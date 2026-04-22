அமெரிக்காவில் இருந்து டூர் வந்த பெண்ணுக்கு..கர்நாடகாவில் நேர்ந்த கொடுமை!

அமெரிக்காவின் வாஷிங்க்டன் மாகானத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண், கர்நாடகாவிற்கு சுற்றுலா வந்திருக்கிறார். இவர், கர்நாடகாவின் கொடகு மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு ஹோம்ஸ்டேவில் தங்கியிருந்திருக்கும் போது அந்த சம்பவம் நடந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
அமெரிக்க பெண்ணிற்கு நேர்ந்த கொடுமை!
கர்நாடகாவில் பல சுற்றுலா தளங்கள் இருக்கின்றன. இங்கு, உள்ளூர்வாசிகள் வருவதை விட, வெளியூர்வாசிகளும், வெளிநாட்டினரும்தான் அதிகமாக வருவர். அமெரிக்காவின் வாஷிங்க்டன் மாகாணத்தை சேர்ந்த பெண், கர்நாடகாவில் இருக்கும் கொடகு என்கிற இடத்தில் இருக்கும் தங்கும் விடுதியில் தங்கியிருந்திருக்கிறார். இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல், புதன்கிழமையான இன்று வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. இதை செய்தது, அந்த ஹோம்ஸ்டேவில் வேலை செய்திருந்த இரண்டு பேர்தான் இதற்கு காரணம், என்று விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் நடந்த போது, அந்த பெண் அவரது அறையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து, அந்த பெண் ஹோம்ஸ்டேவின் உரிமையாளரிடம் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால், அந்த பெண்ணிற்கு யாரும் உதவ முன்வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் அந்த பெண், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக போலீசாரிடம் இந்த விஷயத்தை தெரிவிக்க முயற்சி செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த பெண்ணின் செல்போனை பறித்து வைத்துகொண்டதாகவும் புகாரளிக்கக்கூடாது என்று மிரட்டியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நடந்தது..
இந்த சம்பவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அந்த பெண், மைசூருக்கு கிளம்பி போனதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் இவர், அமெரிக்க அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு, இந்த சம்பவம் குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார். இதையடுத்து அமெரிக்க தூதரகம் மற்றும் கர்நாடக போலீசார் FIR பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கொடகு தலைமை காவல் அதிகாரி இது குறித்து பேசுகையில், இரண்டு குற்றவாளிகளையும் பிடித்துள்ளதாகவும், அவர்கள் மே 3ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் இருக்கப்போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
