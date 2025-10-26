English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பைக் வைத்திருப்பவர்கள் கவனத்திற்கு! வரப்போகும் அதிரடி மாற்றம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

பைக் வைத்திருப்பவர்கள் கவனத்திற்கு! வரப்போகும் அதிரடி மாற்றம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

விலை உயர்ந்த, அதிக திறன் கொண்ட பிரீமியம் பைக்குகளில் மட்டுமே ஏபிஎஸ் வசதி வழங்கப்பட்டு வந்தது.  இனி அனைத்து விதமான பைக்குகளில் இடம் பெற உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 26, 2025, 03:34 PM IST
  • பைக், ஸ்கூட்டர்களுக்கு ஏபிஎஸ் பிரேக் கட்டாயம்!
  • மத்திய அரசின் அதிரடி உத்தரவு!
  • விபத்துக்கள் குறையுமா?

பைக் வைத்திருப்பவர்கள் கவனத்திற்கு! வரப்போகும் அதிரடி மாற்றம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் சாலை விபத்துக்களை குறைக்கும் நோக்கில், மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சகம், ஒரு மிக முக்கிய பாதுகாப்பு விதியை அமல்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, இனி தயாரிக்கப்படும் அனைத்து புதிய பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களிலும், ஆண்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (Anti-lock Braking System - ABS) கட்டாயமாக பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கு இருக்கிறதா? நவ. 1 முதல் புதிய விதி அமல்!

ABS என்றால் என்ன?

சாலை விபத்துக்களில் குறிப்பாக இருசக்கர வாகன விபத்துக்களில், திடீரென பிரேக் பிடிப்பது ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. அதிவேகமாக செல்லும்போது திடீரென பிரேக் பிடித்தால், வாகனத்தின் சக்கரங்கள் நின்று, வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சறுக்கிக்கொண்டு செல்லும். இது பெரும் விபத்துக்களுக்கும், உயிரிழப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது. இதை தடுக்கும் ஒரு அதிநவீன பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம் தான் ஏபிஎஸ். இது, பிரேக் பிடிக்கும்போது சக்கரங்கள் முழுமையாக நின்றுவிடுவதைதடுத்து, விட்டு விட்டு பிடிப்பது போன்ற ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும். இதனால், ஓட்டுநர் பிரேக் பிடித்துக்கொண்டே, வாகனத்தை எளிதாக திருப்பி, விபத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியும். குறிப்பாக, மழைக்காலங்களிலும், வழுக்குச்சாலைகளிலும் ஏபிஎஸ் ஒரு உயிர் காக்கும் சாதனமாக செயல்படுகிறது.

புதிய விதி சொல்வது என்ன?

இதுவரை விலை உயர்ந்த, அதிக திறன் கொண்ட பிரீமியம் பைக்குகளில் மட்டுமே ஏபிஎஸ் வசதி வழங்கப்பட்டு வந்தது. சாதாரண, பட்ஜெட் ரக பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களில் இந்த வசதி இல்லை. இந்த பாகுபாட்டை களையும் வகையிலும், அனைத்து ஓட்டுநர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும், மத்திய அரசு இந்த புதிய விதியைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த விதிமுறையின்படி அடுத்த ஆண்டு முதல், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து இருசக்கர வாகனங்களிலும், அவற்றின் இன்ஜின் திறன் மற்றும் விலையை பொருட்படுத்தாமல், ஏபிஎஸ் கருவி கட்டாயமாக பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வரவேற்பும், எதிர்பார்ப்புகளும்

மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை, சாலை பாதுகாப்பு ஆர்வலர்களும், வாகன நிபுணர்களும் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளனர். இந்த ஏபிஎஸ் கருவியை பொருத்துவதால், வாகனங்களின் விலை சற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், ஒரு சில ஆயிரம் ரூபாய் கூடுதல் செலவில், ஒரு விலைமதிப்பற்ற உயிர் பாதுகாக்கப்படும் என்றால் அது வரவேற்கத்தக்கதே என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். வாகன உற்பத்தியாளர்களும், இந்த புதிய விதிக்கு தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஏபிஎஸ் கட்டாய விதி, இந்தியாவில் இருசக்கர வாகன பயணத்தை மேலும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதோடு, சாலை விபத்துக்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கையை கணிசமாக குறைக்கும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! வங்கி கணக்கிற்கு வரும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

