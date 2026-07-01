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இன்று முதல் ஆதாரில் இலவசமாக மின்னஞ்சலை புதுப்பிக்கலாம்: எப்படி செய்வது?

Free Aadhaar Email Update: இலவச மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்புக்கான வசதி ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்த வசதி ஆறு மாதங்களுக்கு கிடைக்கும். இது பயனர்கள் வழக்கமான கட்டணத்தைச் செலுத்தாமலேயே தங்கள் தொடர்பு விவரங்களைப் புதுப்பிக்க வாய்ப்பளிக்கிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:32 PM IST
இன்று முதல் ஆதாரில் இலவசமாக மின்னஞ்சலை புதுப்பிக்கலாம்: எப்படி செய்வது?
Image Credit: Aadhaar Email Update News (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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