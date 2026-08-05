/சோனம் வாங்சுக்கின் வித்தியாசமான வீடு..கழிப்பறையில் தண்ணியே இருக்காதாம்! அப்பறம் எப்படி?

Sonam Wangchuk : சோனம் வாங்சுக், லடாக்கை சேர்ந்த பொறியாளர் ஆவார். சமீபத்தில், நீட் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்து, உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டார். இவருடைய இந்த போராட்டம், 26 நாட்கள் வரை நீடித்தது. தர்மேந்திர பிரதான் தன் பதவியிலிருந்து விலகுவதற்கு முன்பு, தன் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொண்டார்.
சோனம் வாங்சுக், சமூக ஆர்வலர் என்பதைத்தாண்டி, அடிப்படையில் ஒரு பொறியாளர். இவர், லடாக்கில் ஒரு வீடு கட்டியுள்ளார். இந்த வீட்டில் இருக்கும் சில நுட்பமான விஷயங்கள் குறித்து மக்கள் ஆர்வத்துடனும் ஆச்சரியத்துடனும் படித்து வருகின்றனர்.
லடாக், பனி சூழும் ஒரு பகுதியாகும். இருப்பினும், அவர் தன் வீட்டை தானே டிசைன் செய்திருக்கிறார். கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, வாங்சுக் தன்னுடைய வீட்டை ஒரு வீடியோவில் சுற்றி காட்டினார். இது ட்ரைபல் ஹவுஸ் என கூறப்படுகிறது.
இந்த வீட்டை கட்ட, சிமெண்ட் பயன்படுத்தப்படவில்லையாம். இதற்கு பதிலாக களி மண்ணை கொண்டு இந்த வீடானது கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி, லடாக்கின் சில பாரம்பரிய கட்டடக்கலைகளில் சில புதுமைகள் இதில் புகுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த வீடு பாரம்பரியமாக கட்டப்பட்டிருந்தாலும், இதில் சில நவீனத்தையும் புகுத்தியிருப்பதாக கூறும் அவர், இந்த வீட்டில் மிகவும் குறைந்த உயரத்திலேயே தரைக்கு நெருக்கமான இடத்திலேயே நாற்காலிகள், டைனிங் டேபிள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறுகிறார்.
லடாக் மக்கள் தாழ்வான இடங்களில் அமருவதையே விரும்புவதாக கூறிய அவர், வீட்டின் மேற்கூரை மரத்தினால் ஆனது என்றும், சுவர் மண்ணால் ஆனது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். மேலும், இங்கு சமையல் அறை என்பதே கிடையாது என்றும், அதற்கென அறையே இருக்காது என்றும் குறிப்பிடுகிறார். இதற்கு காரணம், சமைப்பவர் பிற உறுப்பினர்களிடம் இருந்து தனிமைபடுத்தப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதால் ஓபன் கிச்சன் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
எல்லா வீடுகளிலும் பெரும்பாலும் கழிப்பறையில் தண்ணீர்தான் இருக்கும். ஆனால், சோனம் வாங்சுக்கின் கழிப்பறைக்கு நீர் தேவையில்லையாம். மனிதக்கழிவுகள் இதனால் சேகரிக்கப்பட்டு இயற்கையான முறையில் உரமாக்கி அவை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதாம்.
சிறுநீரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று குறிப்பிடும் வாங்சுக், அவை நேரடியாக பைப் மூலமாக வெளியேற்றப்பட்டு, விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்துப்படுவதாக கூறியிருக்கிறார். ஆனால், மனிதக்கழிவுகள் ஆபத்தானவை, அவை சிதையும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் என்று கூறும் அவர், அவை மாட்டின் சாணத்தோடு மிக்ஸ் செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கிறார். மேலும், தண்ணீர் உபயோகித்து தங்கள் வீட்டின் டாய்லெட்டை Flush செய்ய வேண்டாம் என்றும், அதற்கு பதிலாக Clay Powderஐ தூவினால், நாற்றம் வராது, பூச்சிகள் வராது என்று கூறியிருக்கிறார்.
லடாக்கின் உறைபனி குளிர்காலத்தில் ஹீட்டர்களோ விறகு வைத்து எரிமூட்டுவதோ கிடையாது என்று குறிபிடும் அவர், வீட்டின் ஒரு பகுதி சுவர் முழுவதும் கண்ணாடியால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றும், அந்த இன்னொரு சுவரில் தண்ணீர் பாட்டில்கள் வைத்து கட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கிறார்.
பகல் நேரத்தில் சூரிய ஒளியை பெற்று, இந்த தண்ணீர் பாட்டில் சூடாகி இரவிலும் வீட்டை கதகதப்புடன் வைத்துக்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார். லடாக் மக்களும் இது போன்று வீடு கட்ட வேண்டும் எனும் நோக்கில் இது போன்ற வீட்டை கட்டியிருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.