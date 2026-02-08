எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு! பிப்ரவரி 15 தான் கடைசி தேதி!

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி குறிப்பிட்ட சில ஆன்லைன் சேவைகளுக்கு இனி கட்டணம் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது. இதுவரை இலவச சேவையாக இருந்த ஆன்லைன் பண பரிமாற்றமான ஐஎம்பிஎஸ் (IMPS) முறையில் குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேல் பணம் அனுப்பினால் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று SBI வங்கி தெரிவித்துள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி முதல் இந்த கட்டணம் நடைமுறைக்கு வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங், யோனோ ஆப் மூலம் ரூபாய் 5 லட்சம் வரை ஐஎம்பிஎஸ் முறையில் பணம் அனுப்புவதற்கு எந்த விதமான கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாமல் இருந்தது. ஆனால் இனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய கட்டணங்கள்
பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய விதிகளின்படி, ரூபாய் 25 ஆயிரம் வரை ஆன்லைனில் பணம் அனுப்புவதற்கு எந்தவிதமான கட்டணமும் வசூலிக்கபடாது. ஆனால் பிப்ரவரி 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு ரூபாய் 25 ஆயிரத்துக்கு மேல் பணம் அனுப்பினால் அதற்கு ஜிஎஸ்டி உடன் சேர்த்து சேவை கட்டணமும் நீங்கள் செலுத்த வேண்டும்.
ரூ.25,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.2 + ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்.
ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.6 + ஜிஎஸ்டி கட்டணம்.
ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை: ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.10 + ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்.
வங்கி கிளைகளில் பணம் அனுப்ப கட்டணமா?
வங்கிகளுக்கு நேரடியாக சென்று ஐஎம்பிஎஸ் மூலம் பணம் அனுப்புவதற்கு எந்த விதமான புதிய கட்டணமும் இல்லை. பழைய முறையே தொடரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.1,000 வரை: இலவசம்.
ரூ.1,000 முதல் ரூ.10,000 வரை: ரூ.2 + ஜிஎஸ்டி.
ரூ.10,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை: ரூ.4 + ஜிஎஸ்டி.
ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை: ரூ.12 + ஜிஎஸ்டி.
ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை: ரூ.20 + ஜிஎஸ்டி.
இவர்களுக்கு கட்டணம் இல்லை!
SBI வங்கியின் இந்த புதிய கட்டண முறை அனைத்து வகையான வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இல்லை. சிலருக்கு இதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்பிஐ சம்பள கணக்கு, அடிப்படை சேமிப்பு கணக்கு மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த புதிய கட்டண உயர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தொடர்ந்து இலவசமாக பரிவர்த்தனை செய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த அக்கவுண்ட் வைத்திருப்பவர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர்.
இந்த புதிய கட்டண முறை பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றாலும், அடிக்கடி ஆன்லைனில் பணம் அனுப்புபவர்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும். குறிப்பாக சிறு குறு தொழில் செய்பவர்களுக்கு இது அவர்களது வருமானத்தில் சிறிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே பிப்ரவரி 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைனில் பணம் அனுப்பும்போது இந்த கட்டண விவரங்களை தெரிந்து கொண்டு பணம் அனுப்புவது நல்லது.
