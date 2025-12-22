நடுவானில் எஞ்சின் கோளாறு... திடுக்கிட்ட ஏர் இந்தியா விமான பயணிகள் - நடந்தது என்ன?

Air India Plane Engine Malfunction: தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து மும்பை நோக்கி புறப்பட்ட விமானம் நடுவானில் பறந்தபோது வலது பக்க எஞ்சினில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டு டெல்லியில் மீண்டும் தரையிறக்கப்பட்டது. முக்கிய ஆயில் பிரஷர் குறைவாக இருந்ததன் காரணமாக வலது எஞ்சின் நின்றுவிட்டதாக தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.
ஏர் இந்தியா AI 887 (போயிங் 777-337 ER விமானம்), டெல்லியில் இருந்து மும்பை நோக்கி இன்று காலையில் புறப்பட்டது. டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து விமானம் புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே எஞ்சின் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிகாலை 6.40 மணிக்கு அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டு, விமானம் மீண்டும் டெல்லியில் தரையிறக்கப்பட்டது. பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மீட்க்கப்பட்டனர்.
AI887 from Delhi to Mumbai on 22 December, after take-off, returned to Delhi due to a technical issue, as per standard operating procedure. The aircraft landed safely at Delhi, and the passengers and crew disembarked: Air India Spokesperson
— ANI (@ANI) December 22, 2025
இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "விமானம் டெல்லியில் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியது, பயணிகள் மற்றும் விமானப் பணியாளர்கள் பத்திரமாக தரையிறங்கினர். இந்த எதிர்பாராத சூழ்நிலையால் ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு ஏர் இந்தியா மனதார வருந்துகிறது. விமானம் தேவையான சோதனைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள எங்கள் தரைப்படை குழுவினர் பயணிகளுக்கு உடனடி உதவியை வழங்கி அளித்தார்கள். மேலும் பயணிகள் விரைவில் அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏர் இந்தியாவில், எங்கள் பயணிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு முன்னுரிமையாக உள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
