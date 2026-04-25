எச்சரிக்கை! AI வந்ததால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த வேலைகளே இருக்காது!

தற்போதுள்ள தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியும், AIன் விஸ்வரூபமும் உலக அளவில் வேலைவாய்ப்பு சந்தையை தலைகீழாக புரட்டி போட்டு வருகின்றன. இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் குறிப்பிட்ட தொழில்களே இருக்காது என கணிக்கப்பட்ட விஷயங்கள், இன்று மெல்ல மெல்ல நிஜமாக தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, அடுத்த பத்தாண்டுகளில் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையோடு ஒன்றிப்போன பல வேலைகள் தானியங்கி இயந்திரங்களாலும், AI மென்பொருள்களாலும் முற்றிலுமாக மாற்றியமைக்கப்படும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். அப்படி, அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் முற்றிலும் இல்லாமல் போக அதிக வாய்ப்புள்ள 5 பிரபலமான தொழில்கள் என்னென்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
டூர் ஏஜெண்டுகள்
ஒரு காலத்தில் சுற்றுலா செல்வதென்றாலோ, விமானம் மற்றும் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதென்றாலோ டிராவல் ஏஜென்ட்டுகளை நம்பித்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்று, ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள ஆப்கள் மூலம் நாமே டிக்கெட்டுகளை புக் செய்து கொள்கிறோம். MakeMyTrip, Goibibo, Skyscanner போன்ற இணையதளங்கள் விமான டிக்கெட் முதல், தங்கும் விடுதி, உள்ளூர் போக்குவரத்து வரை அனைத்தையும் நொடிப்பொழுதில் ஒப்பிட்டு காட்டுகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பேக்கேஜ்களை தாங்களே எளிதாக வடிவமைத்து கொள்ள முடிவதால், பாரம்பரியமான டிராவல் ஏஜென்ட் தொழில் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் முற்றிலுமாக டிஜிட்டல் மயமாகி மனிதர்களின் தேவை குறைந்துவிடும்.
வங்கி ஊழியர்கள்
வங்கிகளில் பணம் செலுத்தவும், எடுக்கவும் நீண்ட வரிசையில் நின்ற காலம் மலையேறிவிட்டது. இன்று UPI, Net Banking மற்றும் மொபைல் பேங்கிங் மூலமாக பண பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாகிவிட்டன. பணம் எடுக்கவும், டெபாசிட் செய்யவும், பாஸ்புக் பதிவு செய்யவும் ஏடிஎம் மற்றும் கியோஸ்க் இயந்திரங்கள் வந்துவிட்டன. எதிர்காலத்தில், வங்கி கணக்கு தொடங்குவது முதல் கடன் பெறுவது வரை அனைத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும். எனவே வங்கி ஊழியர்களின் தேவை வெகுவாக குறையும்.
டேட்டா என்ட்ரி!
காகிதத்தில் உள்ள தகவல்களை இணையத்தில் ஏற்றும் டேட்டா என்ட்ரி வேலைகள் பல காலமாக ஒரு முக்கிய வேலையாக இருந்து வருகிறது. ஆனால், வாய்ஸ் ரெகக்னிஷன், ஆப்டிகல் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன் போன்ற மேம்பட்ட மென்பொருள்கள் இப்போது வந்துவிட்டன. ஒரு ஆவணத்தை ஸ்கேன் செய்தாலே, அதிலுள்ள தகவல்கள் தானாகவே வகைப்படுத்தப்பட்டு கம்ப்யூட்டரில் சேமிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. எனவே, மனிதர்கள் நேரடியாக டேட்டா என்ட்ரி செய்யும் வேலைகள் எதிர்காலத்தில் முற்றிலும் இல்லாமல் போகும்.
வாடிக்கையாளர் சேவை
சார்.. கிரெடிட் கார்டு வேணுமா? என்று கேட்டு வரும் அழைப்புகள் விரைவில் இயந்திரங்களின் குரலாக மாறப்போகிறது. சாட்பாட் மற்றும் AI வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட்கள் மனிதர்களை போலவே இயல்பாக பேசி, வாடிக்கையாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தொடங்கிவிட்டன. சமீபத்திய AI தொழில்நுட்பங்கள், வாடிக்கையாளரின் குரலில் உள்ள கோபத்தையோ, மகிழ்ச்சியையோ கூட உணர்ந்து அதற்கேற்ப பேசும் திறன் பெற்றுள்ளன. இதனால், நிறுவனங்கள் மனிதர்களை வேலைக்கு வைப்பதற்கு பதிலாக 24 மணி நேரமும் சோர்வின்றி உழைக்கும் AI மென்பொருள்களை வாடிக்கையாளர் சேவைக்கு முழுமையாக பயன்படுத்த தொடங்கிவிடும்.
ஊடக பணியாளர்கள்
செய்தித்தாள்கள், பத்திரிகைகள் ஆகியவற்றை அச்சிடும் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் வேலைவாய்ப்பும் மெல்ல குறைந்து வருகிறது. செய்திகளை உடனுக்குடன் ஸ்மார்ட்போனிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் படித்து பழகிய தலைமுறை உருவாகிவிட்டது. டிஜிட்டல் செய்திகள் மற்றும் இ-பேப்பர்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ளதால், காகிதத்தில் அச்சிடப்படும் செய்தித்தாள்களின் தேவை வருங்காலத்தில் குறையும். இதனால், அச்சகத்தை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் தொழிலாளர்கள் மாற்று திறன்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுவார்கள்.
ஓட்டுநர்கள்
ஓட்டுநர் வேலைக்கு எப்போதுமே அழிவில்லை என்று நினைத்திருந்தால், அதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது. கார், பஸ், லாரி போன்ற வாகனங்களை ஓட்டும் ஓட்டுநர்களின் வேலைவாய்ப்பு அடுத்த பத்தாண்டுகளில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்க போகிறது. காரணம், கூகுள், டெஸ்லா, உபெர் போன்ற நிறுவனங்கள் கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே ஓட்டுநர் இல்லாத தானியங்கி வாகனங்களை உருவாக்கி, வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தும் வருகின்றன. தானியங்கி கார்கள் அமெரிக்காவின் சில மாகாணங்களில் ஏற்கனவே பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன. அதேபோல, சரக்கு லாரி ஓட்டுநர்களின் வேலைவாய்ப்பு 80 முதல் 99 சதவீதம் வரை தானியங்கி வாகனங்களால் பறிக்கப்படலாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தப்பிப்பது எப்படி?
தொழில்நுட்பம் சில வேலைகளை பறித்தாலும், புதிய வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கவே செய்கிறது. AI உருவாக்கம், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ரோபோட்டிக்ஸ் போன்ற புதிய துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள் பெருகும். இயந்திரங்களால் செய்ய முடியாத வேலைகளுக்கு எப்போதுமே தேவை இருக்கும். எனவே, கால மாற்றத்திற்கேற்ப நமது திறன்களை வளர்த்து கொள்வதே எதிர்கால வேலைவாய்ப்பை தக்கவைக்க ஒரே வழி ஆகும்.
