சாதாரணமாக நடந்து சென்று..திடீரென மாடியில் இருந்து குதித்த மாணவி! பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி

Ahmedabad Student Death CCTV Footage : குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் இருக்கும் சோம் லலித் மேல்நிலை பள்ளியில், 10ஆம் வகுப்பு மாணவி படித்து வந்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பு, அவர் தனது பள்ளியின் 4வது மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, மாணவி குதித்த போது பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

அகமதாபாத் சோம் லலித் பள்ளியில், 15 வயது 10ஆம் வகுப்பு மாணவி படித்து வந்துள்ளார். இவர், கடந்த ஜூலை 24ஆம் தேதியன்று பள்ளிக்கு சென்று, வழக்கம் போல இருந்துள்ளார். ஆனால், மதிய வேளையில், 12.30 மணியளவில் பள்ளியின் 4வது மாடியில் சாதாரணமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த இவர், திடீரென அங்கிருந்த பால்கனியில் திண்டின் மீது கால் வைத்து கீழே குதித்தார்.

கீழே விழுந்ததில், அந்த மாணவிக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. முக்கியமாக, தலை, கை, கால்களில் அதிக அடி பட்டுள்ளது. இதில், தலையில் பலமான காயம் ஏற்பட்டதால் இவரை அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக அருகில் இருந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கின்றனர். அங்கு அவரை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அன்றிரவு 10 மணிக்கே மாணவி உயிரிழந்தார்.

வைரல் வீடியோ:

அந்த மாணவி, உயிரிழக்கும் முன்பு கையில் கீ-செயினை சுற்றிக்கொண்டே சாதாரணமாக வருவதும், பின்பு நிதானமாக பால்கனி திண்டில் ஏறி கீழே குதிக்கும் வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

#Gujarat #Ahmedabad tragedy: A 16‑year‑old Class 10 student at Som Lalit School jumped from the 4th floor lobby during recess on July 24. CCTV showed her twirling a keychain moments before. Friends tried to stop her, but she jumped. 1/2 pic.twitter.com/Whu6R6jwMt

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 25, 2025