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Explainer : Delhi Red Fort Blast... பின்னணியில் அல்-கொய்தா : ஐ.நா. அறிக்கை கூறுவது என்ன?

Delhi Red Fort Blast : கடந்த 2025 நவம்பரில் டெல்லி செங்கோட்டை பகுதியில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்புச் சம்பவத்திற்கு அல்-கொய்தா இயக்கமே பின்னணியில் இருந்தது என ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் சமீபத்திய அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இதன் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 13, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:47 PM IST
Explainer : Delhi Red Fort Blast... பின்னணியில் அல்-கொய்தா : ஐ.நா. அறிக்கை கூறுவது என்ன?
Image Credit: Delhi Red Fort Blast | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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Explainer : Delhi Red Fort Blast பின்னணியில் அல்-கொய்தா : ஐ.நா.அறிக்கை கூறுவது என்ன?
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