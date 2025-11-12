ஏர்டெல் சிம் யூஸ் பண்றீங்களா? குறைந்தபட்ச ரீசார்ஜ் திட்டம் அதிரடி நிறுத்தம்!

இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல், தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில், மிக குறைந்த விலையில் வழங்கி வந்த 'வாய்ஸ் ஒன்லி' ரீசார்ஜ் திட்டத்தை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி திடீரென நிறுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இனி ஏர்டெல் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது சிம் கார்டை ஆக்டிவாக வைத்திருக்க, குறைந்தபட்சம் 199 ரூபாய் ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
நீக்கப்பட்ட ரூ.189 திட்டம்
டேட்டா பயன்பாடு அதிகம் இல்லாத, குறிப்பாக வயதானவர்கள் மற்றும் பட்டன் போன் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களை குறிவைத்து, ஏர்டெல் நிறுவனம் 189 ரூபாய் மதிப்பிலான 'வாய்ஸ் ஒன்லி' ரீசார்ஜ் திட்டத்தை வழங்கி வந்தது. இணைய வசதி தேவைப்படாத, அழைப்புகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தும் பலருக்கும் இந்த திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. இந்நிலையில், இந்த திட்டம் தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது, பட்ஜெட் வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மறைமுக கட்டண உயர்வு
வெளிப்படையாக ரீசார்ஜ் கட்டணங்களை உயர்த்துவதற்கு பதிலாக, இதுபோன்ற அடிப்படை திட்டங்களை நீக்குவதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்களை அதிக விலை கொண்ட டேட்டா திட்டங்களுக்கு மாறும்படி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் நிர்பந்திக்கின்றன. ரூ.189 திட்டம் நீக்கப்பட்டதால், ஏர்டெல்லின் குறைந்தபட்ச அன்லிமிடெட் ரீசார்ஜ் திட்டமே தற்போது 199 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இது, மறைமுகமாக நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு கட்டண உயர்வு என்றே பார்க்கப்படுகிறது.
புதிய குறைந்தபட்ச திட்டம் என்ன?
தற்போது, ஏர்டெல்லின் புதிய குறைந்தபட்ச ரீசார்ஜ் திட்டமான 199 ரூபாயில், 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன், அன்லிமிடெட் வாய்ஸ் கால்கள், தினசரி 100 எஸ்எம்எஸ் மற்றும் மொத்தமாக 2 ஜிபி டேட்டா ஆகிய சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. ரூ.189 திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, கூடுதலாக 10 ரூபாய் செலுத்தி, சில கூடுதல் சலுகைகளை பெற முடிந்தாலும், டேட்டா தேவைப்படாதவர்களுக்கு இது ஒரு தேவையற்ற செலவாகவே அமைகிறது.
ஏற்கனவே ஏர்டெல், ஜியோ உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் வரும் டிசம்பர் மாதம் முதல், தங்களது ரீசார்ஜ் கட்டணங்களை 15 முதல் 20 சதவீதம் வரை உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. அந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, ஏர்டெல்லின் இந்த நடவடிக்கை அமைந்துள்ளது. இந்த செயல், நடுத்தர வர்க்க மக்களின் மாத பட்ஜெட்டில் கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
