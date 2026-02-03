English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு இந்த பொருட்களின் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள்!

பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு இந்த பொருட்களின் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள்!

உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது ஏழை, எளிய மக்களை அன்றாட வாழ்வில் பாதிப்படைய செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 3, 2026, 09:26 AM IST
  • பட்ஜெட் 2026-27!
  • சமையலறை முதல் ஹோட்டல் வரை!
  • எகிறும் விலைவாசி!

மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இதில் பல முக்கியமான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு பல்வேறு பொருள்களின் விலையில் மாற்றங்களும் காணப்படுகிறது. ஒரு சில பொருட்களின் விலை குறைந்தாலும், சில பொருட்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது ஏழை, எளிய மக்களை அன்றாட வாழ்வில் பாதிப்படைய செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் உணவுகள் உரிமையாளர்கள் மத்தியில் இந்த பட்ஜெட் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

எந்த இந்த பொருள்களின் விலை குறையும்?

பயோகேஸ் கலந்த சிஎன்ஜி 

சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற எரிபொருளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் பயோகேஸ் மீதான கலால் வரியை முற்றிலும் நீக்கி உள்ளது. இதன் காரணமாக பயோகேஸ் கலந்த சிஎன்ஜியின் உற்பத்தி செலவை குறைக்க முடியும். இதன் மூலம் விவசாயக் கழிவுகள் மற்றும் கால்நடை கழிவுகளில் இருந்து வருமானம் ஈட்ட விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மைக்ரோவேவ் ஓவன் 

இந்திய குடும்பங்களின் அடுப்படியில் இருக்கும் முக்கியமான பொருளாக மைக்ரோவேவ் ஓவன் இருந்து வருகிறது. இந்த பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு இதன் விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மைக்ரோவேவ் ஓவன் தயாரிக்க தேவைப்படும் பொருள்களின் மீதான சுங்க வரியை மத்திய அரசு நீக்கி உள்ளது. இதன் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க முடியும் என்று அரசு நம்புகிறது. 

கடல் உணவு பதப்படுத்துதல் 

கடல் உணவு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி கடல் உணவுகளை பதப்படுத்துவதற்கு தேவையான உள்ளீட்டுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான வரம்பு ஒரு சதவீதத்தில் இருந்து மூன்று சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது கடல் சார்ந்த உணவு தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு செலவை குறைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

எந்த இந்த பொருள்களின் விலை உயரும்?

வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர்

இந்த பட்ஜெட்டில் உணவக உரிமையாளர்களுக்கு பெரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. காரணம் ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் டீக்கடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் வணிக எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை ரூபாய் 49 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு காரணமாக ஹோட்டல்களில் விற்பனை செய்யப்படும் உணவுகள், டீ, காபி விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. 

காபி இயந்திரங்கள் 

இந்த பட்ஜெட்டில் காபி பிரியர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. காபியை வறுக்கும் இயந்திரங்கள், காபி தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வெண்டிங் மிஷின்கள் மீதான வரி விலக்கை அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது. இதனால் அலுவலகங்கள் மற்றும் உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் காபி இயந்திரங்களின் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.

மதுபான விற்பனை

மதுபான விற்பனையாளர்களுக்கான டிசிஎஸ் வரி முறையிலும் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இனி மதுபான விற்பனைக்கு 2% என்ற ஒரே மாதிரியான டிசிஎஸ் வரி விதிக்கப்படும். மொத்தத்தில், இந்த பட்ஜெட் கலவையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

