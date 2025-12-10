English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • OYOவில் ரூம் புக் செய்ய இனி ஆதார் ஜெராக்ஸ் தேவையில்லை! வெளியான அறிவிப்பு!

OYOவில் ரூம் புக் செய்ய இனி ஆதார் ஜெராக்ஸ் தேவையில்லை! வெளியான அறிவிப்பு!

OYO மற்றும் பிற ஹோட்டல்களில் ரூம் புக் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களே கவனம்! இனி ஆதார் ஜெராக்ஸ் தேவையில்லை - அமலாகிறது புதிய விதிமுறை! முழு விவரம் இதோ.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:04 PM IST
  • இனி ஆதார் ஜெராக்ஸ் தேவையில்லை.
  • வருகிறது புதிய தொழில்நுட்பம்.
  • UIDAI அறிவிப்பு.

OYOவில் ரூம் புக் செய்ய இனி ஆதார் ஜெராக்ஸ் தேவையில்லை! வெளியான அறிவிப்பு!

நீங்கள் OYO அல்லது வேறு எந்த ஹோட்டலிலும் அறை எடுத்து தங்க திட்டமிட்டிருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி! இனி ஹோட்டல் Check-in செய்யும்போது உங்கள் ஆதார் அட்டையின் நகலை (Xerox/Photocopy) கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில், இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) ஒரு புதிய மற்றும் மிக முக்கியமான விதிமுறையை விரைவில் அமல்படுத்தவுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - ஒரு முறை ரீசார்ஜ்... ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் நிம்மதி! BSNL-ன் பம்பர் பிளான்!

புதிய விதி என்ன சொல்கிறது?

ஹோட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஆதார் அட்டையின் நகலை பெற்று, அதை பாதுகாப்பற்ற முறையில் கோப்புகளிலோ அல்லது டிஜிட்டல் முறையிலோ சேமித்து வைப்பதை UIDAI தடை செய்யவுள்ளது. இது ஆதார் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தனிப்பட்ட தகவல்கள் கசிவதை தடுக்கவும், தனியுரிமையை மேம்படுத்தவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இனி எப்படி அடையாள சரிபார்ப்பு நடக்கும்?

  • காகிதமில்லா டிஜிட்டல் முறையைஊக்குவிக்கும் வகையில், க்யூஆர் கோட்ஸ்கேனிங் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
  • பதிவு கட்டாயம்: ஆதார் மூலம் அடையாளத்தை சரிபார்க்க விரும்பும் ஹோட்டல்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் முதலில் UIDAI-யிடம் தங்களை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
  • QR கோட் ஸ்கேனிங்: பதிவு செய்த நிறுவனங்களுக்கு UIDAI ஒரு பிரத்யேகச் செயலி அல்லது தொழில்நுட்பத்தை வழங்கும்.
  • பாதுகாப்பான முறை: இதன் மூலம், வாடிக்கையாளரின் ஆதார் அட்டையில் உள்ள QR கோடை ஸ்கேன் செய்தோ அல்லது புதிய ஆதார் செயலி மூலமாகவோ அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் எந்தவிதமான காகித ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன நன்மை?

  • உங்கள் ஆதார் ஜெராக்ஸ் தவறான கைகளில் சிக்குவதோ அல்லது தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதோ முழுமையாக தடுக்கப்படும்.
  • செக்-இன் நடைமுறை மிகவும் விரைவாகவும் எளிதாகவும் இருக்கும்.
  • உங்கள் முழு விவரங்களையும் கொடுக்காமல், அடையாளத்தை சரிபார்க்க தேவையான குறைந்தபட்சத் தகவல்களை மட்டுமே பகிரும் வசதி இதில் உள்ளது.

எப்போது அமலுக்கு வரும்?

இந்த புதிய விதிமுறைக்கு UIDAI ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று UIDAI தலைமை செயல் அதிகாரி புவனேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். டிஜிட்டல் தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பு சட்டத்திற்கு இணங்க இந்த மாற்றம் கொண்டுவரப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - BSNL அசத்தல் ரீசார்ஜ் பிளான்.. ரூ.1 இருந்தால் போதும், 30 நாட்கள் 2GB டேட்டா

