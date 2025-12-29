இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டும் தான்! உடனே இந்த வேலைகளை முடிச்சுடுங்க!

2025 ஆம் ஆண்டு முடிவடைய இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில், ஜனவரி 1 முதல் அமலாகும் புதிய விதிமுறைகளுக்கு முன் மக்கள் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய 5 முக்கிய அரசு பணிகளை தவறவிடக்கூடாது. ரேஷன் கார்டு புதுப்பிப்பு முதல் வருமான வரி தாக்கல் வரை இந்த பணிகளை முடிக்காவிட்டால், அரசு நலத்திட்ட சலுகைகள் நிறுத்தப்படலாம், அபராதம் விதிக்கப்படலாம் அல்லது நிதி பரிவர்த்தனைகளில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். இவற்றை டிசம்பர் 31 வரை முடித்துக்கொள்ளுங்கள் என்று மத்திய, மாநில அரசுகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.
ரேஷன் கார்டு KYC புதுப்பிப்பு
அத்தியாவசிய பொருட்களை மானிய விலையில் பெறும் ரேஷன் திட்டத்தின் பயனாளிகளை உண்மையானவர்களாக அடையாளம் காண, KYC சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதிக வருமானம் உள்ளவர்களும் இலவச பொருட்கள் பெறுவதாக புகார்கள் எழுந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
- கடைசி தேதி: டிசம்பர் 31, 2025.
- எப்படி செய்வது: அருகிலுள்ள ரேஷன் கடை அல்லது ஆன்லைனில் (rationcard.tn.gov.in) ஆதார், வோட்டர் ஐடி, வங்கி கணக்கு விவரங்களுடன் புதுப்பிக்கவும். தவறினால் 2026 முதல் இலவச அரிசி, கோதுமை போன்றவை நிறுத்தப்படும்.
பான்-ஆதார் இணைப்பு
வருமான வரித்துறையின் கட்டாய விதி - அனைத்து பான் கார்டு தொடர்புடைய ஆதாரையும் இணைக்க வேண்டும். இதுவரை செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சரிபார்க்கவும்.
- கடைசி தேதி: டிசம்பர் 31, 2025.
- எப்படி செய்வது: incometaxindia.gov.inல் சென்று OTP மூலம் இணைக்கவும். இணைக்காவிட்டால் பான் செயலிழக்கும்; வங்கி டெபாசிட், முதலீடு, வரி தாக்களில் சிக்கல் ஏற்படும்.
வருமான வரி கணக்குத் தாக்கல் (ITR)
2024-25 நிதியாண்ட்டுக்கான வரி கணக்கு தாக்கலை இன்னும் முடிக்காதவர்களுக்கு கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- கடைசி தேதி: டிசம்பர் 31, 2025.
- அபராதம்: வருமானம் ரூ.5 லட்சத்திற்கு கீழ் - ரூ.1,000; அதற்கு மேல் - ரூ.5,000 அபராதம்.
- எப்படி செய்வது: e-filing போர்ட்டலில் ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யலாம். தாமதமானால் கூடுதல் அபராதம், சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பயிர் காப்பீடு (பிரதம மந்திரி பஞ்ச் கிரிஷி பீமா யோஜனா)
ரபி பருவ பயிர்களை (அரிசி, கோதுமை) மழை, பேரழிவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும் காப்பீடு திட்டம்.
- கடைசி தேதி: டிசம்பர் 31, 2025.
- எப்படி செய்வது: வங்கிகள், PACS அல்லது pmkisan.gov.in வழியாக பதிவு செய்யலாம். சேதமானால் முழு இழப்பீடு கிடைக்கும்; தவறினால் பயிர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.
EPFO நாமினி புதுப்பிப்பு
ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்கில் நாமினி பெயரை அப்டேட் செய்யுங்கள்.
- கடைசி தேதி: டிசம்பர் 31, 2025.
- எப்படி செய்வது: EPFO போர்ட்டலில் (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) ஆன்லைனில் பதிவு. தவறினால் இன்சூரன்ஸ், ஓய்வூதியம், PF தொகை கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்.
ஏன் இப்போதே செய்ய வேண்டும்?
இந்த பணிகள் ஜனவரி 1 முதல் கடுமையான விதிகளுடன் அமலாகும். ஆன்லைன் போர்ட்டல்கள், ஆதார் OTP, வங்கி இணைப்பு போன்றவை பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே முடிக்கலாம். தாமதம் செய்தால் நலத்திட்டங்கள், நிதி பரிவர்த்தனைகள் பாதிக்கப்படும். இவற்றை மீறினால் 2026ல் பெரும் சிக்கல்கள் வரலாம்.
