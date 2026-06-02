/CJP தலைவர் தீப்கே கைது? டெல்லிக்கு பறந்து வரும் இளைஞர் -ஜூன் 6 ஜந்தர் மந்தர் முற்றுகை

NEET Protest In Delhi Jantar Mantar: தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு (NEET) உள்ளிட்ட பல்வேறு தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, ஜூன் 6-ம் தேதி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் மாபெரும் அமைதிப் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது. இப்போராட்டத்தை நடத்த 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே (30) போஸ்டனிலிருந்து இந்தியா திரும்புகிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில், "மாணவர்களின் எதிர்காலத்தோடு விளையாடும் இந்த கல்வி முறைக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த இந்திய இளைஞர்களும் டெல்லியில் ஒன்றிணைய வேண்டும்" என உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மேலும் தான் ஜூன் 6 அன்று இந்தியா திரும்புவதால், தனது ஆதரவாளர்கள் விரும்பினால் டெல்லி விமான நிலையத்தில் தன்னைச் சந்திக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். கல்வி தொடர்பான சில விவகாரங்கள் குறித்துத் தான் தனது குரலை உயர்த்த விரும்புவதாகவும், இதற்காகவே இப்போராட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்படுவதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
ஜூன் 6 அன்று டெல்லி வந்தடைந்ததும், அபிஜித் திப்கே நேரடியாகத் தனது திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ளச் செல்வார் என்று தெரிகிறது. ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறவிருக்கும் போராட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன. இருப்பினும், இந்தப் போராட்டத்தில் எத்தனை பேர் கலந்துகொள்வார்கள் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்கள் எதுவும் இதுவரை வெளியாகவில்லை. தற்போதைக்கு, அபிஜித் திப்கே வெளியிட்ட இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, அரசியல் மற்றும் சமூக ஊடக வட்டாரங்களில் இது குறித்த விவாத அலை ஒன்று பரவத் தொடங்கியுள்ளது.
அபிஜீத் தீப்கேவின் அழைப்பு, ஜந்தர் மந்தர் போராட்டம் மற்றும் அதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
|
விவரங்கள்
|
முக்கியத் தகவல்கள்
|போராட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்
|அபிஜீத் தீப்கே (CJP நிறுவனர், முன்னாள் AAP சமூக ஊடகப் பொறுப்பாளர்)
|முக்கியக் கோரிக்கை
|மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும்
|போராட்டம் நடைபெறும் நாள் & இடம்
|ஜூன் 6 (சனிக்கிழமை), ஜந்தர் மந்தர், புது டெல்லி
|பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
|நீட் (22 லட்சம்), CBSE (17 லட்சம்), CUET (16 லட்சம்), SSC GD (40 லட்சம்) என மொத்தம் 1 கோடிக்கும் மேல்
|மக்களின் ஆதரவு
|சிஜேபி (CJP) ஆன்லைன் மனுவில் இதுவரை 8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்
|
முந்தைய போராட்ட இடங்கள்
|லக்னோ, ஜெய்ப்பூர் மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் பல்வேறு பகுதிகள்
அரசியல் மற்றும் சமூக ஊடக வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (Cockroach Janta Party - CJP) உருவானதற்குப் பின்னால் ஒரு சுவாரசியமான பின்னணி உள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், வேலையில்லாத இளைஞர்களை 'கரப்பான் பூச்சிகள்' (Cockroaches) எனக் குறிப்பிட்டதாகக் கூறப்படும் கருத்தைத் தொடர்ந்து, அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அபிஜீத் தீப்கே இந்த அமைப்பைத் தொடங்கினார்.
தற்போது போஸ்டனில் மக்கள் தொடர்பு (Public Relations) கல்வி பயின்று வரும் அபிஜீத், இந்த அமைப்பின் மூலம் சமூக ஊடகங்களில் மில்லியன் கணக்கான இளைஞர்களின் ஆதரவைத் திரட்டியுள்ளார்.
ஃப்ரீ பிரஸ் ஜர்னல் (FPJ) ஊடகத்திற்கு அபிஜீத் தீப்கே அனுப்பியுள்ள பிரத்யேக வீடியோ செய்தியில், தற்போதைய கல்வி முறையின் அவல நிலை குறித்துப் பின்வருமாறு பேசியுள்ளார்.
நீட் தேர்வுத்தாள் கசிவு மற்றும் குளறுபடிகளால் பல ஏழை மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டனர். லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் பல ஆண்டுகால உழைப்பு வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைப் பற்றி கடந்த சில நாட்களாகவே சமூக ஊடகங்களில் குரல் எழுப்பி வருகிறோம். இவ்வளவு பெரிய தவறு நடந்த பிறகும் கல்வி அமைச்சர் பதவி விலகவில்லை என்றால், இந்த நாட்டில் 'பொறுப்புக்கூறல்' (Accountability) என்பதே இல்லை என்றுதான் அர்த்தம். கணினியும் அதிகாரத்துவமும் எத்தனை தவறுகளை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், அதற்கு எந்தத் தண்டனையும் இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.
Important announcement:— Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 1, 2026
CJP Founder @abhijeet_dipke will return to India on June 6 for a peaceful protest at Jantar Mantar, Delhi, demanding the resignation of the Education Minister. pic.twitter.com/x9M1v38Pwu
ஜூன் 6-ம் தேதி சனிக்கிழமை காலை டெல்லி விமான நிலையம் வந்தடையும் அபிஜீத் தீப்கே, அங்கு தன்னைச் சந்திக்க வருமாறு ஆதரவாளர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அங்கிருந்து நேரடியாக நாடாளுமன்ற வீதி காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று (Parliament Street Police Station), ஜந்தர் மந்தரில் அமைதிப் பேரணி நடத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியைக் கோரத் திட்டமிட்டுள்ளார்.
மகாத்மா காந்தி, பி.ஆர்.அம்பேத்கர், பகத் சிங் மற்றும் ஜவஹர்லால் நேரு ஆகியோரின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டதாகக் கூறும் அவர், ஜனநாயகத்தின் மீது தனக்கு முழு நம்பிக்கை இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
"நான் இந்தியா திரும்பியதும் விமான நிலையத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படலாம் என்று எனது குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் பயப்படுகிறார்கள். ஆனால் நம் நாடு இன்னும் ஒரு ஜனநாயக நாடாகவே இருக்கிறது என்றும், அமைதியான முறையில் போராட எங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கும் என்றும் நம்புகிறேன். அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமையின்படி நீதிக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம். இந்த அமைப்பால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் இதில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்," என்று அவர் உருக்கமாகக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
அபிஜீத் தீப்கேவின் இந்த அதிரடி அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, அரசியல் வட்டாரங்களிலும் சமூக ஊடகங்களிலும் விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. ஜூன் 6 அன்று டெல்லியில் எத்தனை பேர் திரள்வார்கள் என்ற அதிகாரப்பூர்வத் தகவல் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்றாலும், ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்திற்கான ஆரம்பகட்ட ஏற்பாடுகள் தற்போதே தீவிரமடைந்துள்ளன. நீட் தேர்வு முறைகேடு நாடு தழுவிய பிரச்சினையாக மாறியுள்ள சூழலில், இந்த ஜூன் 6 போராட்டம் மத்திய அரசுக்கு கூடுதல் அரசியல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.