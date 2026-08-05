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பஞ்சாபில் 2 ISI பயங்கரவாத மாடல்கள் முறியடிப்பு: 9 பேர் கைது | Punjab Police News

அமிர்தசரில் ISI ஆதரவு பெற்றதாக கூறப்படும் இரண்டு பயங்கரவாத குழுக்களை பஞ்சாப் போலீசார் முறியடித்துள்ளனர். 4 சிறுவர்கள் உட்பட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடமிருந்து 4 பெட்ரோல் குண்டுகள், 3 துப்பாக்கிகள், உயிர் தோட்டாக்கள் மற்றும் திருடப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பாகிஸ்தானில் இருந்து ஆன்லைன் பயிற்சி, ஹவாலா நிதி மற்றும் ரயில் பாதை கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட சதித் திட்டங்கள் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 05, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:51 AM IST
பஞ்சாபில் 2 ISI பயங்கரவாத மாடல்கள் முறியடிப்பு: 9 பேர் கைது | Punjab Police News
Image Credit: AI Generated | Punjab Police Bust 2 ISI-Backed Terror Modules in Amritsar; 9 Operatives Including 4 Juveniles Arrested

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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பஞ்சாபில் 2 ISI பயங்கரவாத மாடல்கள் முறியடிப்பு: 9 பேர் கைது | Punjab Police News
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