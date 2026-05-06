அமித் ஷாவுடன் லஞ்ச் சாப்பிட்ட தலைவர்கள் என்ன ஆனார்கள் தெரியுமா? இதோ ஒரு ஷாக் ரிப்போர்ட்

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க அரசியலில் கடந்த சில தசாப்தங்களாக நிலவி வந்த ஒரு சகாப்தம் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிடி தளர்ந்து, பாரதிய ஜனதா கட்சி வங்கத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. மம்தா பானர்ஜி பதவி விலக மறுத்தாலும், அரசியல் எதார்த்தம் அவர் கையை விட்டுப் போய்விட்டது. 2020-ல் ஆகியோர் அமர்ந்து மதிய உணவு அருந்திய அந்தப் புகைப்படம் இன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அன்று அமித் ஷாவுடன் அமர்ந்திருந்தவர்களில் அமித் ஷாவைத் தவிர மற்ற அனைவருமே இன்று தங்கள் மாநிலத்தின் அதிகாரப் பீடத்தை இழந்து நிற்கிறார்கள்.
மம்தா பானர்ஜியின் வீழ்ச்சியும் பிஜேபியின் எழுச்சியும்
மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவின் வெற்றி என்பது ஏதோ தற்செயலாக நடந்தது அல்ல. மம்தா பானர்ஜி செய்த சில அரசியல் தவறுகளே பாஜகவிற்கு சிவப்புக் கம்பளம் விரித்துக் கொடுத்தன. ஆரம்பத்தில் காங்கிரஸின் தயவுடன் ஆட்சிக்கு வந்த மம்தா, பின்னர் அதே காங்கிரஸை வங்கத்தில் அழிக்கும் வேலையைச் செய்தார். இடதுசாரிகளை வன்முறையால் ஒடுக்கிய அதே பாணியை காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மீதும் ஏவினார். எதிர்க்கட்சிகளே இருக்கக்கூடாது என்ற அவரது பிடிவாதம், ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் வெற்றிடத்தை உருவாக்கியது. அந்த வெற்றிடத்தை பாஜக மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டது.
இன்று 71 வயதாகும் மம்தா பானர்ஜிக்கு, அடுத்தகட்டத் தலைமையை உருவாக்கத் தவறியது மிகப்பெரிய பின்னடைவு. அவரது மருமகன் அபிஷேக் பானர்ஜி மீதான விமர்சனங்களும், தேர்தலின் போது அவர் காட்டிய மெத்தனப்போக்கும் தொண்டர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
மதச்சார்பின்மை என்ற போர்வையும் தேர்தல் அரசியலும்
மம்தா பானர்ஜி தன்னை ஒரு மதச்சார்பற்ற தலைவராக முன்னிறுத்தினாலும், அவரது அரசியல் பெரும்பாலும் வாக்கு வங்கி அரசியலைச் சுற்றியே இருந்தது. சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை முழுமையாகப் பெறுவதும், பெரும்பான்மை வாக்குகளில் ஒரு பகுதியை ஈர்ப்பதுமே அவரது வியூகமாக இருந்தது. ஆனால், இந்த முறை அந்த விளையாட்டு அவர் பக்கமே திரும்பியது. சிஏஏ (CAA) விவகாரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் வெளிநடப்பு செய்ததன் மூலம் பாஜகவிற்கு மறைமுகமாக உதவியது முதல், இந்தியா கூட்டணியில் இருந்துகொண்டே காங்கிரஸை விமர்சித்தது வரை மம்தாவின் முரண்பாடுகள் அம்பலமாகின.
குறிப்பாக ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை கேலி செய்ததும், வெற்றி வாய்ப்புள்ள காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களைத் தோற்கடிக்க முயன்றதும் எதிர்க்கட்சிகளுக்குள் இருந்த பிளவை அதிகரித்தது. இதன் விளைவாக, அதிருப்தியில் இருந்த இந்து வாக்குகள் பாஜக பக்கம் ஒருமுகப்பட்டன.
வன்முறை கலாச்சாரம்: இடதுசாரிகள் முதல் பாஜக வரை
மேற்கு வங்க அரசியலில் வன்முறை என்பது ஒரு தொடர்கதையாகிவிட்டது. இடதுசாரிகள் ஆட்சியில் இருந்தபோது நடந்த அதே வன்முறையை மம்தா கையாண்டார். இன்று மம்தா தோற்றவுடன், பாஜக தொண்டர்களும் அதே பாணியில் வன்முறையில் ஈடுபடுவதாகத் தகவல்கள் வருகின்றன. ஆசான்சோல், கொல்கத்தா, பிர்பூம் என பல இடங்களில் தீவைப்புச் சம்பவங்களும், அலுவலகங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படுவதும் நடந்து வருகின்றன.
மறுபுறம் வங்கத்தின் புதிய ஆட்சி 'வந்தே மாதரம்' பாடலை கட்டாயமாக்குவது போன்ற முடிவுகளை நோக்கி நகர்கிறது. இது வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தையோ அல்லது வறுமையையோ போக்கப்போவதில்லை என்றாலும், பாஜக தனது இந்துத்துவா கொள்கையை தீவிரமாக முன்னெடுக்கத் தொடங்கிவிட்டது என்பதற்கு இதுவே சாட்சி.
இந்தியா' கூட்டணிக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கை மணி
மேற்கு வங்கத்தின் இந்த மாற்றம் இந்தியா கூட்டணிக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை. நிதிஷ் குமார் முதல் மம்தா பானர்ஜி வரை பல தலைவர்கள் அவ்வப்போது பாஜகவுடன் சமரசம் செய்துகொண்டவர்களே. கொள்கை ரீதியான உறுதியற்ற தன்மையே பாஜகவின் வெற்றிக்குக் காரணமாகிறது. ஜம்மு காஷ்மீரின் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி முதல் தமிழகத்தின் திமுக வரை (கடந்த காலங்களில்) ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பாஜகவுடன் கூட்டணியில் இருந்தவர்களே.
இந்திய அரசியலில் பாஜகவை எதிர்கொள்ள வேண்டுமென்றால், அது வெறும் தொகுதிப் பங்கீட்டுடன் முடிந்துவிடக்கூடாது. அது ஒரு வலுவான சித்தாந்தப் போராட்டமாக இருக்க வேண்டும். பாஜகவுடன் எந்த நிலையிலும் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டோம் என்ற பிடிவாதம் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இருந்தால் மட்டுமே, இனிவரும் காலங்களில் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்க முடியும்.
