ஆபரேஷன் மகாதேவ்: சுடப்பட்ட 3 பேரும் பாகிஸ்தானியர்கள்... ஆதாரம் இதுதான் - அமித்ஷா அதிரடி

Operation Mahadev, Amit Shah In Parliament: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜூலை 21ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், அப்போது முதல் ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்தும், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்தம் குறித்தும் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை வைத்து வந்தன.

இந்நிலையில், நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக ஆபரேஷன் சிந்தூர் (Operation Mahadev) குறித்து விரிவான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. மக்களவையில் இன்று மாலை 7 மணியளவில் பிரதமர் மோடி ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து விரிவாக உரையாற்ற இருக்கிறார்.

அந்த வகையில், இன்று காலை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா (Union Home Minister Amit Shah) 'ஆபரேஷன் மகாதேவ்' குறித்து விரிவாக மக்களவையில் பேசினார். பாதுகாப்பு படையினரால் நேற்று ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்ரீநகரில் நடத்திய ஆபரேஷன் மகாதேவ் நடவடிக்கையில் கொல்லப்பட்ட மூன்று பயங்கரவாதிகளும் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர்கள்தான் பகல்காம் தாக்குதலை நடத்தியவர்கள் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் (P Chidambaram) பேசியபோது, பகல்காம் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் இந்திய நாட்டிலேயே இருந்தவர்களாக கூட இருக்கலாம் என்றும் பாகிஸ்தான் தொடர்புடையவர்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் என்ன என்றும் தனது சந்தேகத்தை கேள்வியாக எழுப்பியிருந்தார். அதற்கு பதில் அளித்தே அமித்ஷா பேசினார். அவர்களின் அடையாளம் மற்றும் அவர்கள் எந்த நாட்டினர் என்பதற்கான மறுக்க முடியாத ஆதாரம் இந்தியாவிடம் இருப்பதாக அமித்ஷா கூறினார். இதுபோன்ற பேச்சுக்கள் மூலம் ப. சிதம்பரம் பாகிஸ்தானை நிரபராதி என கூறுவதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.

#WATCH | Delhi | On Congress leader P Chidambaram's statement, Union Home Minister Amit Shah says, "Yesterday, former Home Minister Chidambaram raised a question about the proof of the terrorists coming from Pakistan... Whom does he want to save? What will he gain by defending… pic.twitter.com/govXFoKFXC

