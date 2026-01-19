English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  அரசு ஊழியர்கள் கவனத்திற்கு! சம்பளத்தில் 15% பிடித்தம் செய்யப்படும் - முதல்வர் அறிவிப்பு!

அரசு ஊழியர்கள் கவனத்திற்கு! சம்பளத்தில் 15% பிடித்தம் செய்யப்படும் - முதல்வர் அறிவிப்பு!

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் பெற்றோர்களை பராமரிக்காவிட்டால் அவர்கள் சம்பவத்திலிருந்து ஒரு பகுதி பிடிக்கப்படும் என்று முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 19, 2026, 04:28 PM IST
பெற்றோரை பேணி காப்பது ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் கடமை என்றாலும், இன்று பலர் அந்த கடமையை சரியாக செய்வதில்லை. ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் முதியோர் இல்லங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துதான் வருகிறது. இந்நிலையில் தெலுங்கானா அரசு இது தொடர்பாக புதிய சட்டத்தை கொண்டு வர உள்ளது. தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் பெற்றோர்களை பராமரிக்காவிட்டால் அவர்கள் சம்பவத்திலிருந்து ஒரு பகுதி பிடிக்கப்படும் என்று முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். முதல்வரின் இந்த அறிவிப்பு சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் வயதான பெற்றோர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! போக்குவரத்தில் மேஜர் மாற்றம்.. இந்த ரூட்ல போகாதீங்க

Revanth Reddy

அரசின் பொறுப்பு 

ஹைதராபாத்தில் உள்ள பிரஜா பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, 'பால பரோசா' மற்றும் 'பிரணய் டே கேர்' ஆகிய இரண்டு நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "பல அரசு ஊழியர்கள் நல்ல சம்பளம் வாங்கியும், தங்கள் வயதான பெற்றோரை பராமரிக்காமல் அனாதையாக விட்டுவிடுகின்றனர். இது மிகவும் வேதனைக்குரியது" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக புதிய திட்டத்தை முன்மொழிந்தார். அதன்படி இனி அரசு ஊழியர்கள் தங்களது பெற்றோர்களை முறையாக பராமரிக்காவிட்டால், அது தொடர்பாக புகார்கள் வந்தால் அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அந்த ஊழியரின் மாத சம்பளத்திலிருந்து 10 முதல் 15% பிடித்தம் செய்யப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகை நேரடியாக அவர்களது பெற்றோர்களின் வங்கி கணக்கு வர வைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 

அமலுக்கு வரும் சட்டம் 

இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான சாத்திய கூறுகளை அதிகாரிகள் தயார் செய்து வருவதாகவும், இதற்காக சிறப்பு குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். அரசு ஊழியர்கள் பெரும் மாதச் சம்பளத்தில், அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு பங்கு சம்பளமாக பெறுவதை நான் உறுதி செய்வேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான சட்டம் விரைவில் அமல் படுத்தப்படும் என்றும்,  கடுமையாக பின்பற்றப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.  

மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார். ரூபாய் 50 கோடி மதிப்புள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உபகரணங்களை வழங்கினார். மாற்றுத்திறனாளிகள் திருமணம் செய்து கொண்டால், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவித் திட்டங்களையும் அறிவித்தார். மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒருவருக்கொருவர் திருமணம் செய்துகொண்டால், அந்த தம்பதிக்கு அரசு சார்பில் ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும். அதே போல, மாற்றுத்திறனாளி அல்லாத ஒருவர், மாற்றுத்திறனாளியை திருமணம் செய்து கொண்டாலும், அந்த தம்பதிக்கு ரூ.2 லட்சம் வழங்கப்படும். அரசு பணிகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.

போக்குவரத்து விதிகளில் மாற்றம் 

போக்குவரத்து விதிமீறல்களை தடுக்க முதல்வர் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். அதன்படி குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். அபராதங்களுக்கான தொகையை அவர்களது வங்கி கணக்கில் இருந்து நேரடியாக ஆட்டோ டெபிட் செய்யும் முறையை கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். வாகனங்களை பதிவு செய்யும்போது அவர்களின் வங்கி கணக்கும் அந்த வாகனத்துடன் இணைக்கப்பட்டு போக்குவரத்து விதிகளை மீறினால் நேரடியாக, வங்கி கணக்கிலிருந்து பணம் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போன்ற திட்டங்களை அவர் தெரிவித்துள்ளார். போக்குவரத்து விதி மீறல்களுக்கு எந்த விதத்திலும் தள்ளுபடி, சலுகையோ இருக்காது என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | இனி ரயில்கள் மாற வேண்டியதில்லை... ஆலந்தூரில் வருகிறது பெரிய மாற்றம்!

