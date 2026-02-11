Chatgpt, Grok, Gemini Ai பயன்படுத்துவோர் கவனத்திற்கு! வருகிறது புதிய விதிகள்!

இந்தியாவில் AI பயன்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் சமூக வலைத்தளங்கள் ஆன எக்ஸ், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் கூகுள் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. AI மூலம் உருவாக்கப்படும் போலியான தகவல்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் ஆபாச படங்களை கட்டுப்படுத்த தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளில் மத்திய அரசு திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. IT Rules 2021ல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த புதிய விதிகள் வரும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகின்றன. இதனால் சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு மாற்றங்களும் ஏற்பட உள்ளது.
புதிய விதிகள் சொல்வது என்ன?
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த புதிய விதிகளின்படி சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் மற்றும் AI தொழில்நுட்பத்தை வழங்கும் நிறுவனங்கள் கட்டாயம் சில விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இனி AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் எந்தவொரு புகைப்படம், வீடியோ அல்லது ஆடியோ பதிவிலும், அது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது அல்லது சித்தரிக்கப்பட்டது என்பதை தெரிவிக்கும் வகையில் Watermark இருக்க வேண்டும். பயனாளர்கள் அந்த Watermarkஐ அழிக்கவோ அல்லது மறைக்கவோ முடியாதபடி இருக்க வேண்டும். ChatGPT, Gemini மற்றும் Grok போன்ற AI சேவைகள், இந்த தொழில்நுட்பத்தை தவறாக பயன்படுத்தினால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற செய்தியை பயனாளர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
சட்ட நடவடிக்கை
AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆபாச படங்கள், போலி ஆவணங்கள் அல்லது சமூக அமைதியை குலைக்கும் செய்திகளைப் பரப்பினால், இந்திய குற்றவியல் சட்டம், போக்ஸோ சட்டம் மற்றும் தேர்தல் விதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சட்டங்களின் கீழ் கிரிமினல் நடவடிக்கை பாயும் என்பதை தெளிவாக தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த விதிகளை மீறும் பயனாளர்களின் கணக்குகளை தற்காலிகமாக முடக்குவது, அபராதம் விதிப்பது அல்லது நிரந்தரமாக நீக்குவது போன்ற நடவடிக்கைகளை நிறுவனங்கள் எடுக்க வேண்டும்.
அரசின் உத்தரவு
இதுவரை சமூக வலைதள நிறுவனங்கள், அரசு அல்லது காவல்துறையின் புகார்களுக்கு பதிலளிக்க 36 மணி நேரம் அவகாசம் இருந்தது. ஆனால், புதிய விதிகளின்படி இந்த நேரம் வெறும் 3 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பதிவு குறித்து அரசு தரப்பில் இருந்து நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் 3 மணி நேரத்திற்குள் பதிலளிக்க வேண்டும். அதேபோல், பயனாளர்களின் புகார்களை தீர்ப்பதற்கான காலக்கெடுவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அவசர தன்மை வாய்ந்த புகார்களுக்கு 72 மணி நேரத்திற்கு பதிலாக 36 மணி நேரத்திற்குள் தீர்வு காண வேண்டும். சில மிக அவசரமான நேரங்களில் 2 மணி நேரத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் புதிய விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எலான் மஸ்க்கின் சர்ச்சை
சமீபத்தில் எலான் மஸ்க்கின் எக்ஸ் தளம் அறிமுகப்படுத்திய Grok என்ற AI வசதியை, சில நபர்கள் தவறாக பயன்படுத்திப் பிரபலங்களின் போலி ஆபாச படங்களை வெளியிட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதுபோன்ற சம்பவங்களை தடுக்கும் வகையில் மத்திய அரசு இந்த கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
