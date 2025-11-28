இனி பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற ஆதார் செல்லாது... மாநில அரசு அறிவிப்பு

Aadhaar Card In Maharashtra: ஆதார் அட்டை என்பது மிக முக்கிய அடையாளச் சான்றாக பார்க்கப்படுகிறது. பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களில் பயன்பெறவும், பல்வேறு சான்றிதழ்களை பெறவும், ஆதார் அட்டையே மிக முக்கியனதாக இருக்கிறது. பள்ளி முதல் வங்கி வரை அனைத்து இடங்களிலும் ஆதார் அட்டை முதன்மையான அடையாளச் சான்றாக விளங்குகிறது.
Aadhaar Card In Maharashtra: அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்
இந்தச் சூழலில், ஆதார் அட்டையின் அடிப்படையில் இதுவரை வழங்கப்பட்ட பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்கள் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான சான்றிதழ்களை உடனடியாக ரத்து செய்து மகாராஷ்டிர அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்மூலம், போலி பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழுக்கு எதிராக முக்கிய நடவடிக்கையை அம்மாநில அரசு எடுத்துள்ளது எனலாம்.
இதுகுறித்து மகாராஷ்டிர வருவாய்த்துறை அமைச்சர் சந்திரசேகர் பவன்குலே நேற்று அதிகாரிகளுக்கு, போலி ஆவணங்கள் தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது காவல்துறையில் புகார் அளிக்கும்படி உத்தரவிட்டார். வருவாய்த்துறை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, 16-Point சரிபார்ப்பு முறையைப் பயன்படுத்தி சான்றிதழ்களை மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Aadhaar Card In Maharashtra: உடனே ரத்து செய்யுங்கள்...
தாசில்தார்கள், துணைப்பிரிவு அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் பிரிவு ஆணையர்கள் இதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் வருவாய் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்டக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
"சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தவொரு சான்றிதழ்களையும் தாமதமின்றி ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று அமைச்சர் பவன்குலே கூறினார். போலி மற்றும் மோசடி சான்றிதழ்களை மாநிலத்தில் ஒருபோதும் அனுமதிக்காது என்ற அமைச்சர் சந்திரசேகர் பவன்குலே தெரிவித்தார்.
Aadhaar Card In Maharashtra: ஆதார் அட்டை செல்லாது
2023ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி அன்று திருத்தம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தாசில்தார்களால் வழங்கப்பட்ட அனைத்து பிறப்பு மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்களையும் ரத்து செய்யுமாறு மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கி உள்ளது. பெரும்பாலான சான்றிதழ்கள் முறையான ஆவணங்கள் மற்றும் சரிபார்ப்பு இல்லாமல் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், வருவாய்துறை சுற்றறிக்கையின்படி, பிறப்பு அல்லது பிறந்த இடத்திற்கான சான்றாக ஆதார் அட்டையை கருத முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோன்ற சம்பவங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு மகாராஷ்டிரா அரசு காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளது. போலி, மோசடியான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்ட பல இடங்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இது தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள், தாசில்தார்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | வந்தாச்சு ஆதார் செயலி.. இதில் இவ்வளவு அம்சம் இருக்கா? இனி எல்லாமே ஈஸி
மேலும் படிக்க | ஆதார் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு! தவறினால் ரூ.1000 அபராதம் விதிக்கப்படும்!
மேலும் படிக்க | இந்த ஒரு செயலி போதும்.. வீட்டில் இருந்தே ஆதாரில் திருத்தம் செய்யலாம்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ