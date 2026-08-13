/Explainer : Delhi Red Fort Blast... பின்னணியில் அல்-கொய்தா : ஐ.நா. அறிக்கை கூறுவது என்ன?

Delhi Red Fort Blast, UNSC Report : டெல்லி செங்கோட்டை பகுதியில் 11 பேரின் உயிரை காவுவாங்கிய குண்டுவெடிப்புச் சம்பவம், இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு அமைப்புகளை உலுக்கிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும்.
இச்சம்பவத்தின் பின்னணி, தேசிய புலனாய்வு முகமையின் (NIA) விரிவான, தீவிரமான விசாரணை மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் சமீபத்திய அறிக்கை ஆகியவற்றை இந்த கட்டுரையில் விரிவாக காணலாம்.
பகுதி 1: டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம்
- கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 10ஆம் தேதி (திங்கள்) டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் அருகே உள்ள பரபரப்பான போக்குவரத்து சந்திப்பில் கார் ஒன்று நின்றுகொண்டிருந்தது. அந்த காரில் இருந்து வெடிபொருட்கள் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறின.
- இதில் 11 பேர் உயிரிழந்தனர், பலர் படுகாயமடைந்தனர்.
- முதற்கட்ட விசாரணையில், காரில் 'அம்மோனியம் நைட்டிரேட்' (Ammonium Nitrate) போன்ற சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்கள் ஏற்றி வந்து நடத்தப்பட்ட தற்கொலைப்படைத் தாக்குதல் இது என்பது உறுதியானது.
பகுதி 2: NIA விசாரணையும்... வெளியான திடுக்கிடும் உண்மைகளும்...
- செங்கோட்டை அருகே குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நிகழ்ந்தது தேசியளவில் மிகவும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதால் இந்த வழக்கின் விசாரணை தேசிய புலனாய்வு முகமையின் (NIA) வசம் சென்றது. என்ஐஏ தீவிர விசாரணை நடத்தி 7 ஆயிரத்து 500 பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான குற்றப்பத்திரிகையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது.
- தாக்குதலின் முக்கிய குற்றவாளி பயங்கரவாதி டாக்டர் உமர்-உன் நபி ஆவார். இவர் ஹரியானாவில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவிப் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்த மருத்துவர் ஆவார். இவர்தான் காரை ஓட்டி வந்து வெடிக்கச் செய்த தற்கொலைப்படை பயங்கரவாதியும் ஆவார்.
- காஷ்மீரின் புல்வாமா மற்றும் ஹரியானாவின் பரிதாபாத் ஆகிய பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில் 2,900 கிலோவிற்கும் அதிகமான வெடிபொருட்கள், ஏ.கே-47 ரக துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
- இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட பயங்கரவாதிகள் அனைவரும் அல்-கொய்தா அமைப்புடன் தொடர்புடைய அன்சார் கஸ்வத்-உல்-ஹிந்த் (AGuH) என்ற பயங்கரவாத இயக்கத்துடன் நேரடியாக தொடர்பில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
- ரகசியமாக ரசாயனங்களை பெற்று, பலமுறை பரிசோதனைகள் நடத்திய பின்னரே, பயங்கரவாதிகள் அதிகம் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய வெடிபொருளான டிரையசிட்டோன் டிரைபெராக்சைடு (TATP)-ஐ தயாரித்து சோதனை செய்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் விசாரணையில் கைப்பற்றப்பட்டதாக என்ஐஏ தெரிவித்துள்ளது.
- இதை பயன்படுத்தியே இந்த குண்டுவெடிப்பு நிகழ்த்தப்பட்டதாக என்ஐஏ விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
- இந்த பயங்கரவாத குழுவின் செயல்பாடுகள் டெல்லியோடு மட்டும் நிற்கவில்லை. விசாரணை அமைப்பின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் தங்கள் வலையமைப்பை நாட்டின் பிற முக்கிய பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்த தயாராகி வந்தனர் என்றும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
- உயர்கல்வி கற்ற மருத்துவர்கள், பயங்கரவாத சித்தாந்தங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு இத்தாக்குதலை திட்டமிட்டது உலகளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
பகுதி 3: முக்கிய குற்றவாளிகள்
பயங்கரவாத தாக்குதலில் கைதான அனைவரும் திட்டமிடுதல், வெடிபொருள் தயாரிப்பு, நிதியுதவி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகள் வழங்கிய குற்றச்சாட்டின் கீழ் NIA அமைப்பால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
- டாக்டர் அதீல் அகமது ரத்தர்: மருத்துவத்துறை தொழில்முறையாளரான இவர் பயங்கரவாத சித்தாந்த பரப்புரை மற்றும் நிதியுதவி அளித்தவர்.
- டாக்டர் முசாமில் ஷகீல் கணாய்: TATP வெடிபொருட்களை ஆய்வகத்தில் சோதித்து தயாரிக்க உதவியவர்.
- டாக்டர் ஷாஹீன் சயீத்: நிதி திரட்டுதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு உதவிகளை வழங்கிய பெண் மருத்துவர் நிபுணர்.
- டாக்டர் பிலால் நசீர் மல்லா: பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடைய மருத்துவர்.
- அமீர் ரஷீத் மிர்: தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை வாங்கி, அதை மாற்றியமைக்க உதவியவர்.
- ஜாசிர் பிலால் வானி @ டானிஷ்: டிரோன்கள், ராக்கெட்டுகளில் வெடிப்பொருட்களைப் பொருந்தும் சோதனைகளில் ஈடுபட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர்.
- முஃப்தி இர்பான் அகமது வாகே: இளைஞர்களை பயங்கரவாதப் பாதைக்கு மூளைச்சலவை செய்தவர்.
- துஃபைல் அகமது பட்: ஏ.கே-47 உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வழங்கி சப்ளையராகச் செயல்பட்டவர்.
- ஜமீர் அகமது அகாங்கர்: ஆயுதங்கள் மற்றும் பணத்தைக் கடத்தியவர்.
- யாசிர் அகமது தார்: பயங்கரவாக அமைப்பிற்கு போலிச் சான்றிதழ்கள் மூலம் சிம் கார்டுகளை பெற்றுத் தந்து உதவியவர்.
- சோயப்: இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு தேவையான உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளூர் உதவிதகளை செய்தவர்.
டாக்டர் முசாபர் அகமது: இவர்தான் முக்கிய சதியாளர். இவர் தலைமறைவாக உள்ளார். அன்சார் கஸ்வத்-உல்-ஹிந்த் அமைப்பின் முக்கிய நிறுவனர்களில் ஒருவரான இவர் இன்னும் காவல்துறையிடம் சிக்காமல் தலைமறைவாக உள்ளார்.
குற்றப்பத்திரிகையில் 13 பேர்
முதற்கட்டமாக மே 14ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகையில், உயிரிழந்த டாக்டர் உமர்-உன் நபி உள்பட 10 பேரின் பெயர்கள் குற்றப்பத்திரிகையில் இடம்பெற்றன.
அதன்பின்னர், ஜூன் மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட துணை குற்றப்பத்திரிகையில் (Supplementary Chargesheet) தலைமுறைவாக இருந்த டாக்டர் முசாபர் அகமது, ஜமீர் அகமது அகாங்கர், துஃபைல் அகமது பட் ஆகிய மூவரும் சேர்க்கப்பட்டனர். மொத்தம், கைதானவர்கள் 11 பேர், தலைமறைவானவர் ஒருவர் மற்றும் உயிரிழந்தவர் ஒருவர் என 13 பேரின் பெயர் குற்றப்பத்திரிகையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், எல்லைக்கு அப்பால் இருந்து இந்த குழுவினருக்கு வழிகாட்டுதல் மற்றும் போலி சிம் கார்டுகள் மூலம் உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்த பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதிகள் கைதாகவில்லை.
பகுதி 4: ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் அறிக்கை
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் (UNSC) அமைத்த தடைகள் கண்காணிப்புக் குழு தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் (38th Monitoring Report) டெல்லி செங்கோட்டை தாக்குதல் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
2025 நவம்பர் மாதம் டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற தாக்குதல், அல்-கொய்தா உடன் இணைந்த இந்திய துணைக்கண்டப் பிரிவான AQIS (Al-Qaida in the Indian Subcontinent) உடன் தொடர்புடையதாக ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தனித்தனிப் பிரிவுகள் மூலம்...
அல்-கொய்தா இயக்கம் ஒரு சிறிய பயங்கரவாத குழுவாக இருந்து பிராந்திய அளவில் ஆபத்தான பயங்கரவாத வலையமைப்பாக பரிணமித்து வருவதாக அறிக்கை கூறுகிறது.
அதாவது பெரிய பயங்கரவாத இயக்கத்தை உருவாக்குவதற்கு பதில், அந்த அமைப்பு சிறிய, தனித்தனிப் பிரிவுகள் மூலம் தனது நிதி உதவி மற்றும் தளவாட வலையமைப்பை விரிவுபடுத்தும் உத்தியைக் கையாண்டதாக அறிக்கை கூறுகிறது.
வங்கதேச தொடர்பு: அல்-கொய்தா அமைப்பானது புதிய பயங்கரவாத குழுக்களை நிறுவுவதற்காக அண்டை நாடான வங்கதேசத்தை பயன்படுத்த முயற்சிக்கக்கூடும் என்று ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபை கூறுகிறது. ஏற்கெனவே வங்கதேசத்தில் பயங்கரவாத வலையமைப்புகள் குறித்து இந்தியா தொடர்ந்து கவலை தெரிவித்து வரும் சூழலில், ஐ.நா.வின் கருத்துகள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
ஆப்கானிஸ்தான் தொடர்பு: அல்-கொய்தா அமைப்பின் உயர்மட்ட தலைவர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் தங்கியிருக்கின்றனர். அவர்களுக்குத் தாலிபன் அரசு தேசிய அடையாள அட்டைகளை வழங்கி பாதுகாப்பு வழங்குவது தாலிபான்களுக்கும், அல்-கொய்தாவுக்கும் இடையேயான பார்டனர்ஷிப்பை காட்டுகிறது என ஐ.நா. தெரிவிக்கிறது.
பாகிஸ்தான் தொடர்பு: பாகிஸ்தானில் 'இத்திஹாத்-உல்-முஜாஹிதீன் பாகிஸ்தான்'(IMP) என்ற அமைப்பின் முதுகெலும்பாக அல்-கொய்தா அமைப்பு செயல்படுகிறது. கைபர் - பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் மே 9ஆம் தேதி அன்று பாதுகாப்புச் சாவடி அருகே கார் வெடிகுண்டு மற்றும் தற்கொலை படைத் தாக்குதல் நடத்தி 21 பேரைக் கொன்ற சம்பவத்திற்கு இந்த IMP காரணம் என ஐ.நா. தெரிவித்துள்ளது.
இதன்மூலம், வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளை பயன்படுத்தி தங்களது நிதியுதவி மற்றும் தொழில்நுட்ப வலையமைப்பை விரிவுபடுத்த முயல்வதாகவும் ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபையின் அறிக்கை எச்சரித்துள்ளது.
ஐ.நா.வின் முக்கிய எச்சரிக்கைகள்
- அல்-கொய்தா மற்றும் இஸ்லாமிய அரசு (ISIL/Da'esh) அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் திறன்கள் குறித்த பரந்த கவலைகளை ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபையின் அறிக்கை எட்டுத்துக்காட்டியது.
- இந்த அமைப்புகள் பல ஆண்டுகளாக ரசாயன மற்றும் உயிரியல் ஆதயங்களை உருவாக்குவதில் தொடர்ச்சியாக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. ஆனால் இதுவரை அதனுடன் தொடர்புடையே தொழில்நுட்ப சவால்களைச் சமாளிக்கத் தவறிவிட்டன. அத்தகைய ஆயுதங்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது குறித்த வழிமுறைகள் இணையவழி பயங்கரவாத சமூகங்களுக்குள் பரவலாகப் பகிரப்பட்டுள்ளன என்றும் ஐ.நா. அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
- இதுகுறித்து ஐ.நா. முக்கிய உதாரணத்தையும் அளித்துள்ளது. பிப்ரவரி மாதம் ISIL (Da'esh) அமைப்பின் ஆங்கில மொழி இதழான Invade இதழில், 'போட்யூனிலம் நச்சு மற்றும் சயனைடு' ஆகியவற்றை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது குறித்த வழிமுறைகள் இடம்பெற்றிருந்தன என்றும் ஐ.நா. அதன் அறிக்கையில் தெரிவித்தன.
பகுதி 5: இந்த அறிக்கை ஏன் முக்கியம்?
டெல்லி செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்புச் சம்பவத்தை வெறும் உள்ளூர் குற்றச் சம்பவமாக கடந்துவிட முடியாது என்பதை ஐ.நா. அறிக்கை உறுதி செய்துள்ளது.
எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் மற்றும் டிஜிட்டல் ஊடகம் மூலம் இந்திய வாலிபர்களை பயங்கரவாத பாதைக்கு ஈர்க்கும் முயற்சிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
உயர்கல்வி பெற்ற தொழில்முறையாளர்கள் பயங்கரவாத இயக்கங்களில் இணைவதை தடுக்க சிறப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் சர்வதேச உளவு அமைப்புகள் உடனான கூட்டு நடவடிக்கைகள் அவசியமாகின்றன.
இந்தியாவில் நடைபெற்ற தாக்குதல் தொடர்பாக AQIS-இன் பங்கை சர்வதேச அளவிலான UNSC அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியிருப்பது, இந்த வழக்குக்கு எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தின் பரிமாணம் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.