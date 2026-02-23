மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு! ரயிலில் மீண்டும் வருகிறதா கட்டண சலுகை?

இந்திய ரயில்வே மிகவும் முக்கியத்துவமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. தினசரி லட்சக்கணக்கானோர் ரயிலில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். பயணம் செய்வதற்கு எளிதாகவும், அதே சமயம் குறைந்த கட்டணத்தில் டிக்கெட் கிடைப்பதால் மற்ற வசதிகளை விட இந்திய பயணிகள் ரயிலை தான் நம்புகின்றனர். இந்நிலையில் இந்திய ரயில்வேயில் மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த டிக்கெட் சலுகைகள் மீண்டும் அமல்படுத்து உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இது மூத்த குடிமக்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள.து டிக்கெட் கட்டணங்களில் 50% முதல் 70% வரை தள்ளுபடி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் இந்த செய்தியில் கூறப்படுகிறது. இதன் உண்மை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | உங்களிடம் ரூ.100, ரூ.500 நோட்டுகள் உள்ளதா? ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அப்டேட்!
மூத்த குடி மக்களுக்கு இருந்த ஆஃபர்
இந்தியாவில் கொரோனா பரவலுக்கு முன்பு மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்திய ரயில்வேயில் கட்டண சலுகைகள் இருந்து வந்தன. 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய பெண்களுக்கு மொத்த டிக்கெட் கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் சலுகை வழங்கப்பட்டது. மேலும் 60 வயதிற்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு 40 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டது. இந்த வசதியானது எக்ஸ்பிரஸ், ராஸ்தானி என அனைத்து வகையான ரயில்களிலும் வழங்கப்பட்டது .இது மூத்த குடிமக்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்து வந்தது. மருத்துவ சிகிச்சை, ஆன்மீகப் பயணம் மற்றும் குடும்பத்தினரை பார்க்கச் செல்லும் முதியவர்களுக்கு பெரும் நிதி உதவியாக இருந்தது.
சலுகைகள் நிறுத்தம்
கொரோனா தொற்றுக்குப் பிறகு மூத்த குடிமக்களுக்கான இந்த சலுகை நிறுத்தப்பட்டது. நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிப்பதற்காக இந்த சலுகை நிறுத்தப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. அதன் பிறகு தற்போது வரை இந்த சலுகை மீண்டும் கொண்டு வரப்படவில்லை. இந்நிலையில் தான் மீண்டும் மூத்த குடிமக்களுக்கு 50 சதவீதம் ரயில் டிக்கெட்களில் சலுகை வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், பெண்களுக்கு 50 சதவீதம் தள்ளுபடி இருக்கும் என்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. ஐஆர்சிடிசி இது குறித்து விரைவில் அறிவிப்பை வெளியிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
உண்மை என்ன?
இருப்பினும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் இந்த செய்தியில் எந்தவிதமான உண்மையையும் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில் டிக்கெட் சலுகை என்று மத்திய அரசோ அல்லது ரயில்வேயோ எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை. இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க ரயில்வே அமைச்சர், மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் ரயில் கட்டணம் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. மூத்த குடிமக்களுக்கான சலுகைகளை மீண்டும் வழங்கும் திட்டம் தற்போது இல்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். இருப்பினும் இது குறித்த பேச்சுக்கள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே தான் வருகிறது. தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிவரும் செய்தி உண்மை இல்லை என்றும், இந்திய ரயில்வே நிர்வாகமும் அல்லது மத்திய அரசோ வெளியிடும் வரை எந்த ஒரு தவறான தகவல்களையும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | காதலியை கொலை செய்து உடலுறவு... ஆவியுடன் பேசவும் சைக்கோ காதலன் 'பூஜை' - வினோத சம்பவம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ