Whatsapp பயனர்கள் கவனத்திற்கு! இன்று முதல் அமலுக்கு வரும் அதிரடி மாற்றம்!

பொதுவாக மார்ச் மாதம் பிறந்துவிட்டாலே நிதி மற்றும் வங்கி துறை சார்ந்த பல புதிய நடைமுறைகள் அமலுக்கு வருவது வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று மார்ச் 1ம் தேதி முதல் சாமானிய மக்களின் அன்றாட பொருளாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய பல்வேறு முக்கிய மாற்றங்கள் இந்தியா முழுவதும் அமலுக்கு வரவுள்ளன. வங்கி பரிவர்த்தனை முதல் செல்போன் சிம் கார்டு பயன்பாடு வரை பல துறைகளில் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் புதிய விதிமுறைகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
கேஸ் சிலிண்டர் விலை மாற்றம்
ஒவ்வொரு மாதத்தின் முதல் தேதியிலும் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் வணிக மற்றும் வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலையை திருத்தியமைக்கின்றன. உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் சந்தை நிலவரங்களை பொறுத்து மார்ச் 1ம் தேதி இன்று காலை இந்த புதிய விலைப்பட்டியல் அறிவிக்கப்படும். கடந்த சில மாதங்களாக வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்களின் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுவதால், இந்த மாதமும் அதில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சிம் பைண்டிங் கட்டாயம்
டிஜிட்டல் மோசடிகளை தடுக்கும் நோக்கில் சிம் பைண்டிங் என்ற புதிய தொழில்நுட்ப நடைமுறை மார்ச் 1 முதல் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது. இதன்படி, நீங்கள் பயன்படுத்தும் வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் போன்ற செயலிகள் உங்களது சிம் கார்டுடன் இணைக்கப்படும். உங்கள் மொபைலில் இருந்து சிம் கார்டை நீக்கிவிட்டால், இந்த செயலிகள் வேலை செய்யாது. செயலில் உள்ள சிம் கார்டு இல்லாமல் இனி குறுஞ்செய்தி செயலிகளை பயன்படுத்த முடியாது.
வங்கி கணக்கு இருப்பு
நாட்டின் சில முக்கிய பொதுத்துறை வங்கிகள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கில் குறைந்தபட்ச இருப்பை கணக்கிடும் முறையை மாற்றியுள்ளன. இனி தினசரி அடிப்படையிலான இருப்பிற்கு பதிலாக, சராசரி மாதாந்திர இருப்பு முறையில் கணக்கிடப்படும். ஒரு சில நாட்கள் கணக்கில் பணம் குறைவாக இருந்தாலும், மாதம் முழுவதும் சராசரியான இருப்பை பராமரித்தால் போதுமானது. இதன் மூலம் அபராதம் செலுத்த வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும்.
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு
அடிக்கடி ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கும் மார்ச் 1 முதல் ஒரு முக்கிய மாற்றம் வருகிறது. இதற்காக ரயில்வேத்துறையின் 'RailOne App' மூலம் புதிய தொழில்நுட்ப புதுப்பிப்புகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்பதிவு செய்யப்படாத டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பெறும் வசதிகள் மற்றும் யுடிஎஸ் செயலி தொடர்பான சில விதிமுறைகளிலும் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படவுள்ளன.
UPI மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை மேலும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றும் நோக்கில், அதிக மதிப்புள்ள யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு வங்கிகள் கூடுதல் பாதுகாப்பு சரிபார்ப்புகளை செயல்படுத்தியுள்ளன. இது தவிர, காப்பீட்டு பிரீமியங்களை நேரடியாக யுபிஐ மூலம் செலுத்துவதற்கான புதிய வழிமுறைகளும் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. மேலும், இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் இணைந்து இஸ்ரேலில் இந்தியாவின் யுபிஐ சேவையை அறிமுகம் செய்யவுள்ளன. சாமானியர்கள் இந்த புதிய மாற்றங்களை தெரிந்துகொண்டு, அதற்கேற்ப தங்களின் நிதி திட்டமிடலையும், டிஜிட்டல் பயன்பாட்டையும் அமைத்து கொள்வது நல்லது.
