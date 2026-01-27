English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • இன்று வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம்! எந்த எந்த வங்கி செயல்படும்? முழு விவரம்!

இன்று வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம்! எந்த எந்த வங்கி செயல்படும்? முழு விவரம்!

Nationwide Bank Strike Today: நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்கள் இன்று ஜனவரி 27 ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 27, 2026, 08:37 AM IST
  • வங்கி ஊழியர்கள் இன்று வேலைநிறுத்தம்!
  • 2 நாள் விடுமுறை கோரிக்கை!
  • எந்தெந்த வங்கிகள் இயங்கும்?

Trending Photos

ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
camera icon7
Top IT Companies
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon6
vijay
விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Padhukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
இன்று வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம்! எந்த எந்த வங்கி செயல்படும்? முழு விவரம்!

Nationwide Bank Strike Today: இன்று நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்கள் ஒரு நாள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வங்கிகளில் வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் வேலை முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் அதனை வலியுறுத்தி வங்கிய ஊழியர் சங்கங்கள் இன்று ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். யுனைடெட் ஃபோரம் ஆஃப் பேங்க் யூனியன்ஸ் என்ற வங்கி ஊழியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த வேலை நிறுத்தத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அதன்படி இன்று ஒரு நாள் மட்டும் பொதுத்துறை வங்கிகள் செயல்படாது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | சுபான்ஷூ சுக்லாவுக்கு அசோகச் சக்ரா விருது... விண்வெளி வீரருக்கு வழங்கியது ஏன்?

வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கை 

தற்போது வங்கி ஊழியர்களுக்கு ஒரு மாதத்தின் இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மற்ற சனிக்கிழமைகளில் அரை நாளும் அல்லது முழு நாளும் வங்கிகள் செயல்படும். இந்நிலையில் அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் விடுமுறை மற்றும் வாரத்திற்கு 5 நாட்கள் மட்டுமே வேலை என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர். இதனை ஈடு செய்யும் விதமாக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை அரை மணி நேரம் கூடுதலாக பணியில் ஈடுபட தயாராக இருப்பதாகவும் வங்கி சங்கங்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

பேச்சுவார்த்தை முடிவு 

இந்தக் கோரிக்கை தொடர்பாக கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை ஆணையருடன் வங்கி சங்கங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் இந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தது. இதனால் இன்று ஜனவரி 27ஆம் தேதி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் சங்கங்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி, பேங்க் ஆப் பரோடா, கனரா வங்கி உள்ளிட்ட அனைத்து பெரிய பொதுத்துறை வங்கியை சேர்ந்த ஊழியர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் இந்தியா முழுவதும் பொதுத் துறை வங்கிகள் இன்று செயல்படாது. பணம் டெபாசிட் செய்வது, பணம் எடுப்பது, காசோலை பரிவர்த்தனை போன்ற எந்த ஒரு வேலையும் இன்று நடக்காது. 

தனியார் வங்கிகள் இயங்கும் 

பொதுத்துறை வங்கிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டாலும் தனியார் வங்கிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எச்டிஎப்சி, ஐ சி ஐ சி ஐ, ஆக்சிஸ் பேங்க் போன்ற வங்கி ஊழியர்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் தனியார் வங்கி சேவைகளில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது என்றும், பொதுமக்கள் வங்கி தொடர்பான வேலைகளை செய்து முடிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. பொதுத்துறை வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் இணைய சேவை, மொபைல் பேங்கிங் மற்றும் ஏடிஎம் சேவைகளை இன்று பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். 

இன்று வேலை நிறுத்தத்தை தொடர்ந்து மத்திய அரசு மற்றும் இந்திய வங்கி சங்கங்கள் தங்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால் இந்த போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனால் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் இன்றுடன் முடியுமா அல்லது நாளையும் தொடருமா என்ற அச்சம் பொதுமக்கள் மத்தியில் நிலவி வருகிறது. வாரத்திற்கு ஐந்து நாட்கள் வேலை என்ற முறை அமலுக்கு வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது.

மேலும் படிக்க | குடியரசு தினத்தின் வரலாறு தெரியுமா? ஜனவரி 26இல் கொண்டாடுவதற்கும் காரணம் இருக்கு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bank Strike5 Days Working DaySBIRBIPrivate Bank

Trending News