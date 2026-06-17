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AIIMS CRE 5: எய்ம்ஸ் மருத்துவனமைகளில் 1,484 காலியிடங்கள்! 10-வது பாஸ் முதல் முதுகலை வரை... முழு விவரம்

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS), தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.aiims.ac.in-இல் 'பொது ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வு 2026' (CRE-5)-க்கான விரிவான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் படி, 'குரூப் பி' (Group B) மற்றும் 'குரூப் சி' (Group C) பிரிவுகளின் கீழ் மொத்தம் 1,484 பணியிடங்களை நிரப்பப்படும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:12 PM IST
AIIMS CRE 5: எய்ம்ஸ் மருத்துவனமைகளில் 1,484 காலியிடங்கள்! 10-வது பாஸ் முதல் முதுகலை வரை... முழு விவரம்
Image Credit: AIIMS CRE 5 Recruitment 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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