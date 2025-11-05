எச்சரிக்கை! அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த படிப்புகளுக்கு மதிப்பே இருக்காது!

Artificial Intelligence மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சி, உலகெங்கிலும் உள்ள வேலைவாய்ப்பு சந்தையில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஒரு காலத்தில் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக கருதப்பட்ட பல வேலைகள், இன்று தானியங்கிமயமாகி வருகின்றன. இதனால் பலருக்கும் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் போய் கொண்டு இருக்கிறது. இந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் தங்கள் கல்வி மற்றும் எதிர்கால திட்டங்களை வகுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். வரும் பத்தாண்டுகளில், எந்தெந்த படிப்புகளுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் குறையும், எந்தெந்த படிப்புகள் தங்கள் மதிப்பை இழக்கக்கூடும் என்பது குறித்து கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை வல்லுநர்கள் சில கணிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர்.
எந்த வேலைக்கு மதிப்பு இருக்காது?
திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரியான பணிகளை செய்யும் வேலைகள், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபோக்களால் எளிதில் செய்யப்படுகின்றன. இதனால், அத்தகைய பணிகளுக்கான தேவை குறைந்து, அவற்றுடன் தொடர்புடைய படிப்புகளின் மதிப்பும் குறையக்கூடும்.
Data Entry and Basic Admin Jobs: தரவுகளை உள்ளீடு செய்வது, கோப்புகளை நிர்வகிப்பது போன்ற பணிகளை மென்பொருட்கள் துல்லியமாகவும், வேகமாகவும் செய்கின்றன. இதனால் அலுவலக மேலாண்மை, டேட்டா என்டரி, தட்டச்சு போன்ற பாரம்பரிய படிப்புகளுக்கான தேவை வெகுவாக குறையும்.
Basic Accounting and Bookkeeping: இன்வாய்ஸ்களை உருவாக்குவது, வரவு செலவுகளை பதிவு செய்வது போன்ற அடிப்படை கணக்கியல் பணிகளை, இன்று பல மென்பொருட்கள் திறம்பட செய்கின்றன. எனவே, இந்த குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படிப்புகளின் மதிப்பு குறையலாம். எனினும், நிதிப் பகுப்பாய்வு, தணிக்கை போன்ற உயர்நிலை திறன்களுக்கு எப்போதும் தேவை இருக்கும்.
மொழிபெயர்ப்பு: கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் போன்ற கருவிகளின் வளர்ச்சி, அடிப்படை மொழிபெயர்ப்பு பணிகளை எளிதாக்கியுள்ளது. இதனால், இலக்கியம், மருத்துவம், சட்டம் போன்ற சிறப்பு துறைகளை தவிர்த்து, பொதுவான மொழிபெயர்ப்பு படிப்புகளுக்கான தேவை குறைய வாய்ப்புள்ளது.
வாடிக்கையாளர் சேவை: வாடிக்கையாளர்களின் பொதுவான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பணியை, இன்று Chatbots சிறப்பாக செய்கின்றன. எனவே, வாடிக்கையாளர் சேவைக்கான வேலைவாய்ப்புகளும், அதற்கான பயிற்சி படிப்புகளும் குறையக்கூடும்.
எதிர்காலத்தில் ஜொலிக்க போகும் படிப்புகள் எது?
சில படிப்புகளின் மதிப்பு குறைந்தாலும், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பல புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகின்றன. எதிர்காலத்தில் பிரகாசமான வாய்ப்புகளை கொண்ட சில துறைகள் பின்வருமாறு!
AI and Machine Learning: இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகின் அடித்தளமே இதுதான். இந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தேவை உள்ளது.
Data Science and Analytics: பெரும் அளவிலான தரவுகளை பகுப்பாய்ந்து, முடிவெடுக்கும் திறன்கொண்ட டேட்டா விஞ்ஞானிகளுக்கான தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
Cyber Security: டிஜிட்டல் உலகில், தரவு பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சைபர் செக்யூரிட்டி நிபுணர்களுக்கு எப்போதும் வேலைவாய்ப்பு உண்டு.
Renewable Energy: உலகம், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆற்றலை நோக்கி நகர்வதால், இந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களுக்கான தேவை அதிகரிக்கும்.
சுகாதாரத் துறை: மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் போன்ற மனித தலையீடு தேவைப்படும் வேலைகளுக்கு எப்போதும் மதிப்பு இருக்கும். எனவே மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டப்படிப்பை மட்டும் நம்பி இருக்காமல், மாறிவரும் உலகிற்கு ஏற்ப Critical Thinking, Problem-Solving மற்றும் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் போன்ற திறன்களை வளர்த்து கொள்வது அவசியம்.
