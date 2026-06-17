/AIIMS CRE 5: எய்ம்ஸ் மருத்துவனமைகளில் 1,484 காலியிடங்கள்! 10-வது பாஸ் முதல் முதுகலை வரை... முழு விவரம்

AIIMS CRE 5 2026 Notification: அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.aiims.ac.in-இல் 'பொது ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வு 2026' (CRE-5)-க்கான விரிவான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் படி, 'குரூப் பி' (Group B) மற்றும் 'குரூப் சி' (Group C) பிரிவுகளின் கீழ் மொத்தம் 1,484 பணியிடங்களை நிரப்பப்படும். மெட்ரிகுலேஷன் (10-ஆம் வகுப்பு), ITI/தொழில்சார் சான்றிதழ் (Trade Certificate), இளங்கலை அல்லது முதுகலை ஆகிய கல்வித் தகுதிகளைப் பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் AIIMS CRE ஆட்சேர்ப்புக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இப்பணியிடங்களுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு 2026 ஜூன் 13 அன்று தொடங்கியது. இதற்கான கடைசி நாள் 2026 ஜூலை 3 ஆகும். இந்த ஆட்சேர்ப்பு குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
AIIMS CRE என்பது ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆட்சேர்ப்பு முறையாகும். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு AIIMS மருத்துவமனைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் உள்ள பல்வேறு குரூப் பி மற்றும் குரூப் சி பணியிடங்களுக்கு (AIIMS Group B and C Vacancy) விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். மத்திய அரசு பணிகளுக்காக காத்திருக்கும் நபர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இருக்கும்.
AIIMS CRE 5 Recruitment 2026 நேரடி விண்ணப்ப இணைப்பு: https://www.aiimsexams.ac.in/
AIIMS CRE-5 ஆட்சேர்ப்புக்கான கணினி வழித் தேர்வு (CBT) ஜூலை 25 முதல் ஜூலை 27, 2026 வரை நடைபெறும். தேர்வு நடைபெறுவதற்குச் சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் நுழைவுச் சீட்டுகள் வெளியிடப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் இணையதளத்தைத் தொடர்ந்து சரிபார்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
இந்த ஆட்சேர்ப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் மொத்தம் 1,484 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு AIIMS மற்றும் மத்திய சுகாதார நிறுவனங்களில் உள்ள பல்வேறு 'குரூப் பி' (Group B) மற்றும் 'குரூப் சி' (Group C) பதவிகள் இதில் அடங்கும். இது குறிப்பிடத்தக்க வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.
இந்த ஆட்சேர்ப்பில்
மூத்த மற்றும் இளநிலை நிர்வாக அதிகாரி,
உதவி நிர்வாக அதிகாரி,
கீழ் மற்றும் மேல் பிரிவு எழுத்தர் (LDC/UDC),
அலுவலகக் கண்காணிப்பாளர்,
இளநிலை பொறியாளர்,
உதவிப் பொறியாளர்,
உணவியல் நிபுணர் (Dietitian),
வார்டன்,
காசாளர்,
கிடங்கு காப்பாளர் (Store Keeper) மற்றும்
இளநிலை கணக்கு அதிகாரி
போன்ற பல முக்கிய பதவிகள் அடங்கும்.
AIIMS CRE 5 Recruitment 2026: விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் கட்டணம்
AIIMS-இல் உள்ள 1,484 காலிப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை கவனமாக வாசிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகுதியற்றவர்களாகக் கண்டறியப்பட்டால் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படலாம்.