இனி இந்தியாவிலும் AI மூலம் அறுவை சிகிச்சை! வருகிறது புதிய தொழில்நுட்பம்!

இந்திய மருத்துவ தொழில்நுட்ப துறையில் ஒரு மாபெரும் புதிய மாற்றமாக, இந்தியாவின் முன்னணி மருத்துவ சாதன நிறுவனமான மெரில் "Mizzo Endo 4000" என்ற அடுத்த தலைமுறை மென்திசு அறுவை சிகிச்சை ரோபோவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குஜராத்தின் வாபியில் நடைபெற்ற இந்த அறிமுக விழா, உலகளாவிய மருத்துவ தொழில்நுட்ப மையமாக இந்தியா உருவெடுப்பதற்கான ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. பொது அறுவை சிகிச்சை, மகளிர் மருத்துவம், சிறுநீரகம், புற்றுநோயியல், இரைப்பை குடல் என பல்வேறு மருத்துவ துறைகளில் உள்ள சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை மிக துல்லியமாக செய்யும் வகையில் இந்த Mizzo Endo 4000 ரோபோ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரோபோடி அமைப்பின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
AI மூலம் இயங்கும் 3D வரைபடம்
அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்பே, நோயாளியின் உடற்கூறியலை ஒரு முப்பரிமாண வரைபடமாக உருவாக்கி, அறுவை சிகிச்சையை துல்லியமாக திட்டமிடவும், வழிநடத்தவும் இது உதவுகிறது. அதிவேக 5G தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், உலகின் எந்த மூலையில் உள்ள ஒரு சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரும், தொலைதூரத்தில் உள்ள ஒரு நோயாளிக்கு, நிகழ்நேரத்தில் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள முடியும். இதன் மூலம், பின்தங்கிய கிராமப்புறங்களில் உள்ள நோயாளிகளும், உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெற முடியும். அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள், சோர்வின்றி, வசதியாக அமர்ந்து, உயர்-வரையறை 3D 4K திரைகள் மூலம் அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் வகையில் இதன் வடிவமைப்பு அமைந்துள்ளது. நுட்பமான மற்றும் சிக்கலான அறுவை சிகிச்சைகளை செய்ய உதவும் வகையில், மேம்பட்ட ரோபோ கைகள், ஒலி மற்றும் காட்சி பின்னூட்டங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மெரில் நிறுவனத்தின் நோக்கம்
இந்த அறிமுகம் குறித்து பேசிய மெரில் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி திரு. விவேக் ஷா, "Mizzo Endo 4000 என்பது வெறும் ஒரு தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் அல்ல; இது ஒரு நோக்கத்தின் வெளிப்பாடு. பாதுகாப்பான மற்றும் குறைந்தபட்ச ஊடுருவல் கொண்ட அறுவை சிகிச்சை முறைகளை வழங்குவதே இதன் நோக்கம். இது, நோயாளிகள் விரைவாக குணமடையவும், சிறந்த பலன்களை பெறவும் உதவும். இந்த மேம்பட்ட ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சையை, இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல, உலகெங்கிலும் உள்ள சுகாதார அமைப்புகளுக்கு, மிகவும் அணுகக்கூடியதாகவும், மலிவு விலையிலும் கொண்டு சேர்ப்பதே எங்கள் லட்சியம்" என்று கூறினார்.
மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவின் எழுச்சி
தற்போது, உலக அளவில் ரோபோடி அறுவை சிகிச்சை சந்தையில், இன்ட்யூட்டிவ் சர்ஜிக்கல் நிறுவனத்தின் 'டா வின்சி' சிஸ்டம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில், 'Mizzo Endo 4000' அமைப்பின் அறிமுகம், இந்தியாவை இந்த துறையில் ஒரு முக்கிய போட்டியாளராக நிலைநிறுத்தியுள்ளது. More to Life என்ற தனது தாரக மந்திரத்தின்படி, தேவைப்படும் அனைவருக்கும் உயர்தர மருத்துவ சேவையை வழங்கும் மெரில் நிறுவனத்தின் இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு, இந்தியாவை ஒரு மருத்துவ தொழில்நுட்ப வல்லரசாக மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய படியாகும்.
