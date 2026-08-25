/பள்ளி சீருடையின் மீது ஹிஜாப் அணிய கோரிக்கை: மாணவியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்

Allahabad High Court on Hijab: பள்ளி சீருடையுடன் ஹிஜாப் அல்லது தலைக்கு முக்காடு (scarf) அணிவது தொடர்பான விவகாரத்தில் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. பிரயாக்ராஜின் அட்டார்சுயாவில் அமைந்துள்ள தாகூர் பொதுப் பள்ளியின் 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
பள்ளியில் ஹிஜாப் அல்லது தலைக்கு முக்காடு அணிய அனுமதிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடக் கோரி அந்த மாணவி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். நீதிபதிகள் ஜே.ஜே. முனீர் மற்றும் இந்தர்ஜித் சுக்லா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தது.
கோரிக்கை விடுத்த மாணவி தனது தாயார் மூலமாக இந்த மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அவர் அதே பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, 11-ஆம் வகுப்பில் சேர விரும்பியிருந்தார்.
அந்த மாணவி மாவட்ட நீதித்துறை நடுவரிடம் (District Magistrate) இரண்டு புகார் கடிதங்களைச் சமர்ப்பித்தார். மாவட்ட நீதித்துறை நடுவர், மாவட்டப் பள்ளி ஆய்வாளரிடமிருந்து (DIOS) இது குறித்த அறிக்கையைக் கோரினார்.
உதவி மாவட்டப் பள்ளி ஆய்வாளர் இரு தரப்பினரையும் அழைத்து விசாரணை நடத்தினார். அப்போது, அப்பள்ளி ஒரு இருபாலர் கல்வி நிறுவனம் என்றும், அங்கு அனைத்துச் சமூகங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் ஒரே மாதிரியான சீருடை முறையைப் பின்பற்றிப் பயின்று வருவதாகவும் பள்ளி முதல்வர் விளக்கினார்.
ஒரு மாணவருக்கு மட்டும் சிறப்பு விலக்கு அளிப்பது பள்ளியின் ஒழுங்குமுறை அமைப்பைப் பாதகமாகப் பாதிக்கக்கூடும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
அந்த மாணவி 10-ஆம் வகுப்பு வரை அதே பள்ளியில் படித்ததாகவும், அக்காலகட்டத்தில் அவர் தலையில் முக்காடு அணிவதற்குப் பள்ளி நிர்வாகம் எந்த ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் அவரது வழக்கறிஞர் வாதிட்டார். தொடர்ந்து முக்காடு அணிய விரும்பியதால், 11-ஆம் வகுப்பில் சேருவதில் தனக்குச் சிக்கல்கள் ஏற்படுவதாக மாணவி குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
முக்காடு அணிவது தனது மதத்தின் இன்றியமையாத மத நடைமுறை என்று மாணவி சார்பில் மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது. அரசியலமைப்பின் 14 மற்றும் 19(1)(a) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகளுடனும் மாணவி இந்த விவகாரத்தை இணைத்துக் குறிப்பிட்டார்.
தாகூர் பொதுப் பள்ளி ஒரு தனியார், அரசு உதவி பெறாத சிபிஎஸ்இ (CBSE) பள்ளி என்று பள்ளி நிர்வாகம் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சீருடை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதைக் கடைப்பிடிப்பது அனைவருக்கும் கட்டாயம் எனவும் பள்ளி தெரிவித்துள்ளது.
அதே மதத்தைச் சேர்ந்த பிற மாணவிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சீருடையையே பின்பற்றுகிறார்கள் என்றும் பள்ளி நிர்வாகம் கூறியது. இத்தகைய சூழலில், ஒரு மாணவிக்கு மட்டும் தனியாக ஹிஜாப் அல்லது முக்காடு அணிய அனுமதி அளிப்பது பள்ளியின் நிர்வாகம் மற்றும் ஒழுக்கத்தைப் பாதிக்கக்கூடும் என்றும் பள்ளி தெரிவித்தது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த பிறகு, அந்த மாணவியின் மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. ஹிஜாப் தொடர்பான மனுவில் எழுப்பப்பட்ட மத உரிமைகள் குறித்த வாதத்தையும் நீதிமன்றம் பரிசீலித்தது.
ஒரு விஷயத்தை வெறும் கூற்றாக முன்வைப்பது மட்டுமே, அது ஒரு இன்றியமையாத மத நடைமுறை என்பதை நிரூபித்துவிடாது என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. மேலும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட பள்ளிச் சீருடையைக் கடைப்பிடிப்பது குறித்த நீதிமன்றத்தின் நிலைப்பாட்டையும் இந்தத் தீர்ப்பு தெளிவுபடுத்துகிறது.