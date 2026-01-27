இன்று வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம்! எந்த எந்த வங்கி செயல்படும்? முழு விவரம்!

Nationwide Bank Strike Today: இன்று நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வங்கிகளில் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் வேலை முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் அதனை வலியுறுத்தி வங்கிய ஊழியர் சங்கங்கள் இன்று ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். யுனைடெட் ஃபோரம் ஆஃப் பேங்க் யூனியன்ஸ் என்ற வங்கி ஊழியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதன்படி இன்று ஒரு நாள் மட்டும் பொதுத்துறை வங்கிகள் செயல்படாது.
March on for 27th January, 2026 All India Bank Strike by UFBU
#5DaysWeekForBankers pic.twitter.com/VxhH8uAopW
— CH VENKATACHALAM (@ChVenkatachalam) January 26, 2026
வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கை
தற்போது வங்கி ஊழியர்களுக்கு ஒரு மாதத்தின் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மற்ற சனிக்கிழமைகளில் அரை நாளும் அல்லது முழு நாளும் வங்கிகள் செயல்படும். இந்நிலையில் அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை மற்றும் வாரத்திற்கு 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர். இதனை ஈடு செய்யும் விதமாக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அரை மணி நேரம் கூடுதலாக பணியில் ஈடுபட தயாராக இருப்பதாகவும் வங்கி சங்கங்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பேச்சுவார்த்தை முடிவு
இந்தக் கோரிக்கை தொடர்பாக கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை ஆணையருடன் வங்கி சங்கங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தது. இதனால் இன்று ஜனவரி 27ஆம் தேதி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் சங்கங்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி, பேங்க் ஆப் பரோடா, கனரா வங்கி உள்ளிட்ட அனைத்து பெரிய பொதுத்துறை வங்கியை சேர்ந்த ஊழியர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் இந்தியா முழுவதும் பொதுத் துறை வங்கிகள் இன்று செயல்படாது. பணம் டெபாசிட் செய்வது, பணம் எடுப்பது, காசோலை பரிவர்த்தனை போன்ற எந்த ஒரு வேலையும் இன்று நடக்காது.
தனியார் வங்கிகள் இயங்கும்
பொதுத்துறை வங்கிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டாலும் தனியார் வங்கிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எச்டிஎப்சி, ஐ சி ஐ சி ஐ, ஆக்சிஸ் பேங்க் போன்ற வங்கி ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் தனியார் வங்கி சேவைகளில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது என்றும், பொதுமக்கள் வங்கி தொடர்பான வேலைகளை செய்து முடிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. பொதுத்துறை வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் இணைய சேவை, மொபைல் பேங்கிங் மற்றும் ஏடிஎம் சேவைகளை இன்று பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
இன்று வேலை நிறுத்தத்தை தொடர்ந்து மத்திய அரசு மற்றும் இந்திய வங்கி சங்கங்கள் தங்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால் இந்த போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனால் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் இன்றுடன் முடியுமா அல்லது நாளையும் தொடருமா என்ற அச்சம் பொதுமக்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது. வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் வேலை என்ற முறை அமலுக்கு வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது.
