உங்களிடம் ரூ.100, ரூ.500 நோட்டுகள் உள்ளதா? ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அப்டேட்!

இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இரண்டு ரூபாய்க்கு ஷாம்பு வாங்கினாலும் அதனையும் யுபிஐ மூலம் அனுப்பும் அளவிற்கு டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் வளர்ந்துள்ளது. இருப்பினும் கிராமங்களில் மற்றும் சிறு வணிக கடைகளில் இன்னும் ரொக்கப்பனம் தான் பயன்பாட்டில் உள்ளது. பேருந்து போன்ற இடங்களிலும் யு.பி.ஐ வசதிகள் வந்திருந்தாலும் சில்லறையாக கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கும் முறையை எளிதான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் ரூபாய் 100 மற்றும் 500 ரூபாய் நோட்டுகளின் தரத்தையும், பாதுகாப்பையும் அதிகரிக்க ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இதனால் பழைய நோட்டுகள் செல்லுபடி ஆகாதா என்ற அச்சமும் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் பழைய நோட்டுகள் தொடர்ந்து புழக்கத்தில் இருக்கும் என்றும் புதிய நோட்டுகளில் சில கூடுதல் தரம் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
ரூபாய் 100 நோட்டில் வரப்போகும் மாற்றங்கள்
தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள 100 ரூபாய் நோட்டுகளில் எந்த ஒரு மாற்றமும் பெரிதளவில் இருக்காது என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதன் தரத்தில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. 100 ரூபாய் நோட்டுகள் அதிகமாக பயன்படுத்தும் நோட்டுகள் ஆகும். எனவே அதன் காகித தரத்தில் தரம் உயர்த்தப்பட உள்ளது. அவற்றை அடிக்கடி மடிப்பதாலும் இந்த தரம் தேவைப்படுகிறது. அதேப்போல நோட்டுகளின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்க அதன் மீது பூசப்படும் மை மற்றும் வார்னிசியின் கலவை வலுப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால் இந்த ரோட்டுக்கள் நீண்ட காலம் வரை புழக்கத்தில் இருக்கும்.
ரூபாய் 500 நோட்டில் என்ன மாற்றம்?
500 ரூபாய் நோட்டுகளில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை கள்ள நோட்டுகளை தடுப்பது தான். ரிசர்வ் வங்கி இதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக புதிய தொழில்நுட்ப அம்சங்களையும் சேர்க்க உள்ளனர். தற்போதுள்ள 500 ரூபாய் நோட்டுகளை விட புதிதாக வரவேற்கும் நோட்டுகளில் வாட்டர் மார்க் இன்னும் தெளிவாகவும், துல்லியமாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் உண்மையான நோட்டுக்களை எளிதாக கண்டறிய முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. கள்ள நோட்டு அடிப்பவர்கள் காப்பி செய்ய முடியாத வகையில் நுண்ணிய எழுத்துக்களும் இடம் பெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
புதிய ஆளுநரின் கையொப்பம்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய ஆளுநராக சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா பதவியேற்றுள்ளார். எனவே, இனி அச்சடிக்கப்படும் புதிய ரூபாய் நோட்டுகளில் அவரது கையொப்பம் இடம்பெறும். ஏற்கனவே புழக்கத்தில் உள்ள சக்திகாந்த தாஸ் கையொப்பமிட்ட நோட்டுகளும் தொடர்ந்து செல்லும். புதிய கையொப்பம் கொண்ட நோட்டுகள் படிப்படியாக ஏடிஎம் மற்றும் வங்கிகள் மூலம் புழக்கத்திற்கு வரும். இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் நோட்டுகளின் ஆயுளை நீட்டிக்கவும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பழைய நோட்டுகள் செல்லாமல் போகாது. எனவே, பொதுமக்கள் பீதியடைய தேவையில்லை.
