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சோனம் வாங்சுக்கின் வித்தியாசமான வீடு..கழிப்பறையில் தண்ணியே இருக்காதாம்! அப்பறம் எப்படி?

Sonam Wangchuk : சமூக ஆர்வலரான சோனம் வாங்சுக், சில நாட்களுக்கு முன்பு நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான தன்னுடைய உண்ணாவிரத போராட்டத்தால் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். இவர், தன்னுடைய வீடு குறித்து கூறியிருந்த சில விஷயங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByYuvashree
Published: Aug 05, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:11 PM IST
சோனம் வாங்சுக்கின் வித்தியாசமான வீடு..கழிப்பறையில் தண்ணியே இருக்காதாம்! அப்பறம் எப்படி?
Image Credit: Sonam Wangchuk House | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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