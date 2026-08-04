/நடுவானில் நடனமாடிய ஏர் இந்தியா விமானம்: காயமடைந்த பயணிகள், டெல்லி விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

Air Indian Flight Turbulence: தாய்லாந்திலிருந்து புது தில்லிக்கு வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் பயணித்தவர்கள், செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடுவானில் கடுமையான வளிமண்டலக் கொந்தளிப்பை (turbulence) எதிர்கொண்டனர். விமானத்தின் உயரத்தில் திடீர் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவத்தால், இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விமானம் பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்குவதற்கு முன்னதாகவே பல பயணிகளும் விமானக் குழுவினரும் லேசான காயங்களுக்கு ஆளாயினர்.
தாய்லாந்திலிருந்து புது தில்லிக்கு வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக ஏர் இந்தியா உறுதிப்படுத்தியது. சில பயணிகளுக்கும் விமானக் குழுவினருக்கும் லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டன. எனினும், யாருக்கும் தீவிரமான காயங்கள் ஏற்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, காயமடைந்தவர்கள் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்காக விமான நிலைய மருத்துவ மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
இதற்கிடையில், பயணிகள் மற்றும் விமானக் குழுவினரின் பாதுகாப்பே தங்களின் முதன்மையான முன்னுரிமை என்று ஏர் இந்தியா தெரிவித்துள்ளது. காயமடைந்தவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், இச்சம்பவம் குறித்த விசாரணையில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் விமான நிறுவனம் முழுமையாக ஒத்துழைத்து வருகிறது.
#WATCH | Delhi: Several passengers injured after Air India flight encounters severe air turbulence while travelling from Phuket to Delhi pic.twitter.com/OM1lXKRKcm— ANI (@ANI) August 4, 2026
டர்புலன்ஸ் எனப்படும் வளிமண்டலக் கொந்தளிப்பு ஏற்படும் போது, விமானம் கீழே விழுவது போன்ற உணர்வு பயணிகளுக்கு ஏற்படலாம். ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் அப்படி எதுவும் நடப்பதில்லை. கரடுமுரடான சாலையில் செல்லும்போது கார் திடீரென ஆடுவதைப் போன்ற ஒரு நிகழ்வுதான் இது. சில கொந்தளிப்புகள் லேசானவையாக இருக்கும், மற்றவை மிகவும் தீவிரமானதாக இருக்கலாம்.
விமானம் சீராகப் பறப்பதற்கு, அதன் இறக்கைகளுக்கு மேலேயும் கீழேயும் காற்றின் ஓட்டம் சீராக இருப்பது அவசியம். வானிலை மாற்றங்கள், பலத்த காற்று அல்லது பிற காரணிகளால் இந்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும்போது, 'காற்று இடைவெளிகள்' (air pockets) உருவாகி, கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.
தீவிரத்தன்மையின் அடிப்படையில் கொந்தளிப்பு மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது:
|லேசான கொந்தளிப்பு
|விமானம் 1 மீட்டர் வரை மேலேயும் கீழேயும் நகரும்; பயணிகள் இதை கவனிக்காமலே கூட இருக்கலாம்.
|மிதமான கொந்தளிப்பு
|விமானம் 3 முதல் 6 மீட்டர் வரை மேலேயும் கீழேயும் நகரும். இதனால் பானங்கள் சிந்தக்கூடும்.
|தீவிரமான கொந்தளிப்பு
|விமானம் 30 மீட்டர் வரை மேலேயும் கீழேயும் நகரும். இருக்கை வாரை (seatbelt) அணியாத பயணிகள் தூக்கி வீசப்படலாம் அல்லது கீழே விழலாம்.
நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகள் காரணமாக, இன்று கொந்தளிப்பால் விமான விபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், மிகத் தீவிரமான கொந்தளிப்பு அல்லது மோசமான வானிலையின் போது விபத்து ஏற்படும் அபாயத்தை முழுமையாகத் தவிர்க்க முடியாது.
அதே சமயம், நவீன விமானங்கள் அனைத்து வகையான கொந்தளிப்புகளையும் தாங்கும் வகையிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளைப் பாதுகாப்பாகக் கையாள விமானிகளும் சிறப்புப் பயிற்சி பெறுகிறார்கள்.