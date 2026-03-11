English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • திருப்பதி செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! தரிசன முறையில் அதிரடி மாற்றம்!

திருப்பதி செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! தரிசன முறையில் அதிரடி மாற்றம்!

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலிக்கு அதிகப்படியான பக்தர்கள் வருவதால், கூட்டநெரிசலை குறைக்கவும், பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதை குறைக்கவும் தேவஸ்தானம் பல்வேறு மாற்றங்களை அவ்வப்போது மேற்கொண்டு வருகிறது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:52 AM IST
  • திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனம்!
  • ரூ.300 டிக்கெட் மற்றும் இலவச தரிசன முறைகளில்!
  • அதிரடி மாற்றம்! TTD-யின் புதிய அறிவிப்பு!

Trending Photos

மாசி 26 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 26 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A-D அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட், லட்சங்களில் அரியர் தொகை
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஓய்வூதியதாரர்கள், அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
மாசி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 27 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
திருப்பதி செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! தரிசன முறையில் அதிரடி மாற்றம்!

திருப்பதியில் உள்ள ஏழுமலையானை தரிசிக்க தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் செல்கின்றனர். இந்நிலையில் பக்தர்களின் வசதிக்காக திருமலை கோவில் நிர்வாகம் தரிசன நடைமுறைகளில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இது குறித்து அறிவிப்பை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறைகள் ரூபாய் 300 சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் மற்றும் இலவச தரிசன டிக்கெட்டில் வர உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலிக்கு அதிகப்படியான பக்தர்கள் வருவதால், கூட்டநெரிசலை குறைக்கவும், பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதை குறைக்கவும் தேவஸ்தானம் பல்வேறு மாற்றங்களை அவ்வப்போது மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக தான் தற்போது புதிய கட்டுப்பாடுகளும் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து பணியுங்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : 8 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே அனுமதி 

தற்போது வரை திருப்பதி கோவிலில் ரூபாய் 300 தரிசனம் டிக்கெட் பெற்ற பக்தர்களும், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கான சர்வ தரிசன டிக்கெட்கள் பெற்ற பக்தர்களும் அந்த நேரத்திற்கு செல்லாமல், அதற்கு முன்பாகவே வரிசையில் காத்திருந்து வந்தனர். இதனால் திருமலையில் உள்ள வைகுண்டம் கியூ காம்ப்ளக்ஸ் மற்றும் பொது தரிசன வரிசைகளில் பெரும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது. இதன் காரணமாக முதியவர்கள், குழந்தைகள் என பலரும் சிரமப்பட்டு வந்தனர். இது தொடர்பான செய்திகளும் அவ்வப்போது வெளியானது. இந்த சிக்கல்களை சரி செய்யும் வகையில் தேவஸ்தானம் டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள நேரத்தில் மட்டுமே பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. பக்தர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே வரிசையில் நிற்க வேண்டும், மற்ற நேரத்தில் நிற்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

முன்கூட்டியே வர வேண்டாம் 

இது குறித்து தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "பக்தர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தரிசன நேரத்திற்கு முன்கூட்டியே வந்து வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டாம். அப்படி முன்கூட்டியே வருவதால் ஏற்கனவே வரிசையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு தேவையற்ற அசோகரியங்களும், சிரமங்களும் ஏற்படுகிறது. இதனால் அவர்களும் அவர்களுடைய தரிசன நேரத்தில் ஏழுமலையானை பார்க்க முடிவதில்லை, அதன் பின்பு வருபவர்களும் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. எனவே டிக்கெட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள சரியான நேரத்திற்கு வந்தால் போதும், அப்போது தான் லைனில் அனுமதிக்கப்படுவீர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிய நடைமுறை 

ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு சிறப்பான மற்றும் அமைதியான தரிசனத்தை உறுதி செய்வதற்காகவே இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த புதிய நடைமுறை திருமலையில் மிக கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனவே விதிகளை மீறி குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே வந்தாலும் பக்தர்கள் வரிசையில் செல்ல அனுமதிக்கப்படாமல் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் இலவச தரிசன டோக்கன்கள் மற்றும் திவ்ய தரிசனம் டோக்கன்கள்  வாங்குவோர்களின் ஆதார் எண்களும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு பக்தர் இலவச தரிசனத்தில் டோக்கன் பெற்றால் அடுத்த 30 நாட்களுக்கு அவரால் மீண்டும் அதே ஆதார் எண்ணை பயன்படுத்தி தரிசனத்திற்கு புக் செய்ய முடியாது என்ற விதிகளை கடுமையாக்கி உள்ளது தேவஸ்தானம். 

திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் கோரிக்கை 

பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதை தவிர்க்கவும், வயதானவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்கவும், பாதுகாப்பான மற்றும் விரைவான தரிசனம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் தான் இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள. எனவே திருப்பதிக்கு வரும் பக்தர்கள் தேவஸ்தானத்தின் இந்த புதிய விதிமுறைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. தேவஸ்தானத்தின் இந்த புதிய அறிவிப்பால் பக்தர்கள் நீங்க நேரம் வரிசையில் காத்திருக்கும் சூழல் தவிர்க்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TirumaladevoteesTirupatiDarshanDevasthanam

Trending News