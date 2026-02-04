English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெளிநாட்டில் இருந்து தங்கம் கொண்டு வர... புதிய சுங்க விதிமுறைகள் அமல்!

வெளிநாட்டில் இருந்து தங்கம் கொண்டு வர... புதிய சுங்க விதிமுறைகள் அமல்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 4, 2026, 02:06 PM IST
  • வெளிநாடு செல்பவர்களுக்கு ஜாக்பாட்!
  • இனி தங்க நகை கொண்டு வர விலை வரம்பு இல்லை.
  • புதிய சுங்க விதிமுறைகள் அமல்!

வெளிநாட்டில் இருந்து தங்கம் கொண்டு வர... புதிய சுங்க விதிமுறைகள் அமல்!

கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெளிநாடுகளில் இருந்து, இந்தியாவிற்கு தங்கம் கடத்தி வருவது அதிகரித்து வருகிறது. காரணம் தங்கத்தின் விலையில் நாளுக்கு நாள் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தான். தினசரி கிலோ கணக்கில் வெளிநாடுகளில் இருந்து தங்கம் கடத்தி வரப்பட்டு அவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்லும் இந்தியர்கள் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு சென்று திரும்பும் இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த லக்கேஜ் விதிகளில் மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. ஒரு நபர் வெளிநாடுகளில் இருந்து ஏதேனும் விலை மதிப்புள்ள பொருட்களை கொண்டு வருவதற்கு பல்வேறு விதிமுறைகள் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது அவற்றில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அடிக்கடி வெளிநாடு சென்று திரும்புபவர்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - பாலியல் தொல்லை... டிரம்பின் அந்தரங்க உறுப்பை கடித்து தாக்கிய சிறுமி - பின்னணி என்ன?

தங்க நகைகள் தொடர்பாக பழைய விதிகள் 

தற்போது வரை இருந்து வரும் விதிமுறைகளின் படி, வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் ஒரு ஆண் ரூபாய் 50,000 மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை மட்டுமே வரி இல்லாமல் கொண்டு வர முடியும். அதே சமயம் ஒரு பெண் பயணி ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகளை மட்டுமே வரி இல்லாமல் கொண்டு வர முடியும். தங்கத்தின் விலையில் நாளுக்கு நாள் மாற்றங்கள் இருந்து வருவதால் இந்த தொகை பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வந்தது. உதாரணமாக ஒரு பெண் ஒருவர் ஐந்து சவரன் நகை அணிந்து வந்தால், அதன் மதிப்பு மூன்று லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கும். ஆனால் விதிகளின்படி ஒரு லட்சம் வரை மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் என்பதால் மீதமுள்ள தங்களது சொந்த நகைக்கு சுங்கவரி கட்ட வேண்டிய தேவை இருந்தது. இதனால் பயணிகளுக்கும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் இடையே பிரச்சனை நீடித்து வந்தது. 

புதிய விதிகள் 

தற்போது மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய விதிமுறைகளின் படி தங்க நகைகளை கொண்டு வருவதற்கான, விலை வரம்பு முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நகை மதிப்பு எவ்வளவு இருந்தாலும் கவலை இல்லை, எடை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அதன்படி ஒரு ஆண் பயணி 20 கிராம் வரையிலான தங்க நகைகளை வரி இல்லாமல் கொண்டு வரலாம். பெண் பயணி 40 கிராம் வரையிலான தங்க நகைகளை வரியில்லாமல் கொண்டு வர முடியும். இதன் மூலம் தங்கத்தின் விலையில் எவ்வளவு மாற்றங்கள் இருந்தாலும், அதன் எடை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படும். 

பிற பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு 

தங்கம் போன்ற விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களை தவிர, வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் மற்ற பொருள்களுக்கும் புதிய சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பு ஒரு பயணி 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகம் இல்லாத பொருட்களை கொண்டு வரலாம். தற்போது புதிய விதிகளின்படி பயன்படுத்திய எந்த ஒரு தனிப்பட்ட பொருள்களுக்கும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் வெளிநாட்டில் பயன்படுத்திய விலை உயர்ந்த ஆடைகள், காலணிகள், புத்தகங்கள் போன்றவற்றை எளிதாக கொண்டு வர முடியும். இதற்கு எந்த ஒரு விதிகளும் இல்லை. 

யாருக்கெல்லாம் இந்த விதிகள் பொருந்தும்?

இந்த சலுகை ஆனது வெளிநாடுகளில் நீண்ட நாட்கள் அதாவது, ஓராண்டு காலம் தங்கி மீண்டும் இந்தியா திரும்பும் பயணிகளுக்கு பொருத்தம் என்று கூறப்படுகிறது. குறைந்த நாட்கள் சுற்றுலா சென்று திரும்பும் பயணிகளுக்கு இந்த சலுகைகள் பொருந்துமா என்பது குறித்து தெளிவான விளக்கம் இல்லை. மேலும் தங்கம் தொடர்பான புதிய விதிகளில் அணிந்திருக்கும் ஆபரணங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். தங்க கட்டிகள் அல்லது நாணயங்களுக்கு இந்த விதிமுறை பொருந்தாது. குறிப்பிட்ட கிராமிற்கு மேல் தங்க நகைகளை கொண்டு வந்தால் அதற்கு சுங்கவரி கட்டாயம் செலுத்த வேண்டும். அதே போல லேப்டாப் மற்றும் மொபைல்களுக்கு முன்பு இருந்த விதிகளே தொடரும்.

மேலும் படிக்க - இந்தியாவுக்கு செக் வைக்கும் அமெரிக்கா! 500% வரி விதிக்க டிரம்ப் பச்சைக்கொடி!

