/5 நாட்களில் E20 பெட்ரோலுக்கு தடை... அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் தேர்தல் வாக்குறுதி

E20 Petrol Ban, Goa Election 2027: பாஜக ஆட்சி செய்து வரும் கோவாவில் மொத்தம் 40 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. அந்த வகையில், கோவாவில் வரும் 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறும்.
அந்த வகையில், கோவா தேர்தல் களம் இப்போதே அங்கு சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. எதிர்க்கட்சிகளும் ஆளும் பாஜகவுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்களை தீவிரப்படுத்தி உள்ளன.
அந்த வகையில், பாஜகவுக்கு எதிராக E20 பெட்ரோல் விவகாரம் நாடு முழுவதும் மக்களிடையே நிலவுகிறது. தற்போது ஆம் ஆத்மி கட்சி அதை தேர்தல் ஆயுதமாகவும் கையில் எடுத்துள்ளது.
கோவாவிற்கு ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், டெல்லியின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இரண்டு நாள் சுற்றுலா மேற்கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் E20 பெட்ரோலுக்கு எதிரான நிகழ்வு ஒன்றையும் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒருங்கிணைத்தது. இதில் பங்கேற்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "வரும் 2027ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10ஆம் தேதி கோவாவில் எங்களது ஆட்சி அமைந்தால், வெறும் 5 நாட்களில் மாநிலம் முழுவதும் எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலின் விற்பனை முற்றிலும் தடை செய்யப்படும். இல்லையெனில், நான் அரசியலை விட்டே விலகிவிடுகிறேன்" என வாக்குறுதி அளித்தார்.
இதன்மூலம், கோவா தேர்தலில் E20 பெட்ரோல் விவகாரம் பெரியளவுக்கு பேசப்படும் என தெரிகிறது. E20 பெட்ரோலுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்து வரும் நிலையில், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி E20 பெட்ரோலுக்கு எதிராக தேசிய அளவிலான பிரச்சாரத்தை டெல்லியில் முதல்முறையாக தொடங்கியது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே கோவாவிலும் ஆம் ஆத்மி இக்கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தது.
E20 பெட்ரோலுக்கு எதிராக 2.38 பேர் கையெழுத்திட்ட கோரிக்கை மனுவுடன் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரதமர் இல்லம் நோக்கி பேரணி நடத்தினார் ஆனால், ஃபிரோஸ் ஷா சாலையில் அவர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். அங்கு ஆம் ஆத்மி கட்சி பெரும் போராட்டத்தை நடத்தியது.
மேற்கு வங்கம், பீகார், ஒடிசா, மத்திய பிரதேசம், குஜராத், ஹரியானா, தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரா, கேரளா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஆம் ஆத்மி இதுவரை E20 பெட்ரோலுக்கு எதிரான கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளது.
E20 பெட்ரோல் வாகனங்களின் எஞ்சினையும் எரிபொருள் அமைப்பையும் கடுமையாக பாதிக்கும் என்றும் இதனால் வாகனங்களில் மைலேஜ் கிடைக்காமல் போகும் என்றும் நேற்று முன்தினமும் (ஆகஸ்ட் 24) அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
மேலும், E20 பெட்ரோல் குறித்து தங்களின் அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொள்ளும்படி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பொதுமக்களிடம் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மூலமும், சமூக வலைதள கமெண்ட்ஸ் மூலமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகன உரிமையாளர்கள் பதில் அளித்திருப்பதாக கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.
"பொதுமக்களின் எஞ்சின்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன, எரிபொருள் அமைப்பும் தொடர்ந்து பாதிக்கப்படுகிறது. இதனால், வாகனங்களின் மைலேஜ் கணிசமாக குறைவதாக மக்கள் கூறுகின்றனர்" என்றார்.
E20 பெட்ரோல் என்பது 20 சதவீதம் எத்தனால் மற்றும் 80 சதவீதம் பெட்ரோல் ஆகும். கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து, நாடு முழுவதும் உள்ள எரிபொருள் நிலையங்களில் E20 பெட்ரோல் மட்டுமே கிடைக்கும் என்ற நிலை உருவானது. பழைய வாகனங்களை வைத்துள்ள உரிமையாளர்கள் E20 பெட்ரோல் குறித்து தொடர்ந்து கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அதாவது, அதிக எத்தனால் கலப்பு கொண்ட எரிபொருளை பயன்படுத்த தங்களின் வாகனங்கள் வடிவமைக்கப்படவில்லை என்றும்; வழக்கமான E10 போன்ற எத்தனால் கலப்பு குறைவான பெட்ரோலை விற்பனைக்கு கொண்டுவரும்படி தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
E20 பெட்ரோல்தான் சர்க்கரை விலை உயர்வுக்கும் காரணம் என கெஜ்ரிவால் குற்றஞ்சாட்டினார். 25 லட்சம் கரும்புகள் சர்க்கரை உற்பத்திக்கு பதில் எத்தனால் தயாரிப்புக்கு திருப்பிவிடப்பட்டதன் காரணமாகவே கரும்பு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டன என்றும் இதை மத்திய அரசு ஊகிக்கவில்லை என்றும் கெஜ்ரிவால் குற்றஞ்சாட்டினார்.
ஜூலை மாத இறுதியில் ஒரு கிலோ சர்க்கரை ரூ.45 அளவில் விற்பனையாகி வந்த நிலையில், தற்போது ரூ.70 அளவில் உயர்ந்துள்ளது. E20 பெட்ரோலை அதிகப்படுத்தியதன் மூலம் எரிபொருளை இறக்குமதி செய்வதை குறைத்து, அந்நிய செலாவணியை சேமிக்கலாம் என்ற மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டையும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மறுத்துள்ளார். அதில் சேமிக்கும் அந்நிய செலாவணி சர்க்கரை இறக்குமதி மூலம் ஈடுசெய்யப்படுவதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.