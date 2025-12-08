English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • வங்கி வாடிக்கையாளர்களே அலர்ட்! இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

வங்கி வாடிக்கையாளர்களே அலர்ட்! இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

பொதுவாக டிசம்பர் மாதம் வங்கிகளுக்கு பல நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும். அந்த வகையில் இந்த மாதம் எத்தனை நாட்கள் வங்கிகள் விடுமுறை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 8, 2025, 06:10 PM IST
  • கேரளாவில் டிசம்பர் 9 தேர்தல்.
  • இரண்டாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை.
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.28 செலுத்தினால் 2 லட்சம் வரை இன்சூரன்ஸ்..
camera icon7
Life Insurance
மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.28 செலுத்தினால் 2 லட்சம் வரை இன்சூரன்ஸ்..
ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் &#039;மவுஸ்&#039; இருக்கு!
camera icon8
IPL 2026
ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த 3 வீரர்களுக்கு... IPL ஏலத்தில் 'மவுஸ்' இருக்கு!
மிதுன ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், புதிய வேலை, அஷ்ட லக்ஷ்மி அருள்
camera icon14
Jupiter Retrograde Transit
மிதுன ராசியில் குருப் பெயர்ச்சி: அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், புதிய வேலை, அஷ்ட லக்ஷ்மி அருள்
வங்கி வாடிக்கையாளர்களே அலர்ட்! இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

டிசம்பர் மாதம் என்றாலே பண்டிகைகள் மற்றும் விடுமுறைகள் நிறைந்த மாதம் தான். 2025-ஆம் ஆண்டின் கடைசி மாதமான இந்த டிசம்பர் மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, வங்கி சேவைகளுக்காக கிளையை நாட திட்டமிட்டுள்ள வாடிக்கையாளர்கள், இந்த விடுமுறை நாட்களை கவனித்து திட்டமிடுவது அவசியம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? நம்பமுடியாத சலுகை! ₹25 லட்சம் வரை வீட்டுக் கடன்: HBA திட்டம்

இந்த வார விடுமுறை பட்டியல் (டிசம்பர் 8 முதல்)

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) வெளியிட்டுள்ள விடுமுறை நாட்காட்டியின்படி, இந்த வாரம் கீழ்க்கண்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் வங்கிகள் செயல்படாது.

  • டிசம்பர் 9 (செவ்வாய்க்கிழமை): கேரளாவில் தேர்தலை முன்னிட்டு வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும்.
  • டிசம்பர் 12 (வெள்ளிக்கிழமை): மேகாலயா மாநிலத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் பா டோகன் நெங்மின்ஜா சங்மா (Pa Togan Nengminja Sangma) அவர்களின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு வங்கிகள் செயல்படாது.
  • டிசம்பர் 13 (சனிக்கிழமை): இது மாதத்தின் இரண்டாவது சனிக்கிழமை என்பதால், நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வங்கிகளுக்கும் பொதுவான விடுமுறை தினமாகும்.
  • ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிசம்பர் 14): வாராந்திர விடுமுறை.

டிஜிட்டல் சேவைகள் இயங்கும்

வங்கி கிளைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டாலும், வாடிக்கையாளர்களின் அவசர தேவைகளுக்காக டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள் தடையின்றி செயல்படும்.

  • ஏடிஎம் (ATM) சேவைகள்.
  • இணைய வங்கி (Net Banking).
  • மொபைல் பேங்கிங் (Mobile Banking).
  • UPI பண பரிமாற்றங்கள்.

எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் பண பரிவர்த்தனை, பில் பேமெண்ட் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு ஆன்லைன் வசதிகளை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். விடுமுறை நாட்களை தவிர்த்து, மற்ற நாட்களில் வங்கி கிளைகளுக்கு சென்று தங்கள் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க - India-Russia: இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகளின் அரசியல், பாதுகாப்பு, வர்த்தகம் மற்றும் கலாச்சாரத் தூண்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
december 2025Bank Holidayscentral governmentBank leaveBank

Trending News