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பள்ளி சீருடையின் மீது ஹிஜாப் அணிய கோரிக்கை: மாணவியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்

Allahabad High Court on Hijab: பள்ளியில் ஹிஜாப் அல்லது தலைக்கு முக்காடு அணிய அனுமதிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடக் கோரி ஒரு மாணவி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். நீதிபதிகள் ஜே.ஜே. முனீர் மற்றும் இந்தர்ஜித் சுக்லா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 25, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:57 AM IST
பள்ளி சீருடையின் மீது ஹிஜாப் அணிய கோரிக்கை: மாணவியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்
Image Credit: Allahabad High Court on Hijab (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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