English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • எச்சரிக்கை! அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த படிப்புகளுக்கு மதிப்பே இருக்காது!

எச்சரிக்கை! அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த படிப்புகளுக்கு மதிப்பே இருக்காது!

இன்றைய உலகில் படித்துவிட்டு ஒரு வேலை கிடைப்பதே மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. இந்நிலையில் வரும் காலத்தில் எந்த எந்த படிப்புக்கு மதிப்பு இருக்காது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 5, 2025, 08:06 AM IST
  • எந்த எந்த படிப்புகளுக்கு..
  • அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மதிப்பு..
  • வேலைவாய்ப்பு இருக்காது?

Trending Photos

ஐப்பசி 19 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 19 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
camera icon7
Dadasaheb Phalke Award
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Lord Shani
27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?
எச்சரிக்கை! அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த படிப்புகளுக்கு மதிப்பே இருக்காது!

Artificial Intelligence மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சி, உலகெங்கிலும் உள்ள வேலைவாய்ப்பு சந்தையில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஒரு காலத்தில் மிகவும் மதிப்புமிக்கதாக கருதப்பட்ட பல வேலைகள், இன்று தானியங்கிமயமாகி வருகின்றன. இதனால் பலருக்கும் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் போய் கொண்டு இருக்கிறது. இந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் தங்கள் கல்வி மற்றும் எதிர்கால திட்டங்களை வகுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். வரும் பத்தாண்டுகளில், எந்தெந்த படிப்புகளுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் குறையும், எந்தெந்த படிப்புகள் தங்கள் மதிப்பை இழக்கக்கூடும் என்பது குறித்து கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை வல்லுநர்கள் சில கணிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - Bilaspur Train Collision: பரபரப்பு! ரயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து.. பலர் உயிரிழப்பு..

எந்த வேலைக்கு மதிப்பு இருக்காது?

திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரியான பணிகளை செய்யும் வேலைகள், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபோக்களால் எளிதில் செய்யப்படுகின்றன. இதனால், அத்தகைய பணிகளுக்கான தேவை குறைந்து, அவற்றுடன் தொடர்புடைய படிப்புகளின் மதிப்பும் குறையக்கூடும். 

Data Entry and Basic Admin Jobs: தரவுகளை உள்ளீடு செய்வது, கோப்புகளை நிர்வகிப்பது போன்ற பணிகளை மென்பொருட்கள் துல்லியமாகவும், வேகமாகவும் செய்கின்றன. இதனால் அலுவலக மேலாண்மை, டேட்டா என்டரி, தட்டச்சு போன்ற பாரம்பரிய படிப்புகளுக்கான தேவை வெகுவாக குறையும்.

Basic Accounting and Bookkeeping: இன்வாய்ஸ்களை உருவாக்குவது, வரவு செலவுகளை பதிவு செய்வது போன்ற அடிப்படை கணக்கியல் பணிகளை, இன்று பல மென்பொருட்கள் திறம்பட செய்கின்றன. எனவே, இந்த குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படிப்புகளின் மதிப்பு குறையலாம். எனினும், நிதிப் பகுப்பாய்வு, தணிக்கை போன்ற உயர்நிலை திறன்களுக்கு எப்போதும் தேவை இருக்கும்.

மொழிபெயர்ப்பு: கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் போன்ற கருவிகளின் வளர்ச்சி, அடிப்படை மொழிபெயர்ப்பு பணிகளை எளிதாக்கியுள்ளது. இதனால், இலக்கியம், மருத்துவம், சட்டம் போன்ற சிறப்பு துறைகளை தவிர்த்து, பொதுவான மொழிபெயர்ப்பு படிப்புகளுக்கான தேவை குறைய வாய்ப்புள்ளது.

வாடிக்கையாளர் சேவை: வாடிக்கையாளர்களின் பொதுவான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பணியை, இன்று Chatbots சிறப்பாக செய்கின்றன. எனவே, வாடிக்கையாளர் சேவைக்கான வேலைவாய்ப்புகளும், அதற்கான பயிற்சி படிப்புகளும் குறையக்கூடும்.

எதிர்காலத்தில் ஜொலிக்க போகும் படிப்புகள் எது?

சில படிப்புகளின் மதிப்பு குறைந்தாலும், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பல புதிய வேலைவாய்ப்புகளையும் உருவாக்குகின்றன. எதிர்காலத்தில் பிரகாசமான வாய்ப்புகளை கொண்ட சில துறைகள் பின்வருமாறு!

AI and Machine Learning: இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகின் அடித்தளமே இதுதான். இந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தேவை உள்ளது.

Data Science and Analytics: பெரும் அளவிலான தரவுகளை பகுப்பாய்ந்து, முடிவெடுக்கும் திறன்கொண்ட டேட்டா விஞ்ஞானிகளுக்கான தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

Cyber Security: டிஜிட்டல் உலகில், தரவு பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. சைபர் செக்யூரிட்டி நிபுணர்களுக்கு எப்போதும் வேலைவாய்ப்பு உண்டு.

Renewable Energy: உலகம், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆற்றலை நோக்கி நகர்வதால், இந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களுக்கான தேவை அதிகரிக்கும்.

சுகாதாரத் துறை: மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் போன்ற மனித தலையீடு தேவைப்படும் வேலைகளுக்கு எப்போதும் மதிப்பு இருக்கும். எனவே மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டப்படிப்பை மட்டும் நம்பி இருக்காமல், மாறிவரும் உலகிற்கு ஏற்ப Critical Thinking, Problem-Solving மற்றும் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் போன்ற திறன்களை வளர்த்து கொள்வது அவசியம்.

மேலும் படிக்க - காலையிலேயே சோகம்.. லாரி மோதியதில் 24 பேர் துடிதுடித்து பலி.. தெலங்கானாவில் ஷாக்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
CoursesAiTechnologyJobWorkers

Trending News