குறைக்கவும், போலி கணக்குகளை தடுக்கவும், கிளைம் செட்டில்மென்ட்டை எளிதாக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இனி என்ன நடக்கும்?
நவம்பர் 2025 மாதத்திற்கான சம்பள பட்டியலை தாக்கல் செய்யும்போது, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே இசிஆர் தாக்கல் செய்ய முடியும். ஆதார் இணைக்கப்படாத பட்சத்தில், அந்த ஊழியருக்கான பிஎஃப் சந்தாவை நிறுவனத்தால் டெபாசிட் செய்ய முடியாது. இது ஊழியர்களின் எதிர்கால சேமிப்பை பாதிக்கும். எனவே, ஊழியர்கள் தங்களது யுஏஎன் கணக்குடன் ஆதார் எண் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உடனே சரிபார்த்துக்கொள்வது அவசியம். நிறுவனங்களும் கடைசி நேர சிக்கல்களை தவிர்க்க உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இபிஎஃப்ஓ அறிவுறுத்தியுள்ளது.
