SBI வங்கியில் கணக்கு இருக்கிறதா? நவம்பர் 30 முதல் இந்த சேவை நிறுத்தம்!

ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கி வந்த 'mCASH' எனப்படும் பண பரிவர்த்தனை சேவையை டிசம்பர் 1 முதல் நிரந்தரமாக நிறுத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. பயனாளரை முன்கூட்டியே பதிவு செய்யாமல், மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியை மட்டும் பயன்படுத்தி பணம் அனுப்பும் இந்த வசதி, பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | பீகார் தேர்தல் முடிவு: புதிய முதலமைச்சர் யார்? பாஜக-வின் கணக்கு! நிதீஷ் எக்ஸிட் கன்பார்ம்
mCASH சேவை என்றால் என்ன?
எஸ்பிஐயின் mCASH சேவையானது, வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் ஐடியை பயன்படுத்தி யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எளிதாக பணம் அனுப்பும் ஒரு தனித்துவமான வசதியாகும். அவசர தேவைகளுக்கு பணம் அனுப்பும் போது, பயனாளரின் வங்கி கணக்கு விவரங்களை சேமிக்க வேண்டிய அவசியம் இதில் இல்லை. பணம் பெறுபவருக்கு, ஒரு பாதுகாப்பான இணைப்புடன் 8 இலக்க கடவுச்சொல் அனுப்பப்படும். அதை பயன்படுத்தி அவர் தொகையை தனது வங்கி கணக்கில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இந்த எளிமையான செயல்முறை காரணமாக, சிறிய தொகைகளை விரைவாக அனுப்ப இந்த சேவை பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டது.
சேவை நிறுத்தத்திற்கான காரணம்
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவும், வேகமானதாகவும் மாற்றுவதே இந்த நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கமாகும் என்று எஸ்பிஐ வங்கி தெரிவித்துள்ளது. பழைய தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கிய mCASH சேவைக்கு பதிலாக, தற்போதுள்ள நவீன மற்றும் மேம்பட்ட கட்டண முறைகளான யுபிஐ மற்றும் ஐஎம்பிஎஸ் போன்றவற்றை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வங்கி ஊக்குவிக்கிறது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் பண பரிவர்த்தனைகள் மேலும் பாதுகாக்கப்படும் என்று வங்கி நம்புகிறது.
மாற்று வழிகள் என்ன?
mCASH சேவை நிறுத்தப்பட்டாலும், வாடிக்கையாளர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. இதற்கு மாற்றாக, BHIM SBI Pay (UPI App), IMPS போன்ற பல பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளை எஸ்பிஐ வழங்குகிறது. குறிப்பாக, யுபிஐ மூலம் மொபைல் எண், வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது க்யூஆர் குறியீட்டை பயன்படுத்தி நொடிப்பொழுதில் பணம் அனுப்ப முடியும். இந்த முறைகள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை மற்றும் 24/7 செயல்படக்கூடியவை.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு
பயனாளரை சேர்க்காமல் எளிதாக பணம் அனுப்பி வந்த mCASH வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த மாற்றம் தொடக்கத்தில் சில சிரமங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். அவர்கள் இனி யுபிஐ அல்லது ஐஎம்பிஎஸ் போன்ற புதிய முறைகளுக்கு மாற பழகிக் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், வாடிக்கையாளர்களின் பண பரிவர்த்தனைகளை பாதுகாப்பதே வங்கியின் முதன்மை நோக்கம் என்பதால், இந்த மாற்றம் ஒரு அவசியமான நடவடிக்கையாக கருதப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, இந்த மாற்றம் வாடிக்கையாளர்களின் டிஜிட்டல் வங்கி அனுபவத்தை ஒரு புதிய, பாதுகாப்பான கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என்று எஸ்பிஐ கூறுகிறது.
மேலும் படிக்க | காவல் நிலையத்தில் வெடி விபத்து... 7 பேர் பலி - ஜம்மு காஷ்மீரில் பரபரப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ