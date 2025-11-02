கூகுள் பே, போன்பே பயன்படுத்துபவர்களுக்கு...நாளை முதல் முக்கிய மாற்றம்!

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் முதுகெலும்பாக விளங்கும் UPI சேவையில், அதன் செயல்பாட்டு வேகத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் (NPCI) ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய விதிமுறைகள், நவம்பர் 3 நாளை முதல் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வருகின்றன. இந்த மாற்றம், கோடிக்கணக்கான யுபிஐ பயனர்களின் பண பரிவர்த்தனை அனுபவத்தை, குறிப்பாக பணத்தை திரும்பப் பெறுவதில் ஒரு புதிய கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல உள்ளது.
தற்போதுள்ள சிக்கலும் புதிய தீரவும்
தற்போதைய நடைமுறையின்படி, யுபிஐ அமைப்பில் ஒரு நாளில் 10 செட்டில்மென்ட் சுழற்சிகள் உள்ளன. இந்த சுழற்சிகளில் தான், நாம் செய்யும் வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைகளும் தோல்வியடைந்த அல்லது ரத்து செய்யப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கான தீர்வு நடவடிக்கைகளும் ஒன்றாக செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தன. யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு மாதமும் பில்லியன் கணக்கில் அதிகரித்து வருவதால், இரண்டு விதமான பரிவர்த்தனைகளையும் ஒரே நேரத்தில் கையாள்வது, செட்டில்மென்ட் செயல்முறையில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், NPCI தற்போது பரிவர்த்தனைகளை இரண்டாக பிரித்துள்ளது. இதன்படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளும், சர்ச்சைக்குரிய பரிவர்த்தனைகளும் இனி தனித்தனி சுழற்சிகளில் கையாளப்படும்.
புதிய செட்டில்மென்ட் கட்டமைப்பு
- நவம்பர் 3 நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய கட்டமைப்பின்படி, பரிவர்த்தனைகள் கீழ்க்கண்டவாறு பிரிக்கப்படும்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள்: வழக்கமாக நாம் கடைகளிலோ அல்லது நண்பர்களுக்கோ அனுப்பும் வெற்றிகரமான பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும், முன்பை போலவே 10 தினசரி சுழற்சிகளில் காலை 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை பிரத்யேகமாக செயல்படுத்தப்படும். இதில் சர்ச்சைக்குரிய பரிவர்த்தனைகள் குறுக்கிடாது என்பதால், பண பரிமாற்றம் முன்பை விட வேகமாக நடக்கும்.
- சர்ச்சைக்குரிய பரிவர்த்தனைகள்: பணம் அனுப்பும்போது தோல்வியடைவது, இரண்டு முறை பணம் டெபிட் ஆவது போன்ற சிக்கலான பரிவர்த்தனைகளுக்கான தீர்வுகள் மற்றும் பணத்தை திரும்பப் பெறுதல் போன்றவை, இனி இரண்டு பிரத்யேக சுழற்சிகளில் மட்டுமே கையாளப்படும். அதன்படி முதல் சுழற்சி நள்ளிரவு முதல் மாலை 4 மணி வரை இருக்கும். இரண்டாம் சுழற்சி மாலை 4 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை இருக்கும்.
பயனர்களுக்கு என்ன நன்மை?
இந்த மாற்றத்தால், யுபிஐ பயனர்களின் தினசரி பரிவர்த்தனைகளில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது. மாறாக, பண பரிமாற்றங்கள் இன்னும் வேகமாக நடைபெறும். மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், தோல்வியடைந்த பரிவர்த்தனைகளுக்கான பணம் திரும்ப கிடைப்பதில் இருந்த தாமதம் இனி நீங்கும். குறிப்பிட்ட நேர சுழற்சிகளில் இந்த பரிவர்த்தனைகள் கையாளப்படுவதால், உங்கள் பணம் எப்போது வங்கி கணக்கிற்கு திரும்ப வரும் என்பதை எளிதாக கணிக்க முடியும். இது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
இந்த புதிய முறை, வங்கிகளின் செட்டில்மென்ட் மற்றும் கணக்கு சரிபார்ப்பு செயல்முறைகளில் ஏற்படும் பணிச்சுமையை குறைக்கும். பரிவர்த்தனைகள் தனித்தனியாக பிரிக்கப்படுவதால், கணக்கு வழக்குகளை நிர்வகிப்பது எளிதாகும். ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் யுபிஐ மூலம் 20 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ள நிலையில், இந்த மாற்றம் ஒட்டுமொத்த டிஜிட்டல் கட்டமைப்புக்கும் ஸ்திரத்தன்மையை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
