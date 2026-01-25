எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்களே உஷார்! பிப். 15 முதல் புதிய கட்டணங்கள்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
எஸ்பிஐ தனது வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 15 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய IMPS கட்டண மாற்றங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:12 AM IST
இந்தியாவில் மிகப் பெரிய வங்கியாகவும், அதிக வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்ட வங்கியாகவும் பாரத ஸ்டேட் வங்கி இருந்து வருகிறது. தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல்வேறு விதமான வசதிகளையும், சலுகைகளையும் எஸ்பிஐ வழங்குகிறது. இந்நிலையில் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. இனி IMPS மூலம் பணம் அனுப்பினால் கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும் என்ற அதிர்ச்சிகரமான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது எஸ்பிஐ. ஆன்லைன் மூலம் பணம் அனுப்பும் முறை அதிகரித்து வரும் நிலையில், வரும் பிப்ரவரி 15 முதல் அமலுக்கு வரும் இந்த புதிய விதி பலரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. முதலில் ஆன்லைன் மூலம் பணம் அனுப்ப சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது IMPS மூலம் பணம் அனுப்பினால் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்று மாற்றி இருப்பது வாடிக்கையாளர்களை திகைப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஆளுநரின் பார்வை பழுதுபட்ட பார்வை என முதலமைச்சர் விமர்சனம்!

எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள்

எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் இணைய வங்கி சேவை, மொபைல் பேங்கிங் மற்றும் யோனோ செயலி மூலம் ரூபாய் 5 லட்சம் வரை எந்த விதமான கட்டணமும் இல்லாமல் பணத்தை அனுப்பிக் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த புதிய விதிகளின்படி, நீங்கள் குறிப்பிட்ட வரம்பை தாண்டும் போது அதற்கான சேவை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று எஸ்பிஐ தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி ரூபாய் 25 ஆயிரம் வரை ஆன்லைன் மூலம் அனுப்புவதற்கு எந்த விதமான கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. ஆனால் 25 ஆயிரத்திற்கு மேல் ஒரு ரூபாய் கூட அதிகமாக IMPS மூலம் அனுப்பினாலும், அதற்கான சேவை கட்டணத்தை வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்தி ஆக வேண்டும். ஒரு நாளில் எத்தனை முறை நீங்கள் 25,000 மேல் பணம் அனுப்பினாலும் அத்தனை முறையும் சேவை கட்டணம் தனித்தனியாக செலுத்த வேண்டும். மேலும் அந்த சேவை கட்டணத்திற்கும் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். 

பணப் பரிவர்த்தனை வரம்பு மற்றும் சேவைக் கட்டணம்

 ரூ.25,000 வரை இலவசம்

 ரூ.25,001 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை ரூ.2 + ஜிஎஸ்டி (GST) 

 ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை ரூ.6 + ஜிஎஸ்டி (GST)

 ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை ரூ.10 + ஜிஎஸ்டி (GST)

வங்கிகளில் மாற்றமில்லை 

இந்த சேவை கட்டணங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக அனுப்பினால் மட்டுமே எடுக்கப்படும். மாறாக நீங்கள் வங்கிகளுக்கு நேரடியாக சென்று பணத்தை அனுப்பினால் எந்த வித கட்டணமும் இல்லை. இதனால் சிலர் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர். இருப்பினும் தினசரி 30,000 அல்லது 40,000 அனுப்பும் சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு இது கூடுதல் சுமையாக இருக்கும் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.  

வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு 

IMPS மூலம் பணம் அனுப்பினால் கூடுதல் சேவை கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும் இதை தவிர்க்க NEFT மூலம் பணத்தை அனுப்பலாம். NEFT முறையில் பணம் அனுப்பினால் பணம் சென்று சேர சிறிது நேரம் ஆகும் என்றாலும், சேவை கட்டணத்தை தவிர்க்க இதனை முயற்சி செய்யலாம். தற்போது பலரும் கைகளில் பணத்தை வைத்திருப்பதில்லை, பத்து ரூபாய் என்றாலும் ஆன்லைன் மூலம் தான் செலவு செய்கின்றனர். இப்படி டிஜிட்டல் இந்தியாவின் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை அதிகரித்துள்ள நிலையில், வங்கிகள் பரிவர்த்தனைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது பல்வேறு விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 15 முதல் IMPS மூலம் பணம் அனுப்பினால் அதற்கான சேவை கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதை எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளர்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

யாருக்கெல்லாம் விலக்கு? 

*   PMSP - Para Military Salary Package
*   DSP - Defence Salary Package
*   ICSP - Indian Coast Guard Salary Package
*   CGSP/SGSP
*   RSP
*   Shaurya Family Pension
*   SBI Rishtey Family Savings Account

மேலும் படிக்க | ஓபிஎஸ் - சேகர்பாபு சந்திப்பு.. திமுகவில் இணையும் பன்னீர்செல்வம்? பக்கா பிளான்!

About the Author
