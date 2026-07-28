Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /GenZ தலைமுறை ஒரு ‘சாக்கடை’! கங்கனா ரனாவத் ஸ்டேட்மெண்ட்.. ட்ரிகர் ஆன இளைஞர்கள்..

GenZ தலைமுறை ஒரு ‘சாக்கடை’! கங்கனா ரனாவத் ஸ்டேட்மெண்ட்.. ட்ரிகர் ஆன இளைஞர்கள்..

Kangana Ranaut On GenZ Protest : “அவர்கள் எல்லாரையும் சாக்கடை என்றே அழைப்பேன். அவர்களுக்கு படிப்பும் வராது, அசிங்கமாக இருக்கிறார்கள்; அவர்களால் வீட்டோடு இருக்கும் மனைவியாக கூட இருக்க முடியாது” இதுதான் கங்கனா ரனாவத் GenZ தலைமுறையை பற்றி சமீபத்தில் பேசியிருக்கும் விஷயம் ஆகும். இவர் ஏன் இப்படி பேசினார்? இதோ விவரம்!

Written ByYuvashree
Published: Jul 28, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:47 PM IST
GenZ தலைமுறை ஒரு ‘சாக்கடை’! கங்கனா ரனாவத் ஸ்டேட்மெண்ட்.. ட்ரிகர் ஆன இளைஞர்கள்..
Image Credit: Kangana Ranaut On GenZ Protest | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer: தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யும் செயல்முறையில் ஆகஸ்ட் 1 முதல் மாற்றம்
Tatkal Tickets1 hr ago
2
Tamil Nadu government1 hr ago
3
Venus Transit1 hr ago
4
TIRUNELVELI1 hr ago
5
Vellore2 hrs ago