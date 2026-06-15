/ஜெய்ப்பூரில் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே தாக்கப்பட்டார்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் திங்கள்கிழமை அன்று நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது, 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' (CJP) அமைப்பின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே மர்ம நபர்களால் மிகக் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்தின் வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் ஸ்மாரக் பகுதியில் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 15) மதியம் 3 மணியளவில் அமைதியான முறையில் ஒன்று கூடி போராட்டம் நடத்த அபிஜித் தீப்கே அழைப்பு விடுத்திருந்தார். இதற்காகத் திட்டமிட்டபடி அவர் போராட்டக் களத்திற்கு வந்தபோது, அவரது ஆதரவாளர்கள் அவரைத் தங்களது தோள்களில் தூக்கிச் சுமந்து உற்சாகமாக அழைத்துச் சென்றனர்.
அவர் கூட்டத்தில் உரையாற்றச் செல்லும் வழியில், திடீரென சூழல் வன்முறையாக மாறியது. கூட்ட நெரிசலில் புகுந்த சில சமூக விரோதிகள், அபிஜித் தீப்கே கழுத்தில் அணிந்திருந்த ஸ்கார்ஃபை (துண்டை) பிடித்துக் கொடூரமாக இழுத்தனர். மேலும் அவரைத் தோளில் இருந்து கீழே தள்ள முயன்றதோடு, அவரது கன்னத்தில் பலமுறை அடுத்தடுத்து அறைந்தனர். இந்தத் தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள் ஊடகங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Slap-Kalesh (Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke gets slapped.— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 15, 2026
Two people together slapped him 4 times, Jaipur RJ)
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இச்சம்பவம் குறித்து கூடுதல் விவரங்கள் இன்னும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' (Cockroach Janta Party - CJP) என்பது தற்போதைய அரசியல் மற்றும் கல்விச் சூழலை விமர்சிப்பதற்காக இளைஞர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நையாண்டி (Satirical) அமைப்பாகும். நீட் (NEET) தேர்வு முறைகேடுகள், வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் சிபிஎஸ்இ (CBSE OSM) முறைகேடு புகார்களுக்கு எதிராக இந்த அமைப்பு நாடு தழுவிய போராட்டத்தை அண்மையில் கையில் எடுத்தது.
டெல்லியில் உள்ள பெரிய அளவிலான மாணவர் திரளோடு தொடங்கிய இந்த போராட்டம், அடுத்தடுத்து அமிர்தசரஸ், புனே, பெங்களூரு, ஹைதராபாத் மற்றும் லக்னோ என இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள இளைஞர்களிடையே பெரும் ஆதரவைப் பெற்றது.
Jaipur is all set for today’s peaceful protest.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 15, 2026
3 PM, Shaheed Smarak pic.twitter.com/C0CNWvqEBg
தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதற்கு முன்னதாகப் பேசிய அபிஜித் தீப்கே, "இந்த இயக்கம் தற்போது இந்தியா முழுவதும் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது. நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகத் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், டெல்லியில் மீண்டும் மிகப்பெரிய அளவில் முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தப்படும்" என்று எச்சரித்திருந்தார். மேலும் இந்த பிரச்சாரம் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களின் குரல் என்றும், இது இன்னும் தீவிரமாகத் தொடரும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மாணவர் போராட்டம் வலுத்து வரும் நிலையில், அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் மீது ஜெய்ப்பூரில் நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதல் சம்பவம் அரசியல் மற்றும் சமூக வட்டாரங்களில் கடும் கண்டனங்களை எழுப்பியுள்ளது.
Physical attacks are a sign of fear and cowardice.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 15, 2026
We will continue to raise our voices peacefully. I am a follower of Gandhi and Ambedkar, and I will keep fighting this battle with peace and love.
PS: Dharmendra Pradhan must resign!