/பஞ்சாபில் 2 ISI பயங்கரவாத மாடல்கள் முறியடிப்பு: 9 பேர் கைது | Punjab Police News

Punjab Police News: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சுதந்தர தினக் கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னதாக மிகப் பெரிய பயங்கரவாதச் சதித்திட்டத்தை அமிர்தசரஸ் ஆணையரகக் காவல் துறையினர் முறியடித்துள்ளனர். பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐ.எஸ்.ஐ (ISI) பின்னணியில் இயங்கி வந்த இரண்டு பயங்கரவாத மாடல்களைக் (Terror Modules) கண்டறிந்து, juveniles உட்பட 9 பேரைக் காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
அமிர்தசரஸ்-ஜலந்தர் ரயில்வே பாதையில் ரகசியமாகக் கண்காணிப்பு கேமராக்களைப் பொருத்தியது, பெட்ரோல் பங்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டது மற்றும் சமூகத்தில் மோதல்களை உருவாக்கச் சதி செய்தது போன்ற தீவிர குற்றச் செயல்களில் இவர்கள் ஈடுபட்டு வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை, சுதந்திர தினத்திற்கு முன் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிக முக்கியமான உளவுத்துறை சார்ந்த வெற்றியாகக் கருதப்படுகிறது.
அமிர்தசரஸ் காவல் ஆணையர் குர்பிரீத் சிங் புல்லர் (Gurpreet Singh Bhullar) வெளியிட்ட தகவலின்படி, துல்லியமான ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் இந்தச் சிறப்புச் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இச்சோதனையில் பயங்கரவாதச் செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட பல சட்டவிரோதப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 4 பேர் சிறுவர்கள் என்பது பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு புதிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது. போலீசாரின் கருத்துப்படி,சமூக வலைத்தளங்கள், ஆன்லைன் கேமிங் தளங்கள் குறியாக்கப்பட்ட மெசேஜிங் செயலிகள் மூலம் இளைஞர்களை தீவிரவாத அமைப்புகள் குறிவைத்து ஆட்சேர்ப்பு செய்ய முயற்சிப்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சரின் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் மற்றும் கடத்தல்களுக்கு எதிரான "பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மை" (Zero Tolerance Policy) கொள்கையின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட வன்ஷ் குமார் (19), அன்மோல் சிங் (20), ஹர்மன் சிங் (24), சுக்தேவ் சிங் (30), சுக்மன் சிங் (19) மற்றும் சிறுவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
காவல் துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் அனைவரும் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஐ.எஸ்.ஐ ஆதரவு பெற்ற கையாளுநர்கள் (Pakistan-based handlers) மூலம் நேரடியாக இயக்கப்பட்டிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
ரயில்வே பாதையில் கண்காணிப்பு: அமிர்தசரஸ் - ஜலந்தர் இடையேயான முக்கிய ரயில்வே பாதையில், பொதுமக்களின் நடமாட்டம் மற்றும் பாதுகாப்புக் குழுக்களின் நகர்வுகளைக் கண்காணிக்க இவர்கள் ரகசிய CCTV கேமராக்களைப் பொருத்தியுள்ளனர். இதன் மூலம் தகவல்களைச் சேகரித்து ரயில் போக்குவரத்தைச் சீர்குலைக்கத் திட்டமிட்டிருந்தனர்.
பெட்ரோல் பங்குகள் மீது தாக்குதல்: பாகிஸ்தான் கையாளுநர்களிடமிருந்து ஆன்லைன் வழியில் பயிற்சி பெற்ற மற்றொரு குழுவினர், பெட்ரோல் குண்டுகளைப் பயன்படுத்தி நகரின் முக்கியப் பெட்ரோல் பங்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தனர்.
இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் இலக்கு: எல்லைப் பகுதி இளைஞர்களையும் சிறுவர்களையும் ஆசைவார்த்தை காட்டி இத்தகைய சட்டவிரோதச் செயல்களில் ஐ.எஸ்.ஐ வலையமைப்பு ஈடுபடுத்தியுள்ளது.
ஹவாலா பணப் பரிவர்த்தனை: எல்லைக்கு அப்பால் இருந்து இவர்களுக்குத் தேவையான நிதியுதவி முழுவதும் ஹவாலா (Hawala) நெட்வொர்க் மூலமாகவே கைமாறியுள்ளது.
போலீசாரின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும் பாகிஸ்தானில் இருந்து செயல்படும் ISI ஹேண்ட்லர்களுடன் சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் குறியாக்கப்பட்ட (Encrypted) தகவல் பரிமாற்ற செயலிகள் மூலம் தொடர்பில் இருந்ததாக தெரியவந்துள்ளது.
போன்ற விவரங்களில் வெளிநாட்டு ஹேண்ட்லர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பெற்றதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்
அமிர்தசர் காவல் ஆணையர் குர்ப்ரீத் சிங் புல்லர் கூறுகையில்,
"முதற்கட்ட விசாரணையில், வெளிநாடுகளில் இருந்து செயல்படும் ISI தொடர்புடைய ஹேண்ட்லர்களின் உத்தரவின் பேரில் இளைஞர்கள் செயல்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. இந்த வலையமைப்பில் தொடர்புடைய மற்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை கண்டறிய விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
மாறிவரும் பயங்கரவாத நுட்பங்கள்: எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதிகள் நேரடியாகத் தாக்குதலில் ஈடுபடாமல், இணையவழிப் பயிற்சி (Online training) மற்றும் ஹவாலா நிதி மூலமாக உள்ளூர் இளைஞர்களைப் பயன்படுத்தி தாக்குதல்களை நடத்த முயல்வது புதிய அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது.
நவீன தொழில்நுட்பத்தின் தவறான பயன்பாடு: ரயில்வே பாதைகளில் கண்காணிப்பு கேமராக்களைப் பொருத்தி உளவு பார்த்திருப்பது, பயங்கரவாத அமைப்புகள் உளவு சேகரிக்க நவீனத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதை உணர்த்துகிறது.
விழிப்புணர்வின் தேவை: சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களைத் தவறான பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் முயற்சியைத் தடுக்க, குடும்பத்தினரும் சமூகமும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.
சுதந்திர தினத்திற்கு முன்னரான முன்னெச்சரிக்கை: ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டங்கள் நெருங்கும் வேளையில், இந்த பயங்கரவாதச் சதி முறியடிக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய அசம்பாவிதத்தைத் தடுத்துள்ளது.
இவர்களுக்குப் பின்னணியில் உள்ள முழு நெட்வொர்க், ஹவாலா பணப் பரிவர்த்தனையின் பாதைகள் மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள முதன்மை கையாளுநர்களைக் கண்டறியும் பணியில் அமிர்தசரஸ் காவல் துறை தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.