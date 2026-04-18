கேஸ் சிலிண்டர் டெலிவரியில் புதிய அதிரடி மாற்றம்! மத்திய அரசு அறிவிப்பு!

Gas Cylinder: சமையல் கேஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி 2.5 நாட்களிலேயே கேஸ் சிலிண்டர் டோர் டெலிவரி! வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்!   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 18, 2026, 08:25 AM IST
சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு மற்றும் விநியோகம் தொடர்பாக கடந்த சில வாரங்களாக நாடு முழுவதும் பல்வேறு வதந்திகள் பரவி வந்தன. குறிப்பாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக இந்தியாவில் கேஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சத்தில், மக்கள் அவசர அவசரமாக சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்ய தொடங்கினர். இதனால் விநியோக சங்கிலியில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையில், கேஸ் சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்வதற்கான காலக்கெடுவை மத்திய அரசு அதிரடியாக நீட்டித்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் வேகமாக பரவின. அதாவது, உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகள் 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறையும், இரட்டை சிலிண்டர் இணைப்பு உள்ளவர்கள் 35 நாட்களுக்கு ஒருமுறையும், ஒற்றை சிலிண்டர் இணைப்பு உள்ளவர்கள் 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறையும் மட்டுமே சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்ய முடியும் என்று செய்திகள் வெளியாகின. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் குழப்பத்தையும் பீதியையும் ஏற்படுத்தியது.

மத்திய அரசின் அதிரடி விளக்கம்

இந்த குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் மத்திய அரசு தற்போது ஒரு மிக முக்கியமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவிற்கான எந்தவொரு புதிய காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்று அரசு திட்டவட்டமாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. முன்பு போலவே வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படும்போது சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். "சமையல் கேஸ் இணைப்புகள் 100% தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நாட்டில் எந்தவொரு கேஸ் தட்டுப்பாடும் இல்லை. எனவே, பொதுமக்கள் பீதியடைந்து அவசரமாக முன்பதிவு செய்ய வேண்டாம்" என்று பெட்ரோலிய அமைச்சகம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.5 நாட்களில் டோர் டெலிவரி!

பதுக்கலை தடுக்கவும், உண்மையான பயனாளிகளுக்கு விரைவாக கேஸ் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் அரசு சில புதிய கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்துள்ளது. கேஸ் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலமும், மாற்று வழிகளில் இறக்குமதி செய்வதன் மூலமும் சப்ளை சீராக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சிலிண்டர்கள் வெறும் 2.5 நாட்களுக்குள் வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளுக்கே நேரடியாக விநியோகம் செய்யப்படும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வணிக பயன்பாட்டுக்கு கட்டுப்பாடு!

வீட்டு உபயோக எரிவாயு விநியோகத்திற்கு மட்டுமே தற்போது முதலிடம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம், விநியோகத்தை சீராக வைத்திருக்க, வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் சில நாட்களுக்கு மட்டும் தற்காலிக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நகர்ப்புறங்களில் உள்ள ஓட்டல்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் குழாய் மூலம் விநியோகிக்கப்படும் இயற்கை எரிவாயுவிற்கு மாற வேண்டும் என்றும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

புதிய விநியோக முறை

கேஸ் சிலிண்டர்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்கப்படுவதை தடுக்கவும், மானியம் சரியான நபரை சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், ஏப்ரல் 2026 முதல் புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன்படி, சிலிண்டரை முன்பதிவு செய்த வாடிக்கையாளரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும். சிலிண்டரை டெலிவரி செய்யும் நபரிடம் அந்த OTP-யை கூறினால் மட்டுமே கணினியில் டெலிவரி உறுதி செய்யப்படும். இந்த நடைமுறை மூலம் கேஸ் சிலிண்டர் திருடப்படுவது முற்றிலும் தடுக்கப்படும் என அரசு நம்புகிறது.

பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள்

கேஸ் விநியோகம் சீராக நடைபெற்று வருவதால், தட்டுப்பாடு வந்துவிடுமோ என்ற தேவையற்ற பயத்தில் முன்கூட்டியே சிலிண்டர்களை பதிவு செய்ய வேண்டாம் என்று அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது கேஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செயலிகள், வாட்ஸ்அப் அல்லது மிஸ்டு கால் சேவைகளை பயன்படுத்தி எளிதாக டிஜிட்டல் முறையில் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம். 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு உள்ளதா?

இல்லை. நாட்டில் எந்தவொரு சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடும் இல்லை. கேஸ் இணைப்புகள் 100% தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

2. கேஸ் சிலிண்டரை 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் முன்பதிவு செய்ய முடியுமா?

இல்லை, இது முற்றிலும் வதந்தியாகும். சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவிற்கான புதிய காலக்கெடு எதுவும் அரசு தரப்பில் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது வழக்கம் போல் சிலிண்டர்களை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

3. முன்பதிவு செய்த சிலிண்டர் எத்தனை நாட்களில் வீட்டிற்கு டெலிவரி செய்யப்படும்?

புதிய விநியோக நடைமுறைகளின்படி, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சிலிண்டர்கள் வெறும் 2.5 நாட்களுக்குள் (சுமார் 60 மணி நேரத்திற்குள்) வாடிக்கையாளர்களின் வீடுகளுக்கே நேரடியாக விநியோகம் செய்யப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

4. சிலிண்டர் டெலிவரியின் போது OTP கட்டாயமா?

ஆம். சிலிண்டர்கள் கள்ளச்சந்தையில் விற்கப்படுவதைத் தடுக்கவும், சரியான பயனாளிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும், புதிய நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP-ஐ டெலிவரி செய்யும் நபரிடம் கூறினால் மட்டுமே, கணினியில் டெலிவரி உறுதி செய்யப்படும்.

