/பள்ளி புத்தகத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் பாட்டு! இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர்..

நம் பாடப்புத்தகத்தில் இருக்க வேண்டிய தகவல்களுக்கு பதிலாக, “அண்டங்காக்கா கொண்டக்காரி..” என்கிர பாடல் வரிகள் இருந்தால் எப்படியிருக்கும்? அப்படித்தான், ஒடிசா மாநிலத்தின் ஐந்தாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தை பார்த்த குழந்தைகளுக்கும், அவர்களின் பெற்றோருக்கும் இருந்துள்ளது.
ஒடிசா மாநிலத்தின் 5ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில், ஐஸ்வர்ய ராய் நடித்த ஹம் தில் தே ச்சுகே சனம் என்கிற படத்திலிருந்து, ‘நிம்புடா நிம்புடா’ என்கிற பாடலின் வரிகள் இடம்பெற்றிருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒடிசா மாநிலத்தில், சமீபத்தில்தான் பள்ளிகள் தொடங்கின. இதில், 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது. இதில், ஆங்கில புத்தகத்தில்தான் அந்த பாடல் வரி இடம் பெற்றிருந்தது.
1999ஆம் ஆண்டில், நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் நடிப்பில் ஹம் தில் தே ச்சுகே சனம் என்கிற அந்த படம் வெளியானது. இதில் அவர் ‘நிம்புடா நிம்புடா’ என்கிற அந்த பாடலுக்கு நடனமாடியிருந்தார். அஜய் தேவ்கன் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படம் மிகவும் ஃபேமஸ் ஆகும். இதில் ஐஸ்வர்யா ராய் ஒரு நிமிடம் கூட நிற்காமல் நடனம் ஆடியிருப்பார். இந்த பாடலி, கவிதா கிரிஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் கர்சன் சரகதியா உள்ளிட்டோர் பாடியிருந்தனர். இந்த பாடல், ஒடிசாவின் 5ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இடம் பெற்றிருப்பது பெரும் பஞ்சாயத்தை கிளப்பியிருக்கிறது.
பின்னணி:
இந்த ‘நிம்புடா’ பாடல், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் மிகவும் பிரபலமான நாட்டுப்புற பாடலாக அறியப்படுகிறது. இந்த பாடல் வரிகள், அச்சுப்பிசிறாமல் அப்படியே பாடப்புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. பாடப்புத்தகத்தை அச்சிடும் போது அல்லது வெளியிடும் போது ஏற்பட்ட கவனக்குறைவு காரணமாக இந்த தவறு நிகழ்ந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
So there's this Nimbuda Bollywood song, and its lyrics is in our Odia textbook as a Rajasthani folk song. kids are reading those lyrics like some kind of poetry pic.twitter.com/DCZpYABAMb— Chwenchyyy (@PhantomPetalss) June 28, 2026
இந்த நிலையில், இப்பாடப்புத்தகங்கள் திருத்தப்பட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் நித்யானந்த கோண்ட் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக விசாரணைக்குழு அமைக்கப்பட இருப்பதாகவும் ஒடிசா மாநில முதல்வர் மோகன் சரண் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இதற்கு முன்னதாகவே, ஒடிசா மாநிலக்கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலின் பாடப்புத்தகங்களில் 1600க்கும் மேற்பட்ட பிழைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இதில், எட்டாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகங்களில் மட்டும், சுமார் 705 பிழைகள் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது. இதே போன்று தொடர்ச்சியாக வெளியிடப்பட்டுவரும் பாட புத்தகங்களில் பிழைகள் இருப்பது, மாநில கல்வி மீதான நம்பிக்கையை சீர்குலைக்க கூடிய வகையில் இருப்பதாக மக்கள் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
இந்த புத்தகங்கள், தேசிய புதிய கல்விக்கொள்கையின் கீழ் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஐசக் நியூட்டனை சிறந்த விமானி என்றும், கர்நாடகாவில் உள்ள ஹம்பியை, கோனார்கில் உள்ள சூர்ய கோவில் என்றும், பல பிழைகள் அடங்கிய புத்தகமாக இந்த பாடப்புத்தகங்கள் இருக்கிறது.
கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் பிழைகள், கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும், இது குறித்து தனிக்குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.