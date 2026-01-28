English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அஜித் பவார் சொத்து மதிப்பு என்ன? வெறும் இத்தனை கோடிதானா? விவசாயம்னா உயிரு!

Ajit Pawar Net Worth: மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வராக இருந்த அஜித் பவார் விமான விபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. அது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:31 AM IST
  • விமான விபத்தில் அஜித் பவார் மரணம்
  • ரூ.124 கோடிக்கு அதிகமான சொத்து மதிப்பு
  • விவசாயத்தில் அதிகமான முதலீடு

Ajit Pawar Net Worth: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பாராமதியில் ஏற்பட்ட விமான விபத்தில் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவரும், மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வருமான அஜித் பவார் (Ajit Pawar Dies In Plane Crash) உயிரிழந்தார். இன்று காலை 8 மணிக்கு மும்பையில் இருந்து பாராமதிக்கு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்பதற்காக அவர்  சிறிய ரக விமானத்தில், தனது பாதுகாவலர்களுடன் சென்றுள்ளார். விமானம் பாராமதியில் தரையிறங்கியபோது விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. 

விமான விபத்தில் அஜித் பவார் மரணம்

இதனை அடுத்து, உடனே விமானம் கடுமையாக தீப்பிடித்து ஏரிந்தது. இதனை அறிந்த மீட்பு குழுக்கள் உடனே அஜித் பவார் மற்றும் அவரது பாதுகாவலர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அப்போது, இவர்களுக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து, அஜித் பவார் உட்பட 4 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தது. அஜித் பவாரின் மரணத்திற்கு பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

மகாராஷ்டிரா அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத தலைவராக அஜித் பவார் இருந்து வந்தார். இவருக்கு மக்கள் மத்தியில் பெரும் செல்வாக்கு உள்ளது. குறிப்பாக, தனது சொந்த தொகுதியான பாராமதியில் இருந்து 8 முறை எம்ல்ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஆறு முறை துணை முதல்வராக இருந்துள்ளார்.  மேலும், 1991ஆம் ஆண்மு எம்பியாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக  இருந்தார். இப்படிப்பட்ட பெரும் தலைவராக இருந்த அஜித் பவார் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், அஜித் பவாரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம். 

அஜித் பவாரின் சொத்து மதிப்பு

அஜித் பவாரின் சொத்து மதிப்பு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் உயர்ந்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டில் அவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ.75 கோடியாக இருந்த நிலையில், 2024-25ஆம் ஆண்டில் ரூ.124 கோடியாக உயர்ந்தது.  அஜித் பவார் தனது சொத்தில் கணிசமான பகுதீயை விவசாய நிலங்கள், ரியல் எஸ்டேட், பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அஜித் பவாரின் வழங்கிய தகவலின்படி அடிப்படையில், அவரது மொத்த சொத்தின் மதிப்பு ரூ.124 கோடிக்கும் அதிகமாக உள்ளன.

அஜித் பவாருக்கு ரூ.26.60 கோடி அசையும் சொத்துக்கள் உள்ளன. இதில் ரொக்கம், வங்கி இருப்பு, முதலீடுகள் அடங்கும். சுமார் ரூ.97.94 கோடி மதிப்பில் அசையை சொத்துகளை வைத்துள்ளார். அஜித் பவாரின் வங்கி கணக்கில் ரூ.6.81 கோடிக்கு மேல் வைத்துள்ளாராம். இவரிடம் அதிகமான பணம் இருந்தபோதிலும், இவர் எல்ஐசி, காப்பீடு திட்டத்தில் எதுவும் இல்லையாம். இருப்பினும், அவர் பல்வேறு நிறுவனங்களில் கோடிக்கணக்கில் முதலீடு செய்துள்ளார்.  அஜித் பவாரிடம் பல்வேறு வகையான வாகனங்கள் உள்ளன.

விவசாயத்தில் ஆர்வம்

நகரத்தில் ஓட்டுவதற்காக ஹோண்டா சிஆர்வி, ஹோண்டா அக்கார்டு, பிரீயம் கார்கள், டொயோட்டா கேம்ரி ஆகியவை வைத்துள்ளார். விவசாயம், வணிக நோக்கத்திற்காக 3 டிரக்  மற்றும் ஒரு டிராக்டரை வைத்துள்ளார். மேலும், அஜித் பவாரின் மனைவியிடமும் கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் உள்ளன. அதாவது, அஜித் பவாரின் மனைவி சுனேத்ரா பவாரும் சொத்துகளை வைத்துள்ளார். சுனேத்ரி பவாரின் மொத்த சொத்த மதிப்பு ரூ.127.64 கோடியாகும். இது அஜித் பவாரின் தனிப்பட்ட சொத்துகளை விட சற்று அதிகம் தான்.

இவர் 28 காரட் வைரம், உட்பட ரூ.1.19 கோடி மதிப்பில் தங்கம், வெள்ளி, வைர நகைகளை வைத்துள்ளார். அவருக்கு ரூ.58 கோடி மதிப்பில் அசையா சொத்துகள் உள்ளன.  அஜித் பவாரின் மொத்த குடும்பத்திற்கும் ரூ.21.39 கோடி கடன் உள்ளது. இதில் தனிநபர் கடன், வங்கிகளிடம் பெற்ற கடன்களும் அடஙகும். அஜித் பவார் தனது முதன்மை வருமான ஆதாரங்களாக விவசாயம் மற்றும் வணிகத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பாராமதி, புனே மற்றும் கதேவாடி போன்ற பகுதிகளில் கோடிக்கணக்கில் விவசாய நிலங்கள், மற்ற சொத்துகளை வைத்துள்ளார். 

