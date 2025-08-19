English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வூதிய உயர்வு: மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Pensioners Latest News: மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனுக்காக மாநில அரசாங்கம் மிகப் பெரிய முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவு, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது. இதை பற்றிய முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 01:43 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கும்.
  • மாநில அரசு கொடுத்த பரிசு.
  • ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Trending Photos

உங்களுக்குத் தெரியுமா? சொந்த வீடியோ கேம் கொண்ட முதல் இந்திய நடிகை சமீரா ரெட்டி தான்!
camera icon5
Sameera Reddy
உங்களுக்குத் தெரியுமா? சொந்த வீடியோ கேம் கொண்ட முதல் இந்திய நடிகை சமீரா ரெட்டி தான்!
ஒரே நாளில் பயிர்க்கடன் வாங்கலாம்... விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதம் - தமிழக அரசின் புதிய திட்டம்
camera icon10
Tamilnadu
ஒரே நாளில் பயிர்க்கடன் வாங்கலாம்... விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதம் - தமிழக அரசின் புதிய திட்டம்
கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?
camera icon6
Uppendra
கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
camera icon6
Sivakarthikeyan
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஓய்வூதிய உயர்வு: மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

Additional Pension For State Government Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் அவ்வப்போது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல வித அறிவிப்புகளை வெளியிடுகின்றன. குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அவர்களுக்கு பல சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. 

மாநில அரசு கொடுத்த பரிசு

- ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக மாநில அரசாங்கம் மிகப் பெரிய முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவு, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது. 

- சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனுக்காக சத்தீஸ்கர் அரசு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. 

- இனி, 80 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு அவர்களின் தற்போதைய ஓய்வூதியத்துடன் கூடுதலாக கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 

- இந்த கூடுதல் ஓய்வூதியம் 20% முதல் 100% வரை இருக்கக்கூடும்.

- இது ஓய்வூதியதாரர்களின் வயதுக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படும்.

Pension Hike:

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதியத் தொகை அதிகரிக்கும்

சத்தீஸ்கர் அரசு மாநிலத்தின் அனைத்து மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்காக இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. இந்த முடிவின் கீழ், 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இது அவர்களுக்கு வயதான காலத்தில் ஏற்படும் கூடுதல் செலவுகளை சமாளிக்க உதவும்.

இந்த அறிவிப்பிற்குப் பிறகு, நிதித்துறை அனைத்து ஓய்வூதிய விநியோக அதிகாரிகளையும் வங்கிகளையும் இந்த முடிவைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு மாநிலத்தின் லட்சக்கணக்கான முதியோர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

- அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவின் கீழ், தற்போதைய ஓய்வூதியத் தொகை 20 முதல் 100 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கப்படுகிறது. 

- 80 முதல் 85 வயதுடைய மூத்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 20 சதவீத கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை பெறுவார்கள்.

- 85 முதல் 90 வயதுடைய ஓய்வூதியதாரர்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 30 சதவீத கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள். 

- 90 முதல் 95 வயதுடைய  மூத்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 40 சதவீத கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவார்கள்.

- 95 முதல் 100 வயதுடைய ஓய்வூதியதாரர்கள் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தில் 50கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை பெறுவார்கள்.

- 100 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் 100 சதவீதம் அதிகரிக்கும்.

Compassionate Allowance

கூடுதல் ஓய்வூதியத் தொகை பற்றிய முக்கியமான விஷயம்

- கூடுதல் ஓய்வூதியம் கருணைக் கொடுப்பனவாக அளிக்கப்படுகின்றது. 

- அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு, ஓய்வூதியதாரர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பெறும் ஓய்வூதியம் என இரண்டுக்கும் பொருந்தும். 

- இதற்கான வினியோகம் குறித்த வழிகாட்டுதல்களையும் அரசு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அளித்துள்ளது. 

- உதாரணமாக, 1943 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 அல்லது 15 ஆம் தேதிகளில் ஒருவர் பிறந்திருந்தால், அவர்களின் ஓய்வூதியம் ஜனவரி 1, 2023 முதல் 20 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படும். 

- அதாவது ஓய்வூதியதாரர்கள் 80 வயதை நிறைவு செய்த பிறகு, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கப்படும். 

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

நாட்டின் மீது பற்று, தமிழின் மீது தாகம், இலக்கியத்தில் ஆர்வம், எழுதுவதில் நாட்டம், புத்தகங்கள் மீது பித்து, புதுமையில் விருப்பம், பழமையுடன் நெருக்கம், இசையின் மீது ஈர்ப்பு, பலவித ரசனைகளின் ரசிகை!!

...Read More

Additional Pensionpensionerspensionsenior citizensCentral Government Pensioners

Trending News