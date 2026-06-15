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ஜெய்ப்பூரில் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே தாக்கப்பட்டார்.

Abhijeet Dipke Assaulted: நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி ஜெய்ப்பூரில் அமைதிப் பேரணிக்கு CJP நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே அழைப்பு விடுத்திருந்தார். அப்போது கூட்டத்தில் புகுந்த சமூக விரோதிகள் அவரைத் தோளிலிருந்து கீழே தள்ள. கன்னத்தில் அறைந்து தாக்குதல் நடத்தினர்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 15, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:19 PM IST
ஜெய்ப்பூரில் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே தாக்கப்பட்டார்.
Image Credit: CJP Socila Media | Abhijeet Dipke Assaulted

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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