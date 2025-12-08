வங்கி வாடிக்கையாளர்களே அலர்ட்! இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

டிசம்பர் மாதம் என்றாலே பண்டிகைகள் மற்றும் விடுமுறைகள் நிறைந்த மாதம் தான். 2025-ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதமான இந்த டிசம்பர் மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வங்கி சேவைகளுக்காக கிளையை நாட திட்டமிட்டுள்ள வாடிக்கையாளர்கள், இந்த விடுமுறை நாட்களை கவனித்து திட்டமிடுவது அவசியம்.
இந்த வார விடுமுறை பட்டியல் (டிசம்பர் 8 முதல்)
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ள விடுமுறை நாட்காட்டியின்படி, இந்த வாரம் கீழ்க்கண்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் வங்கிகள் செயல்படாது.
- டிசம்பர் 9 (செவ்வாய்க்கிழமை): கேரளாவில் தேர்தலை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும்.
- டிசம்பர் 12 (வெள்ளிக்கிழமை): மேகாலயா மாநிலத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் பா டோகன் நெங்மின்ஜா சங்மா (Pa Togan Nengminja Sangma) அவர்களின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு வங்கிகள் செயல்படாது.
- டிசம்பர் 13 (சனிக்கிழமை): இது மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை என்பதால், நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வங்கிகளுக்கும் பொதுவான விடுமுறை தினமாகும்.
- ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிசம்பர் 14): வாராந்திர விடுமுறை.
டிஜிட்டல் சேவைகள் இயங்கும்
வங்கி கிளைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டாலும், வாடிக்கையாளர்களின் அவசர தேவைகளுக்காக டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் தடையின்றி செயல்படும்.
- ஏடிஎம் (ATM) சேவைகள்.
- இணைய வங்கி (Net Banking).
- மொபைல் பேங்கிங் (Mobile Banking).
- UPI பண பரிமாற்றங்கள்.
எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் பண பரிவர்த்தனை, பில் பேமெண்ட் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு ஆன்லைன் வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். விடுமுறை நாட்களை தவிர்த்து, மற்ற நாட்களில் வங்கி கிளைகளுக்கு சென்று தங்கள் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
