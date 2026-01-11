English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜியோ, ஏர்டெல் சிம் யூஸ் பண்றீங்களா? பயனர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!

ஜியோ, ஏர்டெல் சிம் யூஸ் பண்றீங்களா? பயனர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!

கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கடைசியாக டெலிகாம் நிறுவனங்கள் கட்டண உயர்வை அமல்படுத்தின. தற்போது இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய விலை உயர்வுக்கு நிறுவனங்கள் தயாராகி வருகின்றன.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 11, 2026, 01:07 PM IST
    மக்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி...
    வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு!
    ஜூன் முதல் உயரும் ரீசார்ஜ் கட்டணம்!

ஜியோ, ஏர்டெல் சிம் யூஸ் பண்றீங்களா? பயனர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!

சிம் கார்டு பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி டெலிகாம் நிறுவனங்கள் வரும் ஜூன் மாதம் முதல் தங்களது கட்டணங்களை சுமார் 15 சதவீதம் வரை உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சர்வதேச பங்கு சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான ஜெப்ரிஸ்வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ஆய்வறிக்கை இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் கடைசியாக டெலிகாம் நிறுவனங்கள் கட்டண உயர்வை அமல்படுத்தின. தற்போது இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய விலை உயர்வுக்கு நிறுவனங்கள் தயாராகி வருகின்றன. இதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | எதிர்க்கட்சிகளை முடக்க சதியா? பிரம்மாண்ட பேரணி.. களத்தில் இறங்கிய மம்தா! கொந்தளிக்கும் திரிணாமுல்

வருவாய்

டெலிகாம் நிறுவனங்கள் தங்களது ஒரு பயனர் மூலம் கிடைக்கும் சராசரி வருவாயை அதிகரிக்க விரும்புகின்றன. தற்போதுள்ள வருவாய் வளர்ச்சி விகிதமான 7 சதவீதத்தை, அடுத்த நிதியாண்டில் 16 சதவீதமாக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கு இந்த கட்டண உயர்வு அவசியம் என அவர்கள் கருதுகின்றனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக 5ஜி சேவையை விரிவுபடுத்துவதற்காக பெருமளவில் முதலீடு செய்துள்ள நிறுவனங்கள், தற்போது அதற்கான லாபத்தை ஈட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் விரைவில் பங்கு சந்தையில் களமிறங்க உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக தனது நிறுவனத்தின் மதிப்பையும், வருவாயையும் உயர்த்திக்காட்ட ஜியோ நிறுவனம் கட்டணங்களை உயர்த்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜியோ நிறுவனம் சுமார் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை கட்டணங்களை உயர்த்த வாய்ப்புள்ளது.

எவ்வளவு உயரும்?

அறிக்கையின்படி, ஜியோ, ஏர்டெல் மற்றும் வோடஃபோன் ஐடியா ஆகிய நிறுவனங்கள் சுமார் 15 சதவீதம் வரை கட்டணங்களை உயர்த்தலாம்.    உதாரணமாக, நீங்கள் தற்போது ரூ.300க்கு ரீசார்ஜ் செய்கிறீர்கள் என்றால், ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு அதே பிளானுக்கு சுமார் ரூ.345 வரை செலவிட வேண்டியிருக்கும். வருடாந்திர பிளான்களுக்கான கட்டணம் கணிசமாக உயரும் என்பதால், வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் சுமையை சுமக்க நேரிடும்.

வோடஃபோன் ஐடியா

இதில் அதிகம் பாதிக்கப்படப்போவது வோடஃபோன் ஐடியா வாடிக்கையாளர்கள்தான். ஏற்கனவே பெரும் கடன் சுமையில் சிக்கி தவிக்கும் விஐ நிறுவனம், அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவை தொகையை சமாளிக்கக் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியுள்ளது. 2027 முதல் 2030ம் நிதியாண்டிற்குள் விஐ நிறுவனம் தனது கட்டணங்களை ஒட்டுமொத்தமாக 45 சதவீதம் வரை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாக அந்த அறிக்கை எச்சரிக்கிறது. அரசு சில சலுகைகளை வழங்கினாலும், கடனை அடைக்க கட்டண உயர்வு மற்றும் கூடுதல் நிதி திரட்டுவது மட்டுமே அந்நிறுவனத்திற்கு ஒரே வழி.

வாடிக்கையாளர்களின் நிலை என்ன?

ஏற்கனவே அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் அவதிப்பட்டு வரும் நடுத்தர மக்களுக்கு, இந்த செய்தி மேலும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டேட்டா பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் இன்றைய சூழலில், செல்போன் ரீசார்ஜ் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. கட்டண உயர்வு ஜூன் மாதம் அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், புத்திசாலித்தனமான வாடிக்கையாளர்கள் மே மாத இறுதிக்குள்ளேயே நீண்ட காலத் திட்டங்களை ரீசார்ஜ் செய்து பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம். அதே போல இந்த நிறுவனங்கள் போஸ்ட்பெய்ட் வாடிக்கையாளர்களை அதிகரிக்க விரும்புவதால், பிரீபெய்ட் திட்டங்களை விட போஸ்ட்பெய்ட் திட்டங்களில் சில சலுகைகளை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஆதாரங்களை அகற்றிய மம்தா பானர்ஜி... ED-ன் பெரிய குற்றச்சாட்டு - கொல்கத்தாவில் நடப்பது என்ன?

