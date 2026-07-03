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பள்ளி புத்தகத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் பாட்டு! இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்..

5ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில், நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்த படத்திலிருந்த பாடலின் வரிகள் ப்ரிண்ட் செய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:32 PM IST
பள்ளி புத்தகத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் பாட்டு! இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்..
Image Credit: Nimbooda song in text book | X pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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