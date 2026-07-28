/GenZ தலைமுறை ஒரு ‘சாக்கடை’! கங்கனா ரனாவத் ஸ்டேட்மெண்ட்.. ட்ரிகர் ஆன இளைஞர்கள்..

Kangana Ranaut On GenZ Protest : சமீபத்தில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் சேர்ந்து நடத்திய போராட்டம் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராகவும், இதற்கு பொறுப்பேற்று தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் இளைஞர்கள் பெருந்திரளாக திரண்டு போராட்டங்களை மேற்காெண்டனர். இதற்கு வெற்றி கிடைக்கும் விதமாக, மத்திய கல்வி அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார்.
CJP போராட்டத்தை பொறுத்தவரை, அதை இரு வேறு கண்ணாேட்டத்துடன் பார்க்கும் மக்கள் இருக்கின்றனர். ஒரு சிலர், இளைஞர்கள் போராட்டத்தை பாராட்டியும், அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியது குறித்தும் பேசுகின்றனர். ஒரு சிலர், போராட்டக்காரர்கள் தாங்கள் ஏந்திய பதாகைகளில் எழுதியிருந்த வாசகங்கள் இழிவானதாக இருந்ததாகவும் சிலர் கூறி வந்தனர். இன்னும் ஒரு சிலர் ஒரு படி மேலே சென்று, அந்த போராட்டத்தில் தீவிரவாதிகள் ஊடுறுவதியதாகவும், இதற்கு பின்னால் ஏதேனும் சதி இருக்கும் என்றும் கான்ஸ்பிரஸி பரப்பி வந்தனர்.
ஒரு சிலர், GenZ தலைமுறையினர் இந்த போராட்டத்தை அணுகிய விதத்தை பாராட்டி வந்தனர். ஒரு பெண், காவல் துறையினரின் வேன் முன்னே வரும் போது அதை ஒற்றை ஆளாக நிறுத்தியது, புகைப்படமாக பெரும் வைரலானது. பல பெண்கள், போலீஸாரிடமிருந்து அடி வாங்குபவர்களை காப்பாற்ற அவர்களை பாதுகாத்து நின்றது தைரியமான மாெமன்ட்ஸாக வைரலானது. இருப்பினும், இதனை இடது சாரியாக இருப்பவர்கள், தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர். தற்போது அப்படி கங்கனா ரனாவத் பேசியிருப்பதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
கங்கனா ரனாவத், போராட்டத்தின் போது போராட்டக்காரர்கள் தங்கள் பதாகைகளில் எழுதியது குறித்து தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அதில், “என் வாழ்வில் எப்போதும் இப்படியொரு அசிங்கத்தை நான் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. GenZ தலைமுறையினர் போராட்டம் குறித்து வரும் ரீல்ஸ் வாந்தி எடுத்தது போல இருக்கிறது. அவர்கள் பேசும் விதமும், அவர்கள் உபயோகிக்கும் மொழியும், என் வாழ்க்கையில் இப்படியொரு அநாகரிகத்தை நான் கண்டதில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.
Kangana Ranaut slams the language and behavior seen during the Gen G protests, saying she's "never seen so much ugliness" and calling a section of the new generation "Generation Gutter." pic.twitter.com/s3lVj5llBB— Gill (@Hanjigill) July 27, 2026
மேலும், அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட இந்து பெண்களை பற்றி பேசிய கங்கனா “தன்னை மாடர்ன் ஆக காண்பித்துக்கொள்ளும் இவர்கள், ரொம்பவும் அசிங்கமாகவும் கெட்டுப்போயும் உள்ளனர். இதனால் அவர்களால் வீட்டுடன் இருக்கும் மருமகளாக கூட ஆக முடியாது. அவர்கள் தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் சுதந்திரத்தை வைத்து மது அருந்துவதையும், போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதையும் கூச்சமே இல்லாமல் தங்கள் பெற்றோர் காசில் வாழ்வதையும் காண்பிக்கின்றனர்” என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், அவர்களை ஒரு சாக்கடையான தலைமுறை என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
கங்கனா ரனாவத் இப்படி கூறியிருப்பதற்கு ட்ரிகர் ஆன இளைஞர்கள் பலர், கடும் கண்டனங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த போராட்டத்தில் எத்தனை பெண்கள் தவறாக நடத்தப்பட்டார்கள், வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள். இவர்களையா இப்படி சொல்கிறோம் என உங்களுக்கு தோன்றவே இல்லையா?” என்று ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார்.
இன்னும் சிலர், பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது அவையின் MP இப்படி பேசுவதை கண்டிப்பாக குறிப்பெடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். கங்கனா இப்படி பேசியதற்கு GenZ தலைமுறையிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு சிலர் கூறி வருகின்றனர்.