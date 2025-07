அகமதாபாத் விமான விபத்து: முதற்கட்ட அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல் - விமானிகள் பேசியது என்ன?

Ahmedabad Air India Plane Crash: கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி குஜராத் மாநிலத்தில் அகமதாபாத் நகரில் ஏர் இந்தியா விமான விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், விமான விபத்து புலனாய்வுப் பணியகம் (AAIB) விபத்து குறித்த 15 பக்கங்கள் கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளது.

அந்த வகையில், அறிக்கையின் மூலம் விபத்து ஏற்பட்டபோது விமானத்தின் 2 விமானிகள் பேசிக்கொண்ட உரையாடல் குறித்த அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. இரண்டு என்ஜின்களும் திடீரென சக்தியை இழந்து குறித்து, விமானிகள் அமர்ந்திருக்கும் காக்பிட் பகுதியில் பதிவான உரையாடல் முக்கியமான விஷயத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது எனலாம்.

The preliminary #AAIBreport on the #AirIndiaAI171 crash revealed a chilling cockpit exchange: "Why did you cut off fuel?" as both engines' fuel switches inexplicably moved to 'Cutoff' before the fatal crash.#AhmedabadPlaneCrash

