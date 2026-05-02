34 ஆண்டுகால மர்மம்..உயிர்பலி வாங்கும் பேய் பங்களா? வைரலாகும் செய்தி..

Ahmedabad Booth Bangala : அஹமதாபாத்தில், பங்களா ஒன்றில் பேய் நடமாடுவதாக சமீபத்தில் ஒரு தகவல் பரவியது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 2, 2026, 08:00 PM IST

மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon9
May 2026
மே 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG விலை, SBI கார்டு முதல் EPFO வரை..... முழு லிஸ்ட் இதோ
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
camera icon6
Summer vacation 2026
ஊட்டி, கொடைக்கானல் ரொம்ப காஸ்ட்லியா? இதோ பட்ஜெட் விலையில் 5 குளு குளு சுற்றுலாத் தலங்கள்!
மே 1 ராசிபலன்: உழைப்பாளர் தினத்தில்... எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று லாபம்?
camera icon13
horoscope
மே 1 ராசிபலன்: உழைப்பாளர் தினத்தில்... எந்தெந்த ராசிகளுக்கு இன்று லாபம்?
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
Ahmedabad Booth Bangala : குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத்தின் வாத்வா பகுதியில், நீண்ட காலமாக பேய் பங்களா என்று ஒரு வீட்டை அழைத்து வருகின்றனர். அந்த வீட்டில், 34 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த கொடூர கொலை குறித்த அதிர்ச்சி தகவல்களும் வெளியாகி வருக்கின்றன. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

சில காலமாகவே, அஹமதாபாத்திலுள்ள பங்களா ஒன்றி, பேய்கள் நடமாடுவதாகவும் அவை உயிர்பலி வாங்குவதாகவும் தகவல்கள் பரவின. இது குறித்து விசாரணை துவங்கிய பிறகு, 34 ஆண்டுகால மர்மம் ஒன்று வெட்ட வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

பேய் உலாவுகிறதா?

அஹமதாபாத்தின் வத்வா பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் பலர், இங்குள்ள பங்களா வீட்டில் பேய் உலா வருவதாக கூறி வந்துள்ளனர். மேலும், அந்த பேய் உயிர்பலி வாங்குவதாகவும் செய்திகள் பரவ தொடங்கியுள்ளது. அந்த வீட்டில், ஷம்சுதீன் என்கிற நபர் வாங்கி வந்துள்ளார். இவர், 2015ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்துள்ளார். அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில், ஷாலியா பீவி பதான் மற்றும் ஜவ்ராவாலா ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர். இதையடுத்து, மந்திரவாதி ஒருவரது உதவியுடன் பேய் விரட்டும் சடங்குகள் அந்த இடத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தையும் ரகசிய ஆள் வைத்து அதிகாரிகள் கண்காணித்து வந்துள்ளனர்.

அந்த வீட்டில், குறிப்பிடத்தக்க ஒரு இடத்தை மட்டும் அதிகாரிகள் ஆள் வைத்து தோண்ட ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். அந்த பள்ளத்திலிருந்து ஆறு பற்கள், ஏழெட்டு எலும்புகள் உள்ளிட்ட பல உடல் பாகங்களில் எலும்புகூடுகள் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, இங்கு ஒரு கொலை நடந்ததை, அதிகாரிகள் உறுதி செய்திருக்கின்றனர். 

வெளிச்சத்திற்கு வந்த உண்மை!

1992ஆம் ஆண்டு, காதலர்களான ஃபர்சானா ரதன்புரியும், ஷம்சுதீனும் வாக்குவாதம் செய்துள்ளனர். ஷம்சுதீன் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவராக இருந்திருக்கிறார். பின்னர், தனது மனைவிக்கு கொடுத்த சொத்துக்கு இணையாக, தனக்கு சொத்து வேண்டும் என்று ஃபர்சானா சண்டையிட்டிருக்கிறார்.

ஃபர்சானாவை, ஷம்சுதீன் தீர்த்துக்கட்ட முடிவு செய்திருக்கிறார். தனது நண்பரான ஷாலியாபீவியை வீட்டிற்கு வரவழைத்திருக்கிறார். பின்னர், ஷம்சுதீனின் சகோதரரான இக்பால் கேதாவாலா அவரது கால்களையும், அப்துல் ஜாவ்ரவாலா இவரது கைகளையும் பிடித்துக்கொண்டுள்ளார். இவர்களின் உதவியுடன் ஷம்சுதீன் கொலை செய்திருக்கிறார். 

ஃபர்சானாவை, அந்த வீட்டில் இருந்த செப்டிக் டேங்கில் இருந்த பள்ளம் தோண்டி அவரது உடலை புதைத்திருக்கின்றனர். பின்னர், அனைவரும் எதுவும் தெரியாதது போல தங்களது வாழ்வை தொடர்ந்திருக்கின்றனர். 

ஏதோ ஒரு பேய், மேற்குறிப்பிட்ட இடத்தில் நடமாடுவதாக அனைவரும் கூறியிருகின்றனர். ஷம்சுதீன், ஷாலியாபீவி, ஜ்வ்ராவாலா ஆகிய அனைவரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக உயிரிழந்திருக்கின்றனர். பின்னர் அங்கிருந்த அனைவரும் வீட்டை காலி செய்திருக்கின்றனர். 

மேலும் படிக்க | அணில் அட்டகாசம் டூ மச்... தெறிச்சு ஓடும் இளசுகள் - வைரல் வீடியோ

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கு ஐஆர்சிடிசி வழங்கிய குட் நியூஸ்.. உடனே தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

