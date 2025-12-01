Whatsapp Web பயன்படுத்துவோர் கவனத்திற்கு! மத்திய அரசின் புதிய விதிகள்!

இனி கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப்பில் WhatsApp Web மூலம் தொடர்ந்து மணிக்கணக்கில் வேலை செய்ய முடியாது. மத்திய தொலைத்தொடர்பு துறை பிறப்பித்துள்ள புதிய உத்தரவின்படி, வாட்ஸ்அப் வெப் ஒவ்வொரு 6 மணி நேரத்திற்கும் ஒருமுறை தானாகவே லாக்-அவுட் ஆகிவிடும். இது அலுவலகத்தில் வேலை செய்வோர் மற்றும் மல்டி-டிவைஸ் பயனர்களுக்குச் சற்று சிரமத்தை ஏற்படுத்தலாம். சைபர் மோசடிகள் மற்றும் ஆன்லைன் மூலமான குற்றங்களை தடுக்கும் நோக்கில், மத்திய அரசு சில புதிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இதன்படி WhatsApp, Telegram, Signal போன்ற அனைத்து செயலி நிறுவனங்களுக்கும் 90 நாட்கள் காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன? விரிவாக பார்ப்போம்.
6 மணி நேர லாக்-அவுட்
- இதுவரை, நாம் ஒருமுறை க்யூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்து வாட்ஸ்அப் வெப்பில் லாகின் செய்துவிட்டால், நாட்கணக்கில் அது அப்படியே இருக்கும். ஆனால், புதிய விதிப்படி வாட்ஸ்அப் வெப் அல்லது டெஸ்க்டாப் செயலியில் ஒவ்வொரு 6 மணி நேரத்திற்கும் உங்கள் அக்கவுண்ட் தானாகவே லாக்-அவுட் ஆகிவிடும்.
- மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டுமென்றால், உங்கள் மொபைல் போனை எடுத்து க்யூஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்து மறுபடியும் லாகின் செய்ய வேண்டும். இது நீண்ட நேரம் கணினியில் வாட்ஸ்அப் திறந்து கிடப்பதால் ஏற்படும் தவறான பயன்பாட்டை தடுக்கும் என்று அரசு கருதுகிறது.
சிம் கார்டு அவசியம்
- உங்கள் மொபைல் போனில் எந்த சிம் கார்டு உள்ளதோ, அந்த எண்ணில் மட்டுமே வாட்ஸ்அப் போன்ற செயலிகளை பயன்படுத்த முடியும். சிம் கார்டு இல்லாமல் Wi-Fi மட்டும் வைத்துக்கொண்டு வேறு ஒரு மொபைலில் பழைய வாட்ஸ்அப் கணக்கை இனி பயன்படுத்த முடியாது.
- சிம் கார்டு கழற்றப்பட்டாலோ அல்லது செயலிழந்து போனாலோ, அந்த மொபைலில் உள்ள வாட்ஸ்அப் கணக்கு வேலை செய்யாது. இது SIM Binding என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஏன் இந்த மாற்றம்?
இந்தியாவில் அதிகரித்து வரும் சைபர் குற்றங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்தவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. போலி எண்கள் மூலமாகவும், சிம் கார்டு இல்லாமலேயே பல சாதனங்களில் லாகின் செய்து மோசடி செய்வதை தடுக்கவும் இது உதவும் என்று தொலைத்தொடர்பு துறை நம்புகிறது. இந்த மாற்றங்கள் அடுத்த 3 முதல் 4 மாதங்களுக்குள் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், பயனர்களுக்கு சற்று சிரமம் ஏற்பட்டாலும், பாதுகாப்பு ரீதியாக இது ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
