/இன்று முதல் ஆதாரில் இலவசமாக மின்னஞ்சலை புதுப்பிக்கலாம்: எப்படி செய்வது?

Aadhaar Email Update: ஜூலை 1, அதாவது இன்று முதல் ஆதார் அட்டையில் மின்னஞ்சல் முகவரியை இலவசமாக புதுப்பிக்க முடியும். தங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள், இப்போது அதை இலவசமாக செய்யலாம்.
ஆதார் சேவைக்கட்டனம் ரத்து
இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI), தனது மொபைல் செயலி (app) மூலம் ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிப்பதற்கான ரூ. 75 கட்டணத்தை ரத்து செய்துள்ளது.
ஜூலை 1, 2026 அமலுக்கு வரும் வசதி
இலவச மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்புக்கான வசதி ஜூலை 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்த வசதி ஆறு மாதங்களுக்கு கிடைக்கும். இது பயனர்கள் வழக்கமான கட்டணத்தைச் செலுத்தாமலேயே தங்கள் தொடர்பு விவரங்களைப் புதுப்பிக்க வாய்ப்பளிக்கிறது. இருப்பினும், இந்தச் சலுகை சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.
ஆதார் மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்பு: என்ன மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது?
- முன்பு, ஆதார் வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் ஆதார் மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தி, அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிக்க ரூ. 75 கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
- ஜூலை 1, 2026 முதல், UIDAI இந்தக் கட்டணத்தை நீக்கியுள்ளது.
- இதனால் பயனர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை இலவசமாகப் புதுப்பிக்க முடியும்.
- இந்தக் கட்டண விலக்கு டிசம்பர் 31, 2026 வரை மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.
ஆதார் மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்பு யாருக்கு இலவசம்?
- ஆதார் மொபைல் செயலி மூலம் செய்யப்படும் மின்னஞ்சல் முகவரிப் புதுப்பிப்புகளுக்கு மட்டுமே இந்தக் கட்டண விலக்கு பொருந்தும்.
- எனினும், குறிப்பிட்ட ஆறு மாத காலத்திற்குள் இந்தப் முறையைப் பயன்படுத்தி உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பித்தால் மட்டுமெ இந்த சலுகை கிடைக்கும்.
- இந்த காலகட்டத்தில் முன்பு வசூலிக்கப்பட்ட ரூ. 75 சேவைக்கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
- இந்தக் கட்டண விலக்கு தற்காலிகமானது என்றும், டிசம்பர் 31, 2026-க்குப் பிறகு இது மறுஆய்வு செய்யப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- முதலில், உங்கள் கைப்பேசியில் அதிகாரப்பூர்வ ஆதார் செயலியை (Aadhaar app) நிறுவவும்.
- இந்தச் செயலி Google Play Store மற்றும் Apple App Store ஆகியவற்றில் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது.
- செயலியைத் திறந்து, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட கைப்பேசி எண்ணைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.
- உள்நுழைந்த பிறகு, 'Profile' (சுயவிவரம்) பகுதியில் உங்கள் மின்னஞ்சலைப் புதுப்பிப்பதற்கான விருப்பத்தைக் காண்பீர்கள்.
- மின்னஞ்சலைப் புதுப்பிக்கும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உறுதிப்படுத்தவும்; அதன்பின் அந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்.
- அந்த OTP-ஐ உள்ளிடவும்.
- சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி உங்கள் ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்படும்.
ஆதாரில் மின்னஞ்சல் முகவரியை ஏன் புதுப்பிக்க வேண்டும்?
ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பித்து வைத்திருப்பது, முக்கியமான அறிவிப்புகளைப் பெறவும், இணையம் வழியாக ஆதார் தொடர்பான பல்வேறு சேவைகளை எளிதாக அணுகவும் உதவும். சரிபார்ப்பு அல்லது கணக்கு தொடர்பான தகவல்கள் மின்னணு முறையில் அனுப்பப்படும்போது, புதுப்பிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி தடையற்ற தகவல் பரிமாற்றத்தை உறுதி செய்யவும் உதவுகிறது.
இந்தச் சலுகை எப்போது வரை கிடைக்கும்?
ஆதார் இலவச மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்பு வசதி ஜூலை 1, 2026 முதல் டிசம்பர் 31, 2026 வரை கிடைக்கும். இந்தக் காலம் முடிந்த பிறகு, UIDAI இத்திட்டத்தை மறுஆய்வு செய்யக்கூடும். அப்போது ரூ. 75 கட்டணம் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இந்தக் கட்டண விலக்கைப் பயன்படுத்த விரும்பும் பயனர்கள், காலக்கெடு முடிவதற்கு முன்பே புதுப்பித்தல் பணியை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.